Vanuit het snikhete Zuid-Frankrijk is de Formule 1-karavaan direct doorgetrokken naar het eveneens warme - maar op zaterdag mogelijk ook regenachtige - Hongarije. Daar staat dit weekend de laatste race voor de zomerstop op het programma. Wat er ook gebeurt: Max Verstappen zal met een riante voorsprong aan de drieweekse pauze beginnen. Het is aan Ferrari en Charles Leclerc om in Hongarije terug te slaan en met een enigszins goed gevoel aan de break te beginnen. Aangezien inhalen erg lastig is op de Hongaarse omloop, is de kwalificatie van groot belang. Wie legt beslag op de pole-position?

Hoe laat start de F1-kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije?

Datum: zaterdag 30 juli 2022

Starttijd: 16.00 uur

Eindtijd: 17.00 uur

De kwalificatie voor de GP van Hongarije op de Hungaroring wordt verreden op zaterdag 30 juli 2022 en begint om 16.00 uur. Zoals gebruikelijk bestaat de sessie uit drie segmenten. Rond de klok van 17.00 uur weten we wie er op zondagmiddag vanaf pole-position mag vertrekken.

Formule 1-tijden: Tijdschema GP Hongarije

Sessie Datum Tijd Eerste vrije training Vrijdag 29 juli 14.00u - 15.00u Tweede vrije training Vrijdag 29 juli 17.00u - 18.00u Derde vrije training Zaterdag 30 juli 13.00u - 14.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 30 juli 16.00u - 16.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 30 juli 16.25u - 16.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 30 juli 16.48u - 17.00u Grand Prix van Hongarije Zondag 31 juli 15.00u

F1-kwalificatie live kijken

Viaplay

Start uitzending: 15.30 uur

Einde uitzending: 17.45 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije wordt in Nederland live uitgezonden door Viaplay. De voorbeschouwing op de tijdtraining begint om 15.30 uur. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt in de studio analisten Ho-Pin Tung en Kees van de Grint. Zij blikken vooruit op de naderende kwalificatie. Pitreporter Stephane Kox verzorgt vanaf locatie het laatste nieuws en interviews. Om 15.55 uur wordt overgeschakeld op het liveverslag. Het commentaar hierbij is in handen van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Na de sessie wordt er nog uitgebreid nagepraat in de studio met analyses en interviews met de hoofdrolspelers.

Om Formule 1 live te kunnen kijken, heb je een abonnement bij Viaplay nodig. Dit kost 13,99 euro per maand en is verkrijgbaar via de website van Viaplay of middels een tv-pakket via je provider. Naast de live-uitzendingen krijg je ook toegang tot livetiming, driver tracker en kijk je onboard mee met Max Verstappen, Valtteri Bottas en Lando Norris.

F1TV

Start uitzending: 15.30 uur

Einde uitzending: 17.30 uur

In Nederland kan je ook via F1TV naar de Formule 1-actie kijken. Deze officiële streamingdienst van de Formule 1 zendt live alle sessies uit. De kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije begint om 15.30 uur met een voorbeschouwing. Internationale experts blikken vanaf locatie vooruit op de naderende sessie. Om 15.55 uur start het liveverslag. Je kunt zelf kiezen in welke taal je het commentaar wilt hebben: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Spaans of Portugees. Na de kwalificatie wordt er nog nagepraat met analyses en interviews met de hoofdrolspelers.

Een abonnement op F1TV kost 64,99 euro per jaar, of 7,99 euro per maand. Je krijgt dan ook toegang tot livetiming, driver tracker en je kunt onboard meekijken met alle rijders.

Formule 1 kijken met Ziggo

Hoogtepunten kwalificatie

Start uitzending: 17.30 uur

Einde uitzending: 18.05 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

De Formule 1 is in 2022 niet meer live te zien via Ziggo. Dagelijks worden er wel samenvattingen van de baanactie uitgezonden. De hoogtepunten van de kwalificatie op de Hungaroring worden op zaterdagmiddag om 17.30 uur uitgezonden. Het programma duurt ongeveer een half uur en wordt van commentaar voorzien door Olav Mol. Klanten van Ziggo kunnen de uitzending gratis bekijken via kanaal 14.

GP Hongarije: Hoe laat komt de Formule 1 op tv?

In onderstaande tabel vind je alle uitzendtijden van de Formule 1-aanbieders op televisie. Viaplay en F1TV zenden de kwalificatie live uit, Ziggo komt met een samenvatting.

Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 15.30u - 17.45u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 15.30u - 17.30u Streaming: F1TV Pro Ziggo Samenvatting 17.30u - 18.05u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select

Hoe kan ik in 2022 Formule 1 kijken op tv?

Met een Viaplay-abonnement bij je provider

Met de Viaplay- of F1TV-app op een Smart TV

Casten met bijvoorbeeld Apple TV of Google Chromecast

De Formule 1 is in Nederland vanaf 2022 niet meer gratis op televisie te bekijken. Er zijn twee aanbieders beschikbaar waar je met een abonnement de actie kunt volgen: Viaplay en F1TV. Viaplay werkt samen met een aantal providers, waaronder Ziggo, KPN, Delta en Caiway. Hier kan je rechtstreeks een abonnement afsluiten zodat je de F1-actie op je televisie kunt bekijken. Dit abonnement kost 13,99 euro per maand.

Een andere optie is om een abonnement af te sluiten bij een van de twee streamingdiensten en dit te casten naar je televisie. Hiervoor heb je wel bijvoorbeeld Google Chromecast of Apple TV voor nodig. Als je een Smart TV hebt, kan je hierop inloggen bij de aanbieder en zo rechtstreeks naar de actie kijken.