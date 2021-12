Een passend slotstuk van een spectaculair seizoen waarover nog lang zal worden nagepraat. De strijd om de Formule 1-wereldtitel 2021 wordt in de laatste race van het jaar beslist. Door de hattrick in Brazilië, Qatar en Saudi-Arabië heeft Lewis Hamilton zijn achterstand op rivaal Max Verstappen goed gemaakt. Het duo begint met evenveel punten aan de finalerace, al heeft de Red Bull-coureur een ‘bonuspuntje’ in handen door zijn grotere aantal overwinningen. Mochten beide rijders buiten de punten eindigen, dan is de Nederlander wereldkampioen. Onder normale omstandigheden is het eenvoudiger: wie voor de ander eindigt, krijgt de hoofdprijs.

De seizoensfinale vindt zoals de laatste jaren gebruikelijk plaats in Abu Dhabi. In 2020 won Max Verstappen op overtuigende wijze, de zes jaren ervoor ging de winst naar Mercedes. De afgelopen maanden is de baan echter flink onder handen genomen. De langzaamste secties zijn verwijderd en vervangen door snelle (kom)bochten, met als doel het aantal inhaalacties te vergroten. Of de nieuwe configuratie meer op het lijf geschreven is van Red Bull of van Mercedes, zal moeten blijken. Eén ding is zeker: er staat ons een zinderend weekend te wachten.

De verbouwing van het Yas Marina Circuit in beeld:

Hoe laat start de F1-kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi?

Datum: Zaterdag 11 december 2021

Start Nederlandse tijd: 14.00 uur

Start lokale tijd: 17.00 uur

De kwalificatie voor de Formule 1-finale van het seizoen 2021 in Abu Dhabi wordt verreden op zaterdag 11 december. Het licht aan het einde van de pitstraat gaat om 14.00 uur Nederlandse tijd op groen, dat is 17.00 uur lokale tijd. De sessie begint rond zonsondergang en zal onder kunstlicht eindigen. Rond de klok van 15.00 uur weten we wie er op pole-position mag vertrekken.

Formule 1-tijden: Tijdschema Grand Prix van Abu Dhabi

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 10 december 10.30u - 11.30u 13.30u - 14.30u Tweede vrije training Vrijdag 10 december 14.00u - 15.00u 17.00u - 18.00u Derde vrije training Zaterdag 11 december 11.00u - 12.00u 14.00u - 15.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 11 december 14.00u - 14.18u 17.00u - 17.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 11 december 14.25u - 14.40u 17.25u - 17.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 11 december 14.48u - 15.00u 17.48u - 18.00u Grand Prix van Abu Dhabi Zondag 12 december 14.00u 17.00u

Uitzending Formule 1-kwalificatie op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal 14 of Ziggo Sport Totaal Select

Start uitzending: 13.15 uur

De Formule 1-voorbeschouwing op de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi begint op Ziggo op zaterdagmiddag 11 december om 13.15 uur. De kwalificatie begint om 14.00 uur Nederlandse tijd, 17.00 uur lokale tijd. Voorafgaand aan het liveverslag bespreken presentator Rob Kamphues en analist Robert Doornbos de voornaamste zaken van het weekend. De belangrijkste momenten uit de vrije training komen voorbij en ze blikken vooruit op de aanstaande strijd om de pole-position. Het liveverslag van de kwalificatie wordt verzorgd door commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij. Voor hen is het voorlopig de laatste maal dat ze verslag doen van een F1-kwalificatie, aangezien de verslaggeving volgend jaar overgaat naar Viaplay. Zij kiezen voor commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

De Formule 1 is op de Nederlandse televisie alleen te zien via Ziggo. Klanten van de provider kijken via het gratis kanaal 14 live naar de vrije trainingen, de kwalificatie en de race op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi.

Gratis naar de Grand Prix van Abu Dhabi kijken bij Ziggo

Provider Ziggo stelt als afscheidscadeautje de betaalzenders open voor alle huishoudens in Nederland, zodat iedereen de finale van het Formule 1-seizoen 2021 kan bekijken. De aanbieder verliest volgend jaar de uitzendrechten in Nederland aan nieuwkomer Viaplay, maar wil als slotakkoord alle fans in het land laten genieten van de zinderende apotheose. Van vrijdag 10 december tot en met maandag 13 december zijn alle kanalen van Ziggo voor iedereen gratis te zien. De Formule 1 wordt uitgezonden op Ziggo Sport op kanaal 14 of via Ziggo Sport Select.

Formule 1 kijken zonder Ziggo

De exclusieve uitzendrechten van de Formule 1 zijn in Nederland in handen van Ziggo. Wie op zoek is naar een legaal alternatief, kan het beste terecht bij F1TV Pro. Dit is de officiële streamingdienst van de Formule 1. Hier worden live de trainingen, kwalificatie en race van het beslissende weekend uitgezonden. Buiten de actie om kijk je ook naar de Formule 2-races, documentaires, analyses en uitgebreide voor- en nabeschouwingen. Daarnaast krijg je toegang tot extra features zoals driver tracker, livetiming en kijk je mee met de onboardcamera van je favoriete coureur. Een jaarabonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro.

Het laatste F1-nieuws tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi

Krijg je maar geen genoeg van het Formule 1-seizoen en wil je dit finaleweekend op de hoogte blijven van al het nieuws? Hou dan de dagelijkse F1-updates op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland in de gaten. Hier bespreken Formule 1-journalist Ronald Vording en collega-redacteur Koen Sniekers van donderdag tot en met zondag de belangrijkste zaken. Je hoort het laatste nieuws uit de paddock, de meest opvallende momenten uit exclusieve interviews en besloten mediasessies, de geruchten en uiteraard alles over de bloedstollende titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton.

Bekijk hier de F1-update en blijf volledig op de hoogte van het laatste insidernieuws. Klik ook even op het belletje, dan krijg je automatisch een melding als een nieuwe aflevering online staat.

Stand in Formule 1 kwalificatieduels 2021

Mercedes

Lewis Hamilton 16-5 Valtteri Bottas

Red Bull

Max Verstappen 19-2 Sergio Pérez

McLaren

Daniel Ricciardo 7-14 Lando Norris

Aston Martin

Lance Stroll 7-14 Sebastian Vettel

Alpine

Esteban Ocon 10-11 Fernando Alonso

Ferrari

Charles Leclerc 13-8 Carlos Sainz

AlphaTauri

Pierre Gasly 21-0 Yuki Tsunoda

Alfa Romeo

Kimi Räikkönen 7-12* Antonio Giovinazzi * Raikkonen ging in Zandvoort en Monza niet van start vanwege corona. Zijn plaats werd in beide weekends ingenomen door Robert Kubica.

Haas

Mick Schumacher 19-2 Nikita Mazepin

Williams

George Russell 20-1 Nicholas Latifi