Het is nog even doorbijten voor de Formule 1-coureurs en -teams, en dan staat een welverdiende zomerstop te wachten. Eerst moet er nog tweemaal geracet worden: in Frankrijk en in Hongarije. Dit weekend staat de race op Circuit Paul Ricard te wachten. Met de huidige hittegolf in Europa kunnen het wel eens een paar slopende dagen worden. Een ding is zeker, de strijd tussen Red Bull Racing en Ferrari gaat op volle kracht door. Max Verstappen zal er alles aan doen om met een gezonde voorsprong aan de zomerpauze te beginnen, Ferrari-coureur Charles Leclerc wil de marge zo veel mogelijk verkleinen. Het belooft dus weer een interessant weekend te worden.

De toekomst van de race is hoogst onzeker. Paul Ricard staat op de wip om van de kalender te verdwijnen, gezien de enorme belangstelling van nieuwe landen en circuits om de Formule 1 te ontvangen. Mogelijk wordt er een roulatieschema met Spa-Francorchamps of de Hockenheimring bedacht. Daarover zal later in het jaar meer duidelijk worden. Eerst wordt er dit weekend nog geracet op Franse bodem.

Hoe laat start de F1-kwalificatie voor de Grand Prix van Frankrijk?

Datum: zaterdag 23 juli 2022

Starttijd: 16.00 uur

Eindtijd: 17.00 uur

De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Frankrijk op Circuit Paul Ricard vindt plaats op zaterdag 23 juli 2022. De sessie begint om 16.00 uur en duurt onder normale omstandigheden ongeveer een uur. Zoals gebruikelijk bestaat de sessie uit drie segmenten. Na Q1 en Q2 vallen de vijf langzaamste rijders af, waarna de top-10 op jacht gaat naar de pole-position.

Formule 1-tijden: Tijdschema GP Frankrijk

Sessie Datum Tijd Eerste vrije training Vrijdag 22 juli 14.00u - 15.00u Tweede vrije training Vrijdag 22 juli 17.00u - 18.00u Derde vrije training Zaterdag 23 juli 13.00u - 14.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 23 juli 16.00u - 16.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 23 juli 16.25u - 16.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 23 juli 16.48u - 17.00u Grand Prix van Frankrijk Zondag 24 juli 15.00u

F1-kwalificatie live kijken

Viaplay

Start uitzending: 15.30 uur

Einde uitzending: 17.45 uur

Viaplay zendt de kwalificatie voor de Grand Prix van Frankrijk volledig live uit in Nederland. Voorafgaand aan het liveverslag wordt een voorbeschouwing uitgezonden. Deze begint om 15.30 uur. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt tafelgasten Giedo van der Garde en Ernest Knoors. Gezamenlijk blikken zij vooruit op de naderende kwalificatie. Vanaf locatie verzorgt pitreporter Stephane Kox het laatste nieuws en interviews. Om 15.55 uur nemen Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het liveverslag voor hun rekening. Na de kwalificatie wordt er vanuit de studio nog uitgebreid teruggeblikt op de voornaamste momenten. Kox spreekt de hoofdrolspelers op locatie.

Met een abonnement op Viaplay krijg je naast de live F1-uitzendingen ook toegang tot extra features, zoals livetiming, driver tracker en de pitstraatcamera. Ook kijk je mee met de onboardcamera’s van Max Verstappen, Valtteri Bottas en Esteban Ocon.

F1TV

Start uitzending: 15.30 uur

Einde uitzending: 17.30 uur

Naast Viaplay is de Formule 1-kwalificatie op Circuit Paul Ricard in Nederland live te zien met F1TV. Dit is de officiële streamingdienst van de Formule 1. De uitzending begint om 15.30 uur met een voorbeschouwing. Internationale experts blikken vanaf locatie vooruit op de naderende sessie. Om 15.55 uur begint het liveverslag van de kwalificatie. Je kunt hier zelf selecteren welke taal je wilt luisteren: Nederlands en Engels zijn beschikbaar, maar ook Duits, Frans, Spaans en Portugees. Na afloop van de sessie wordt er uitgebreid nabeschouwd, met hoogtepunten, analyses en interviews.

Abonnees van F1TV krijgen toegang tot extra features, zoals driver tracker, livetiming en onboards van alle rijders. Een abonnement kost 64,99 euro per jaar of 7,99 euro per maand. F1TV werkt in heel Europa, dus ook op vakantie kan je de uitzendingen live volgen.

Formule 1 kijken met Ziggo

Hoogtepunten kwalificatie

Start uitzending: 17.30 uur

Einde uitzending: 18.05 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo zendt vanaf 2022 de Formule 1 niet meer live uit. Wel zijn er dagelijks samenvattingen te zien bij de aanbieder. De hoogtepunten van de kwalificatie voor de GP van Frankrijk zijn op zaterdag vanaf 17.30 te zien. Het programma duurt ongeveer een half uur. Het commentaar bij de beelden komt van Olav Mol. Klanten van Ziggo kunnen via het gratis kanaal 14 naar de samenvatting kijken.

GP Frankrijk: Hoe laat komt de Formule 1 op tv?

In onderstaand overzicht vind je alle uitzendtijden van de Formule 1-aanbieders op televisie. Viaplay en F1TV zenden de kwalificatie live uit, Ziggo komt met een samenvatting.

Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 15.30u - 17.45u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 15.30u - 17.30u Streaming: F1TV Pro Ziggo Samenvatting 17.30u - 18.05u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select

Hoe kan ik in 2022 Formule 1 kijken op tv?

Met een Viaplay-abonnement bij je provider

Met de Viaplay- of F1TV-app op een Smart TV

Casten met bijvoorbeeld Apple TV of Google Chromecast

In Nederland is het liveverslag van de Formule 1 in 2022 niet meer gratis op televisie te zien. Wel zijn er twee aanbieders waarmee je alle actie kunt volgen: F1TV en Viaplay. Met een abonnement op deze steramingdiensten volg je het hele seizoen live. Viaplay heeft de handen ineengeslagen met aanbieders Ziggo, KPN, Delta en Caiway. Je kunt hier een abonnement afsluiten waardoor je de F1-actie rechtstreeks op je televisie kunt kijken. Zo’n abonnement kost 13,99 euro per maand.

Het alternatief is om de programma’s te casten naar je televisie. Dit kan met bijvoorbeeld Google Chromecast of Apple TV. Met een Smart TV kan je ook de app van Viaplay of F1TV installeren en rechtstreeks op je televisie naar de uitzendingen kijken.