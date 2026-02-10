Tijdelijk aanbod: het hele seizoen zonder advertenties

Van 10 februari tot en met 29 maart heeft Viaplay een tijdelijke aanbieding voor Formule 1-liefhebbers. In deze periode is het jaarabonnement zonder advertenties beschikbaar voor €179,- bij 12 maanden vooruitbetaling, in plaats van €199,-. Omgerekend komt dat neer op €14,92 per maand.

Daarmee krijgen abonnees toegang tot alle live Formule 1-sessies zonder advertenties én F1 TV Pro. Daarnaast omvat het aanbod onder meer topvoetbal uit de Premier League, Bundesliga en Ligue 1, de grootste PDC Darts-evenementen en een breed scala aan andere sporten en documentaires.

Mis niets van het Formule 1-seizoen 2026. Sluit nu het tijdelijk voordeligere Viaplay-jaarabonnement af.

'Max Verstappen - New Ground'

Vanaf 10 februari is ook de nieuwe driedelige documentaireserie 'Max Verstappen - New Ground' exclusief op Viaplay te zien. In deze serie wordt Max Verstappen gevolgd in een fase van zijn carrière waarin hij, naast zijn rol als Red Bull Formule 1-coureur, nieuwe wegen verkent binnen de autosport.

De documentaire laat zien hoe de viervoudig wereldkampioen zijn eigen raceteam opzet en hoe dat project - Verstappen Racing - zich ontwikkelt van experiment tot een serieuze kweekvijver voor jong talent. Ook komt de begeleiding van simracer Chris Lulham aan bod, die wordt klaargestoomd voor een carrière als professioneel autocoureur op de échte circuits. Elke dinsdag verschijnt er een nieuwe aflevering op Viaplay, met op 10 februari 'Let's go out and have fun' als aftrap van de serie.

Testdagen luiden nieuw F1-tijdperk in

De première van 'New Ground' valt samen met de start van een cruciale fase richting het nieuwe seizoen. Op 11 februari beginnen in Bahrein de Formule 1-testdagen, waarin de compleet nieuwe auto's voor 2026 voor het eerst uitgebreid aan de tand worden gevoeld. Er wordt getest van 11 tot en met 13 februari en van 18 tot en met 20 februari.

Tijdens de eerste testweek is het laatste uur van elke testdag vanaf 16.00 uur Nederlandse tijd live te volgen op Viaplay. Gedurende de tweede testweek, de laatste voorbereiding op de seizoensopener in Australië, is elke kilometer live te zien: van 07.55 uur in de ochtend tot 17.05 uur in de middag.

Daarnaast is er elke avond om 20.00 uur een speciale aflevering van 'Shakedown' op Viaplay en Viaplay TV. Presentatrice Amber Brantsen blikt daarin samen met de analisten van Viaplay terug op de testdag en gaat dieper in op de technische keuzes die de teams met hun nieuwe bolides hebben gemaakt. Uiteraard komen de Formule 1-coureurs zelf ook aan het woord om hun eerste bevindingen over de nieuwe auto's te delen.

Het Formule 1-seizoen 2026 begint niet alleen met nieuwe auto's, maar ook met nieuwe krachtsverhoudingen én nieuwe verhalen. Met het tijdelijke Viaplay-aanbod, 'Max Verstappen - New Ground' en de live-uitzendingen van de testdagen zit je vanaf de eerste kilometer op de eerste rij.