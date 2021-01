F1-kalender verder in de knel? 'Monaco, Baku, Montreal geschrapt'

Na de verplaatsing van Australië – van maart naar november – en het voorlopig schrappen van China, dreigen ook de Grands Prix van Monaco, Azerbeidzjan en Canada het slachtoffer te worden van de aanhoudende coronapandemie.

De drie races staan gepland voor mei en juni, maar Formule1.nl schrijft dat ze alle drie voor het tweede opeenvolgende jaar geschrapt zullen worden. Het probleem is dat deze drie Grands Prix (deels) op de openbare weg worden verreden en de lokale organisaties en autoriteiten al maanden van tevoren moeten weten of zo’n race al dan niet kan doorgaan. Zoals het er nu naar uitziet is er ondanks dat er gevaccineerd wordt nauwelijks zicht op een einde van de pandemie en dus zouden de autoriteiten in Monaco, Azerbeidzjan en Canada niet staan te springen om toestemming te geven voor de Grands Prix.

In Monaco volgt men de coronamaatregelen van Frankrijk dat onlangs een strenge avondklok heeft ingevoerd en Canada kent strenge inreisbeperkingen voor buitenlanders. Een definitieve afgelasting van de drie Grands Prix zou begin februari verwacht worden.

Zoals het er nu naar uitziet begint de Formule 1 het seizoen op 28 maart met de Grand Prix van Bahrein. In dat land vindt half maart ook al de pre-seasontest plaats. Na Bahrein wacht op 18 april – als vervanger van China – een Grand Prix op het circuit Enzo en Dino Ferrari in het Italiaanse Imola. Vervolgens staat er voor 2 mei een race gepland, maar de locatie daarvan is nog niet bekend gemaakt. Er wordt echter vanuit gegaan dat de Formule 1 in dat eerste weekend van mei te gast is in het Portugese Portimao.

Een week later – op 9 mei – volgt dan de Grand Prix van Spanje, eigenlijk de eerste reguliere stop in Europa. Voor het ‘blok’ Monaco (23 mei), Azerbeidzjan (6 juni) en Canada (13 juni) zou de Formule 1-organisatie hard op zoek zijn naar alternatieven. Mogelijk wordt daarbij net als vorig jaar een beroep gedaan op de circuits Istanbul Park, Mugello en de Nürburgring.