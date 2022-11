F1-junioren wijken uit naar Japanse Super Formula

De Formule 1 is slechts voor twintig coureurs weggelegd, waardoor veel F1-junioren eerst enkele jaren langs de zijlijn ervaring opdoen als reserverijder of in veel gevallen zelfs helemaal geen kans in de koningsklasse krijgen. Kampioen worden, of überhaupt goed presteren, in onder meer de Formule 2 betekent niet dat een coureur automatisch doorstroomt. De titel in de F2 betekent een uitsluiting van die raceklasse. De junioren die geen kans krijgen in F1, zoeken hun heil elders om scherp te blijven. De Japanse Super Formula is een populaire (tussen)bestemming voor veel junioren. Red Bull-junior Liam Lawson gaat deze stap zetten.

Motorsport.com heeft vernomen dat Lawson volgend jaar instapt bij het Super Formula-team van Mugen, dat van Honda is. De coureur uit Nieuw-Zeeland lijkt daarmee teamgenoot te worden van tweevoudig kampioen Tomoki Nojiri. Het is voor Lawson een kans om indruk te maken op de leiding van Red Bull in een poging in 2024 bij AlphaTauri te belanden. Zijn optredens in de Super Formula combineert Lawson volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko met zijn taken als reservecoureur bij Red Bull Racing in 2023. Dat vertelde de Oostenrijker eerder aan het Duitse Auto Motor und Sport.

Lawson is niet de enige F2-coureur die overstapt naar de Japanse raceklasse. Alfa Romeo-leerling Theo Pourchaire volgt waarschijnlijk het pad van de Red Bull-junior, al lijkt dit puur om invalbeurten te gaan. De Fransman liet eerder dit jaar weten niet veel trek te hebben in een derde Formule 2-seizoen. Mocht hij de opstapklasse verlaten dan is de Japanse serie een prima alternatief. Motorsport.com kan melden dat Pourchaire naar alle waarschijnlijkheid begin december deelneemt aan een test voor Kondo Racing. De kans is aanwezig dat de F2-coureur Sacha Fenestraz vervangt, die vanwege Formule E-verplichtingen voor Nissan een aantal Super Formula-races mist. Toch wordt Pourchaire nog wel gelinkt aan nog een jaar in F2 bij zijn huidige werkgever ART Grand Prix. Mocht de Super Formula-test overgaan in een voltijd racezitje, dan clasht zijn rooster als officiële reservecoureur van Alfa Romeo met drie Formule 1 Grands Prix: Imola, Canada en Mexico. Slaat Pourchaire Japan over, dan fungeert voormalig Formule 1-coureur Roberto Merhi als back-up voor Kondo Racing.

Diverse bekende (voormalig) Formule 1-coureurs hebben in de Super Formula, of voorlopers daarvan, geracet, waaronder Jean Alesi, René Arnoux, Mark Blundell, Heinz-Harald Frentzen, Pierre Gasly, Johnny Herbert en Eddie Irvine. Jan Lammers, Tom Coronel en Huub Rothengatter zijn de enige Nederlanders in het lijstje.