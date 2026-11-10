Formule 1 GP van Brazilië

F1-kalender 2026: GP op Imola van tafel, geen plan B bij escalatie oorlog

F1 heeft Imola laten weten dat zijn diensten in december niet nodig zullen zijn, te midden van onzekerheid in het Midden-Oosten

Benjamin Vinel

Gepubliceerd: 10 nov 2026, 15:13

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto: Alex Pantling / Getty Images

De Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi, die het Formule 1-seizoen 2026 afsluiten, lijken zoals gepland door te gaan, mits er geen dramatische escalatie van de oorlog in Iran komt.

Het conflict in het Midden-Oosten, dat eind februari begon toen de Verenigde Staten en Israël aanvallen op Iran uitvoerden, heeft de regio gedestabiliseerd. De kalenders van veel motorsportkampioenschappen zijn geraakt – niet in de laatste plaats die van de F1, waarvan de race in Saoedi-Arabië werd geannuleerd, terwijl de ronde in Bahrein werd uitgesteld en in Maleisië werd gehouden.

F1 houdt de situatie nauwlettend in de gaten, met Imola als alternatief voor de seizoensfinale in het eerste weekend van december als Qatar en Abu Dhabi hun respectieve evenementen niet zouden kunnen organiseren.

Lusail heeft afgelopen weekend wel zijn MotoGP-ronde verreden zonder grote problemen, al trokken beide Yamaha-teams zich terug uit de competitie vanwege de geopolitieke situatie.

10 november was voor F1 de deadline om aan Imola een definitief antwoord te geven op de vraag of het Italiaanse circuit zich in de komende drie weken op een Grand Prix zou moeten voorbereiden; dat zal niet gebeuren.

Charles Leclerc, Ferrari, Isack Hadjar, Racing Bulls

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Het seizoen 2026 eindigt dus met de geplande triple-header Las Vegas-Qatar-Abu Dhabi, waarbij reisverzekeringen en reisadviezen van regeringen die momenteel toestaan.

Er is echter een kanttekening: F1 weet dat het niet kan garanderen dat de situatie begin december niet verandert en benadrukt dat veiligheid prioriteit krijgt als het conflict escaleert.

Teambazen hanteren over deze kwestie een duidelijke lijn: ze vertrouwen erop dat F1 en de FIA de juiste beslissingen nemen.

“Ik vertrouw erop dat zij de beste beslissing voor ons allemaal nemen”, zei Ferrari-teambaas Fred Vasseur in Mexico. “Ik wil zelf racen. Het maakt niet uit waar, maar ik wil racen. Nu ga ik naar waar ze ons zeggen dat we moeten gaan.”

“Stefano en Mohammed zijn vrij duidelijk geweest over de situatie: Formula 1 volgt de internationale richtlijnen, of er nu reisbeperkingen zijn, luchtvaartmaatschappijen niet vliegen, waarschuwingen in de regio gelden, het soort feedback dat lokale overheden geven”, voegde zijn collega Toto Wolff van Mercedes toe tijdens de persconferentie van vrijdag op Interlagos. “Dus niet alleen de promoters, maar ook wat de lokale overheden doen. En dat is waar je volgens mij op moet vertrouwen en daar sta ik volledig achter.

Toto Wolff, Mercedes

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

“Ik denk dat als rijders opstaan, die geopolitiek niets weten over wat er speelt, maar wel een publiek hebben dat luistert, dat iets is wat mediawaarde creëert. Maar ik zou hetzelfde hebben gedaan als de MotoGP-leiding heeft gedaan. Wil je rijden of racen? Ga dan. Wil je dat niet, ga dan niet. Zo simpel is het, en iedereen kan daar zijn persoonlijke beslissingen over nemen, en dat respecteer ik.

“Natuurlijk moet je alert zijn op wat er de komende dagen, de komende weken gebeurt, en Stefano houdt de vinger aan de pols om dat te monitoren. Als de dingen gevaarlijker zouden worden en wij die feedback zouden krijgen, dan zou hij, samen met Mohammed, de eerste zijn om de mensen te beschermen die zouden moeten reizen. Daarom volg ik hun richtlijnen.

“Voor zover ik intern hoor, is het niet ter sprake gebracht. Het is geen onderwerp geweest. Maar ook daar geldt: als iemand voelt dat hij of zij zich er niet prettig bij voelt om te reizen, dan is dat iets wat ik altijd zou respecteren. En misschien is dat een kans om iemand anders een mogelijkheid te geven. Het zou niets veranderen aan de relatie. Ik heb altijd gerespecteerd dat sommige mensen niet naar bepaalde Grands Prix wilden gaan, en zo zie ik het op dit moment.”

Aanvullende berichtgeving door Ronald Vording

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