Sinds 2013 is de Formule 1 in Nederland niet meer op het open net te volgen. Na perioden bij RTL, SBS en vervolgens weer RTL belandden de uitzendrechten destijds bij Ziggo Sport, waarmee de sport achter de decoder verdween. In 2022 verdween F1 zelfs helemaal van de televisie in Nederland, doordat streamingplatform Viaplay de rechten verkreeg. In de tussentijd heeft de Formule 1 echter gewerkt aan een alternatief, want in 2018 werd de eigen streamingdienst F1 TV geïntroduceerd. Op dat platform zijn alle sessies van de Formule 1, Formule 2, Formule 3 en Porsche Supercup te volgen, net als voor- en nabeschouwingen en een reeks historische F1-races.

In de aanloop naar het F1-seizoen 2024 heeft de Formule 1 echter besloten om de prijzen van de abonnementen op F1 TV fors te verhogen, zo blijkt uit de website van het streamingplatform. Er zijn twee abonnementsvormen en voor beide versies stijgt de prijs. De prijsstijging bij F1 TV Pro, waarmee je alle actie live kan volgen, is aanzienlijk. Het maandelijkse abonnement stijgt van 7,99 euro tot 11,90 euro, terwijl het jaarabonnement niet langer 64,99 euro, maar 94,99 euro kost. F1 TV Access, dat toegang geeft tot onder meer live timing en vertraagde herhalingen van F1-races, kost voortaan 34,99 euro per jaar of 3,99 euro per maand. Tot en met afgelopen jaar waren de prijs nog 26,99 euro per jaar of 2,99 euro per maand. Daarbij dient wel aangetekend te worden dat deze hogere abonnementsprijzen alleen gelden voor nieuwe abonnees. Wie al een doorlopend abonnement heeft op een van de opties van F1 TV, blijft vooralsnog het oude bedrag betalen.

Hoewel de prijzen van F1 TV behoorlijk stijgen in 2024, blijft het platform een goedkoper alternatief voor zendgemachtigde Viaplay. De Scandinavische streamingdienst biedt tegenwoordig alleen nog een maandelijks abonnement aan dat 16 euro kost. Daarbij moet wel aangetekend worden dat Viaplay naast Formule 1 ook andere sporten als voetbal en darts aanbiedt. Daarnaast krijgen Viaplay-abonnees vanaf 2024 ook toegang tot F1 TV Pro.