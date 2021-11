Motorsport.com maakt na elke ronde van het Formule 1-seizoen 2021 de tussenstand op in het kwalificatieduel tussen de teamgenoten.

De tabellen van de kwalificatieduels zijn gebaseerd op het officiële resultaat van de kwalificatie, dus niet op de definitieve startopstelling op zondag. Er wordt dus geen rekening gehouden met eventuele sancties die voor of na de kwalificatie zijn opgelegd. Om een goed vergelijk te maken kiezen we bij evenementen met een sprintrace ook voor de kwalificatie in de traditionele vorm.

Wanneer een technisch probleem of een ander duidelijk vastgesteld incident een coureur treft en hem verhindert een tijd of een representatieve tijd neer te zetten, wordt dit, voor zover mogelijk, in de tabel aangegeven.

Mercedes

Lewis Hamilton 13-5 Valtteri Bottas 2 Bahrein 3 (+0,012 in Q3) 1 Emilia-Romagna 8 (+0,487 in Q3) 2 (+0,007 in Q3) Portugal 1 1 Spanje 3 (+0,132 in Q3) 7 (+0,494 in Q3) Monaco 3 2 Azerbeidzjan 10 (+1.209 in Q3) 2 Frankrijk 3 (+0,128 in Q3) 3 (+0,032 in Q3) Stiermarken 2 4 Oostenrijk 5 (+0,035 in Q3) 1 Groot-Brittannië 3 (+0,194 in Q3) 1 Hongarije 2

(+0,315 in Q3) 3 België 8

(+2,403 in Q3) 2 Nederland 3 (+0,299 in Q3) 2 (+0,096 in Q3) Italië 1 4 Rusland 7

(+0,906 in Q3) 1 Turkije 2

(+0,130 in Q3) 2 Verenigde Staten 4 (+0,356 in Q3) 2

(+0,145 in Q3) Mexico 1

Red Bull

Max Verstappen 16-2 Sergio Pérez 1 Bahrein 11

(+0,341 in Q2) 3

(+0,052 in Q3) Emilia-Romagna 2 3 Portugal 4

(+0,144 in Q3) 2 Spanje 8 (+0,924 in Q3) 2 Monaco 9 (+0,997 in Q3) 3 Azerbeidzjan 7 (+0.354 in Q3) 1 Frankrijk 4 (+0,455 in Q3) 1 Stiermarken 5 (+0,327 in Q3) 1 Oostenrijk 3 (+0,270 in Q3) 2 Groot-Brittannië 5

(+0,635 in Q3) 3 Hongarije 4 (+0,581 in Q3) 1 België 7

(+2,347 in Q3) 1 Nederland 16 (+ 0,494 in Q1) 3 Italië 9 (+0,645 in Q3) 20

(Geen tijd in Q1) Rusland 9 3 Turkije 7

(+0,510 in Q3) 1 Verenigde Staten 3

(+0,224 in Q3) 3 Mexico 4 (+0,117 in Q3)

McLaren

Daniel Ricciardo 7-11 Lando Norris 6 Bahrein 7 (+0,047 in Q3) 6 Emilia-Romagna 7 (+0,049 in Q3) 16

(+1,045 in Q1) Portugal 7 7 Spanje 9 (+0,388 in Q3) 12 (+0,567 in Q2) Monaco 5 13 (+0,745 in Q2) Azerbeidzjan 6 10 (+0,130 in Q3) Frankrijk 8 13

(+0,510 in Q2) Stiermarken 4 13 (+0,304 in Q2) Oostenrijk 2 7

(+0,002 in Q3) Groot-Brittannië 6 11

(+0,486 in Q2) Hongarije 6 4 België 10

(geen tijd na crash in Q3) 10 Nederland 13 (+0,541 in Q2) 5 (+0,006 in Q3) Italië 4 5

(+2,163 in Q3) Rusland 1 16

(+0,743 in Q1) Turkije 8 7 Verenigde Staten 8

(+0,079 in Q3) 7 Mexico 10

(+20,067 in Q3)

