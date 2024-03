Aanbieding: mis niets van het Formule 1-seizoen 2024 met deze speciale actie!

Viaplay F1-uitzendingen op donderdag 7 maart

Programma Start uitzending Einde uitzending F1 Academy - Training 12.05u 12.45u F1 - Eerste vrije training 14.25u 15.35u F2 - Kwalificatie 16.00u 16.30u F1 - Tweede vrije training 17.55u 19.05u Shakedown 19.05u 20.00u F1 Academy - Kwalificatie 19.30u 20.00u

In verband met de start van de ramadan wordt de tweede race van het Formule 1-seizoen 2024 net als de seizoensopener in Bahrein op zaterdag verreden. Dat betekent dat ook de rest van het schema voor de Grand Prix van Saudi-Arabië overhoop is gegaan. De eerste vrije trainingen vinden niet op vrijdag, maar al op donderdag plaats. De twee sessies zijn live te volgen bij Viaplay. De uitzending van de eerste vrije training begint om 14.25 uur, vijf minuten voor de start van de sessie. Het commentaar komt van Allard Kalff en Jeroen Bleekemolen.

Om 17.55 uur begint het liveverslag van de tweede vrije training in Jeddah. Ditmaal komt het commentaar van de vaste verslaggevers Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Dit is de belangrijkste training van het weekend, aangezien de kwalificatie op vrijdag onder vergelijkbare omstandigheden plaatsvindt.

Na afloop van de tweede training begint de Viaplay-talkshow Shakedown. Presentatrice Amber Brantsen bespreekt samen met analisten Tom Coronel, Ernest Knoors en Ho-Pin Tung de belangrijkste onderwerpen uit de sport. Ook wordt vooruitgeblikt op het vervolg van het weekend. Pitreporter Chiel van Koldenhoven komt vanuit de paddock met het laatste nieuws en interviews. Dit programma duurt een uur.

Viaplay F1-uitzendingen op vrijdag 8 maart

Programma Start uitzending Einde uitzending F1 Academy - Race 1 13.05u 13.45u F1 - Derde vrije training 14.25u 15.35u F2 - Sprintrace 16.05u 17.00u F1 - Voorbeschouwing 17.30u 18.00u F1 - Kwalificatie 18.00u 19.00u F1 - Nabeschouwing 19.00u 19.45u

Vanwege het aangepaste schema staat de kwalificatie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië al op vrijdag op het programma. Eerst wordt echter nog een uur getraind. Viaplay zendt deze sessie uit vanaf 14.25 uur, vijf minuten later begint de training. Het commentaar bij de beelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

De kwalificatie op het Jeddah Corniche Circuit begint om 18.00 uur Nederlandse tijd. Een half uur eerder begint de voorbeschouwing. Presentatrice Amber Brantsen blikt met analisten Ho-Pin Tung en Tom Coronel terug op de actie tot nu toe. Samen bespreken ze de belangrijkste onderwerpen uit de paddock en wordt vooruitgeblikt op de kwalificatie. Pitreporter Chiel van Koldenhoven brengt vanaf het circuit het laatste nieuws naar de huiskamers.

Om 18.00 uur begint de live-uitzending van de kwalificatie. Het commentaar komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Tussen de segmenten laten de analisten in de studio hun licht schijnen op de meest opvallende momenten. Na afloop van de kwalificatie worden diverse coureurs geïnterviewd en praten de analisten uitgebreid na over de sessie.

Viaplay F1-uitzendingen op zaterdag 9 maart

Programma Start uitzending Einde uitzending F1 Academy - Race 2 13.00u 13.45u F2 - Hoofdrace 14.20u 15.20u F1 - Voorbeschouwing 17.00u 18.00u F1 - GP van Saudi-Arabië 18.00u 20.00u F1 - Nabeschouwing 20.00u 20.45u

Ook de tweede Grand Prix van het Formule 1-seizoen 2024 vindt plaats op een zaterdag. Vanwege de start van de ramadan op zondag 10 maart is de race in Jeddah een dag naar voren gehaald. De Grand Prix begint zaterdag om 18.00 uur Nederlandse tijd (20.00 uur lokale tijd). Viaplay zendt vanaf 17.00 uur een uitgebreide voorbeschouwing uit. Presentatrice Amber Brantsen blikt met analisten Tom Coronel en Ho-Pin Tung vanuit de studio in Hilversum vooruit op de naderende actie. De belangrijkste onderwerpen uit de sport komen voorbij, evenals de grid walk, interviews vanaf locatie door pitreporter Chiel van Koldenhoven en meer.

Het liveverslag van de Grand Prix van Saudi-Arabië begint om 18.00 uur. Het commentaar wordt verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Het duo wordt bijgestaan door Allard Kalff vanuit Virtual Race Control. Na het vallen van de vlag wordt de podiumceremonie uitgezonden. In de studio wordt uitgebreid nabeschouwd, met tussendoor interviews met de coureurs en teambazen.

Uitzendingen F1 TV Pro - Grand Prix van Saudi-Arabië 2024

F1 TV Pro is in Nederland het beste alternatief voor Viaplay om de Formule 1-actie live te zien. Alle sessies worden hier live uitgezonden. Ook de talenten in de Formule 2, Formule 3 en de jongedames in de F1 Academy zijn het gehele seizoen te volgen. Alle actie is bovendien on demand terug te kijken. Daarnaast krijg je toegang tot extra features zoals livetiming, driver tracker en kijk je onboard mee met alle coureurs.

Een abonnement op F1 TV Pro is in Nederland momenteel alleen in maandelijks opzegbare variant verkrijgbaar. Dit kost 11,90 euro per maand. De kwalificatie en race in Jeddah worden voorzien van een uitgebreide voor- en nabeschouwing. Experts ter plaatse bespreken de belangrijkste momenten, zoomen in op de meest besproken onderwerpen en komen met analyses en achtergronden. Na de kwalificatie en race worden in de paddock de coureurs en teambazen geïnterviewd. Abonnees kunnen zelf selecteren in welke taal ze het commentaar willen horen: Nederlands van Viaplay, Engels, Frans, Duits, Spaans of Portugees.

Uitzendingen F1 TV Pro - donderdag 7 maart

Programma Start uitzending Einde uitzending F2 - Training 10.55u 11.40u F1 Academy - Training 12.05u 12.45u F1 - Eerste vrije training 14.25u 15.35u F2 - Kwalificatie 16.00u 16.30u F1 - Tweede vrije training 17.55u 19.05u F1 Academy - Kwalificatie 19.30u 20.00u

Uitzendingen F1 TV Pro - vrijdag 8 maart

Programma Start uitzending Einde uitzending F1 Academy - Race 1 13.10u 13.45u F1 - Derde vrije training 14.25u 15.35u F2 - Sprintrace 16.10u 17.00u F1 - Voorbeschouwing 17.00u 18.00u F1 - Kwalificatie 18.00u 19.00u F1 - Nabeschouwing 19.00u 19.40u

Uitzendingen F1 TV Pro - zaterdag 9 maart