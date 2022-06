De achtste ronde van het Formule 1-seizoen 2022 is aanstaande: de Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku. Het circus komt net als vorig raceweekend in actie op een stratencircuit, al zijn de banen in Monaco en Baku nauwelijks met elkaar te vergelijken. Waar het circuit in het prinsdom wordt gekenmerkt door krappe, langzame bochten en een gebrek aan inhaalmogelijkheden, staat het Baku City Circuit bekend om de ellenlange rechte stukken. De kwalificatie is daardoor minder doorslaggevend. Wie gaat er ditmaal met de pole-position vandoor?

Hoe laat start de F1-kwalificatie voor de Grand Prix in Baku?

Datum: Zaterdag 11 juni 2022

Start Nederlandse tijd: 16.00 uur

De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku vindt plaats op zaterdag 11 juni 2022. De lichten aan het einde van de pitstraat van het Baku City Circuit gaat om 16.00 uur op groen. Zoals gebruikelijk bestaat de kwalificatie uit drie segmenten. Rond de klok van 17.00 uur weten we - mits de sessie niet wordt stilgelegd - wie er op zondagmiddag vanaf pole-position mag vertrekken.

Formule 1-tijden: Tijdschema Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku

Sessie Datum Tijd Eerste vrije training Vrijdag 10 juni 13.00u - 14.00u Tweede vrije training Vrijdag 10 juni 16.00u - 17.00u Derde vrije training Zaterdag 11 juni 13.00u - 14.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 11 juni 16.00u - 16.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 11 juni 16.25u - 16.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 11 juni 16.48u - 17.00u Grand Prix van Azerbeidzjan Zondag 12 juni 13.00u

F1-kwalificatie live kijken

Viaplay

Start uitzending: 15.30 uur

Einde uitzending: 18.00 uur

De Formule 1-rechten zijn tot eind 2024 in handen van Viaplay. De streamingdienst is samen met F1TV de enige aanbieder die in Nederland liveverslag mag uitbrengen van de F1-actie. Voorafgaand aan de kwalificatie voor de GP van Azerbeidzjan vindt een korte voorbeschouwing plaats. Vanaf 15.30 uur blikt presentatrice Amber Brantsen met gasten Giedo van der Garde en Christijan Albers vooruit op de naderende sessie. Pitreporter Stephane Kox brengt vanaf locatie het laatste nieuws naar de huiskamers.

Om 15.55 uur wordt overgeschakeld naar Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk voor het commentaar bij het liveverslag van de kwalificatie. Na afloop vindt er vanuit de studio een uitgebreide nabeschouwing plaats. Max Verstappen verschijnt voor de camera, evenals andere hoofdrolspelers.

Via het online platform kan je ook de livetiming van de kwalificatie volgen, evenals de driver tracker. Je kunt ook meekijken en -luisteren met de onboardcamera van Max Verstappen, Valtteri Bottas en Fernando Alonso. Een abonnement bij Viaplay kost tot 1 augustus 9,99 euro per maand, daarna geldt een regulier tarief van 13,99 euro.

F1TV

Start uitzending: 15.00 uur

Einde uitzending: 17.00 uur

Post qualifying show: 18.00 uur - 19.00 uur

De live Formule 1-actie is ook te zien via F1TV, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Ook hier worden alle sessies in Baku uitgezonden. Voorafgaand aan de kwalificatie vindt een voorbeschouwing van een uur plaats. Internationale experts blikken vanaf locatie vooruit op de naderende sessie, met interviews met prominenten, achtergronden en analyses. Het commentaar bij de kwalificatie is in vele talen beschikbaar, je kunt zelf kiezen naar welke taal je het liefst luistert. Het commentaar van Viaplay is vanaf het GP-weekend in Baku ook beschikbaar. Vanaf 18.00 uur vindt een uitgebreide nabeschouwing plaats, met interviews met de hoofdrolspelers en uitgebreide analyses van internationale experts.

F1TV biedt naast het liveverslag van de F1-actie ook toegang tot extra features zoals live timing, driver tracker en onboardcamera’s van alle coureurs. Een abonnement kost 64,99 euro per jaar, of 7,99 euro per maand.

Het volledige uitzendschema: Overzicht: De F1TV programmering tijdens de Grand Prix in Baku

Hoe kan ik Formule 1 kijken op tv met Viaplay?

Ziggo: Kanaal 200

Delta Fiber: Kanaal 200

KPN: Kanaal 225

De Formule 1-rechten zijn de komende drie jaar in handen van Viaplay. De Scandinavische streamingdienst is via de eigen app te volgen, maar Viaplay heeft ook de handen ineengeslagen met providers KPN, Ziggo en Delta Fiber. Met een abonnement bij deze aanbieders kan je de Formule 1-actie ook rechtstreeks via een speciaal kanaal op je televisie volgen. Klanten van KPN kijken dan via kanaal 225, met Ziggo en Delta Fiber kijk je via kanaal 200. Hiervoor is zogezegd wel een speciaal abonnement nodig, wat je kunt afsluiten bij je provider.

Een andere optie is om Viaplay te streamen op je televisie. Dit kan met de speciale Viaplay-app op een Smart TV, waardoor je rechtstreeks inlogt bij de streamingdienst. Zo kan je direct naar je favoriete programma’s en sporten kijken. Een andere optie is door de programma’s te casten vanaf een ander apparaat met bijvoorbeeld Apple TV of Google Chromecast. Een maandabonnement op Viaplay kost 13,99 euro. Tot 1 augustus geldt er een actietarief van 9,99 euro per maand.

Formule 1 op Ziggo

Hoogtepunten kwalificatie

Start uitzending: 17.25 uur

Einde uitzending: 17.50 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Vanaf 2022 mag Ziggo niet langer live verslag uitbrengen van de Formule 1. De provider heeft wel de rechten bemachtigd om samenvattingen uit te zenden. De hoogtepunten van de kwalificatie in Baku zijn op zaterdagmiddag te zien vanaf 17.25 uur. Het programma duurt ruim twintig minuten en wordt van commentaar voorzien door Olav Mol. De F1-samenvatting is voor klanten van Ziggo gratis te zien via kanaal 14, of via de zender Ziggo Sport Totaal Select voor klanten met het speciale betaalpakket.