Aston Martin

Lance Stroll 7-11 Sebastian Vettel 10 Bahrein 18

(+0,795 in Q1 / gele vlag in laatste ronde) 10 Emilia-Romagna 13 (+0,256 in Q2) 17 (+0,510 in Q1) Portugal 10 11 Spanje 13 (+0,105 in Q2) 13 (+0,291 in Q2) Monaco 8 19 (geen tijd na crash in Q1) Azerbeidzjan 11 19 (geen tijd na rode vlag in Q1) Frankrijk 12 10 Stiermarken 14 (+0,212 in Q2) 10 (+0,048 in Q3) Oostenrijk 8 15

(+0,462 in Q2) Groot-Brittannië 10 12

(+0,099 in Q2) Hongarije 10 15

(+ in Q2) België 5 13 Nederland 17 (+0,293 in Q1) 12 (+0,107 in Q2) Italië 11 8 Rusland 11

(+0,213 in Q2) 9 Turkije 11

(+0,194 in Q2) 16

(+0,702 in Q1) Verenigde Staten 12 20

(geen tijd na crash in Q1) Mexico 11

Alpine

Esteban Ocon 9-9 Fernando Alonso 16 (+0,861 in Q1 / gele vlag in laatste ronde) Bahrein 9 9 Emilia-Romagna 15 (+0,476 in Q2) 6 Portugal 13 (+0,870 in Q2) 5 Spanje 10 (+0,567 in Q3) 13 Monaco 17 (+0,465 in Q1) 12 (+0,078 in Q2) Azerbeidzjan 8 11 (+0,187 in Q2) Frankrijk 9 17 (+0,234 in Q1) Stiermarken 9 17 (+0,579 in Q1) Oostenrijk 14 13

(+0,095 in Q2) Groot-Brittannië 11 8 Hongarije 9

(+0,062 in Q3) 9 België 14

(+0,851 in Q2) 8 Nederland 9 (+0.023 in Q3) 14

(+0,036 in Q2) Italië 13 10

(+1,661 in Q3) Rusland 6 12

(+0,928 in Q2) Turkije 6 11 Verenigde Staten 14

(+9,172 in Q2) 15 Mexico 16

(+0,326 in Q1)

Ferrari

Charles Leclerc 12-6 Carlos Sainz 4 Bahrein 8

(+0,537 in Q3) 4 Emilia-Romagna 11 (+0,391 in Q2) 8 (+0,267 in Q3) Portugal 5 4 Spanje 6 (+0,090 in Q3) 1 Monaco 4 (+0,265 in Q3) 1 Azerbeidzjan 5 (+0.258 in Q3) 7 (+0,147 in Q3) Frankrijk 5 7 Stiermarken 12

(+0,154 in Q2) 12 (+0,041 in Q2) Oostenrijk 11 4 Groot-Brittannië 9

(+0,179 in Q3) 7 Hongarije 15

(geen tijd na crash in Q2) 11 België 13

(+0,416 in Q2) 5 Nederland 6 (+0,010 in Q3) 8 (+0,048 in Q3) Italië 7 15

(Geen tijd in Q2) Rusland 2 4 Turkije 15

(Geen tijd in Q2) 5 Verenigde Staten 6 (+0,186 in Q3) 8

(+0,076 in Q3) Mexico 6

AlphaTauri

Pierre Gasly 18-0 Yuki Tsunoda 5 Bahreïn 13

(+0,690 in Q2) 5 Emilia-Romagna 20

(geen tijd door crash in Q1) 9 Portugal 14 (+0,411 in Q2) 12 Spanje 16 (+0,366 in Q1) 6 Monaco 16 (+0,536 in Q1) 4 Azerbeidzjan 8 (+0,646 in Q3) 6 Frankrijk 20 (geen tijd na crash in Q1) 6 Stiermarken 8

