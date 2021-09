F2-klassementsleider Piastri geeft hoop op F1-zitje nog niet op

De 20-jarige Piastri pakte afgelopen zondag zijn tweede zege van het Formule 2-seizoen, waarmee hij zijn voorsprong in het kampioenschap vergrootte tot veertien punten. Guanyu Zhou staat na het raceweekend in Monza tweede in het klassement, maar in tegenstelling tot de Chinees en ook tot de als vijfde geklasseerde Theo Pourchaire, is Piastri nog geen enkele keer gelinkt aan een mogelijk Formule 1-avontuur bij Alfa Romeo in 2022.

Alfa Romeo heeft in theorie als enige Formule 1-team nog een stoeltje vrij voor 2022. Ondanks het feit dat Piastri de afgelopen jaren als debutant kampioen werd in de Formule Renault en de Formule 3 en nu als rookie dus ook weer leidt in de Formule 2, lijkt de Alpine-junior volgend jaar niet meteen te promoveren naar de koningsklasse van de autosport. Piastri erkent dat zijn link met Alpine niet bepaald gunstig is voor zijn kansen op een stoeltje bij Alfa Romeo, al lijkt dat ook voor Zhou geen enkel probleem te zijn. Piastri wil dan ook “een statement maken op de baan”, om daarmee alsnog indruk te maken.

Gevraagd naar zijn plannen voor volgend jaar, antwoordt Piastri: “Ik heb echt geen idee, dat is het eerlijke antwoord. Er is nog één stoeltje vrij [op de Formule 1-grid], maar er zijn heel erg veel mensen die daar op liggen te azen. Ik zit natuurlijk bij Alpine, dus er is geen sprake van een link met de motorleverancier. Het is dus niet de meest conventionele route om dat stoeltje te bemachtigen.”

"Heb niets te verliezen"

Ondanks de geringe kansen geeft Piastri de moed echter nog niet op: “Heel eerlijk, de kans is heel erg klein. Maar ik wil zelf de hoop nog niet opgeven. Ik wil nog steeds van me laten horen op het circuit. Het waren lastige weken, om te zien hoe al die andere stoeltjes ingevuld werden, maar er ligt er nog steeds eentje voor het oprapen. Alfa heeft alle tijd in de wereld om te bepalen wie ze erin zetten, dus wie weet? Ik weet het in ieder geval niet. Ik heb niets te verliezen.”

“Ik heb echt geen idee hoe het ervoor staat met de strijd om dat stoeltje, wat waarschijnlijk ook wel aangeeft hoe groot mijn kansen zijn. Het levert mij echter geen extra druk op. Sterker nog, het geeft me alleen maar meer motivatie om goed te presteren in de Formule 2.”

Jacht op F2-titel

Na vijf van de acht raceweekenden staat Piastri bovenaan in de strijd om de Formule 2-titel. De Australiër won zondag nog de hoofdrace in Monza, waarna later dit jaar nog de circuits van Sochi, Jeddah en Abu Dhabi volgen. Voor Piastri is het dus het doel om na de Formule Renault en de Formule 3, in de Formule 2 zijn derde opeenvolgende titel te pakken: “Ik heb twee kampioenschappen op rij gepakt en ga nu aan kop in het derde. Er kan echter nog een hoop gebeuren. Ondertussen is er in de Formule 1 een stoelendans gaande, of zijn alle stoeltjes al gevuld. Dat is wel teleurstellend, omdat ik echt niet weet wat ik nog meer zou kunnen doen.”

“Ik heb al een aantal keren het advies gekregen om dit jaar met opzet niet de titel te winnen, om volgend jaar nog een seizoen Formule 2 te kunnen doen. Maar dat is gekkigheid, ik wil het kampioenschap winnen. Als me dat lukt, zou ik vrij pissig zijn als me dat in de toekomst niets oplevert.”