(+0,278 in Q3) 6 Oostenrijk 7 (+0,166 in Q3) 12 Groot-Brittannië 16

(+0,443 in Q1) 5 Hongarije 16

(+1,045 in Q1) 6 België 16

(+2,026 in Q1) 4 Nederland 15 (+1,773 in Q2) 6 Italië 17 (+0,533 in Q1) 12 Rusland 13

(+0,110 in Q2) 5 Turkije 10

(+1,042 in Q3) 9 Verenigde Staten 10 (+0,800 in Q3) 5 Mexico 9

(+0,702 in Q3)

Alfa Romeo

Kimi Räikkönen 5-11* Antonio Giovinazzi 14

(+0,530 in Q2) Bahrein 12 16 Emilia-Romagna 17 (+0,148 in Q1) 15 (+0,596 in Q2) Portugal 12 17 (+0,368 in Q1) Spanje 15 14 (+0,333 in Q2) Monaco 10 14 Azerbeidzjan 20 (Geen tijd na crash in Q1) 17 (+0,632 in Q1) Frankrijk 13 18

(+0,337 in Q1) Stiermarken 15 16 (+0,227 in Q1) Oostenrijk 15 18

(+0,467 in Q1) Groot-Brittannië 14 13 Hongarije 14

(+0,019 in Q2) 19 (+2,145 in Q1) België 16 - Niet gestart wegens corona Nederland 7 - Niet gestart wegens corona Italië 10 16 Rusland 18

(+1,437 in Q1) 19

(+1,019 in Q1) Turkije 18 18 (+0,391 in Q1) Verenigde Staten 13 12 Mexico 14

(+0,332 in Q2) * Raikkonen ging in Zandvoort en Monza niet van start vanwege corona. Zijn plaats werd in beide weekends ingenomen door Robert Kubica.

Haas

Mick Schumacher 16-2 Nikita Mazepin 19 Bahrein 20 (+0,824 en Q1 / spin in laatste ronde) 18 Emilia-Romagna 19 (+0,518 in Q1) 19 Portugal 20

(+0,460 in Q1) 18 Spanje 20 (+0,690 in Q1) 20

(Niet gereden na crash in VT3) Monaco 19 17 Azerbeidzjan 18 (+0,080 in Q1) 14 Frankrijk 18 (+0,612 in Q1) 19 Stiermarken 20 (+0,151 in Q1) 19 Oostenrijk 20 (+0,524 in Q1) 19 Groot-Brittannië 20

(+0,313 in Q1) 20

(Niet gereden na crash in VT3) Hongarije 19 18 België 20

(+0,966 in Q1) 19 Nederland 20 (+0,488 in Q1) 18 Italië 20 (+0,468 in Q1) 17 Rusland 19

(+3,934 in Q1) 14 Turkije 20

(+2,662 in Q1) 19 Verenigde Staten 20 (+0,297 in Q1) 18 Mexico 19

(+0,445 in Q1)

Williams

George Russell 18-0 Nicholas Latifi 15 Bahrein 17

(+0,620 in Q1) 12 Emilia-Romagna 14 (+0,332 in Q2) 11 Portugal 18

(+0,488 in Q1) 14 Spanje 19 (+0,774 in Q1) 14 Monaco 18 (+0,350 in Q1) 15 Azerbeidzjan 16 (+0.400 in Q1) 15 Frankrijk 16 (+0,002 in Q1) 11 Stiermarken 16

(+0,142 in Q1) 9 Oostenrijk 18 (+0,288 in Q1) 8 Groot-Brittannië 18

(+0,583 in Q1) 17 Hongarije 18

(+0,092 in Q1) 2 België 12

(+1,106 in Q2) 11 Nederland 14 (+0,829 in Q2) 15 Italië 16 (+0,035 in Q1) 3 Rusland 14

(Geen tijd in Q2) 13 Turkije 17

(+0,669 in Q1) 15 Verenigde Staten 17 (+0,249 in Q1) 13 Mexico 17 (+0,798 in Q1)