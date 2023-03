De Grand Prix van Bahrein liet weinig ruimte voor twijfel: Max Verstappen en Red Bull Racing zijn uitstekend uit de startblokken gekomen. De wereldkampioenen domineerden van start tot finish en boezemden de concurrentie angst in met hun snelheid en betrouwbaarheid. Waar Ferrari en Mercedes steken lieten vallen, kwam Aston Martin als een duveltje uit een doosje. Fernando Alonso bekroonde het sterke weekend met een welverdiende podiumplaats.

Zien we dit weekend op het bloedsnelle en listige Jeddah Corniche Circuit in Saudi-Arabië een andere rangorde? Zondag wordt meer duidelijk.

Hoe laat start de GP van Saudi-Arabië?

Datum: Zondag 19 maart 2023

Start Nederlandse tijd: 18.00 uur

Start lokale tijd: 20.00 uur

De Grand Prix van Saudi-Arabië 2023 op het Jeddah Corniche Circuit vindt plaats op zondag 19 maart. De race gaat om 20.00 uur lokale tijd van start, dat is om 18.00 uur in de Nederlandse avond. De wedstrijd vindt plaats onder kunstlicht. De coureurs krijgen 50 ronden op het 6,174 kilometer lange circuit voor de kiezen. Het baanrecord staat op naam van Lewis Hamilton met een 1.30.734.

Formule 1-tijden: Tijdschema F1 Jeddah

Datum Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Vrijdag 17 maart Eerste vrije training 14.30u - 15.30u 16.30u - 17.30u Vrijdag 17 maart Tweede vrije training 18.00u - 19.00u 20.00u - 21.00u Zaterdag 18 maart Derde vrije training 14.30u - 15.30u 16.30u - 17.30u Zaterdag 18 maart Kwalificatie - Q1 18.00u - 18.18u 20.00u - 20.18u Zaterdag 18 maart Kwalificatie - Q2 18.25u - 18.40u 20.25u - 20.40u Zaterdag 18 maart Kwalificatie - Q3 18.48u - 19.00u 20.48u - 21.00u Zondag 19 maart GP van Saudi-Arabië 18.00u 20.00u

Video: De spectaculaire strijd tussen Max Verstappen en Charles Leclerc in Jeddah 2022

Formule 1 live kijken: de GP van Saudi-Arabië

Viaplay

Start voorbeschouwing: 17.00 uur

Start race Nederlandse tijd: 18.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 20.45 uur

De Viaplay-voorbeschouwing op de Grand Prix van Saudi-Arabië begint op zondag om 17.00 uur Nederlandse tijd. In de studio ontvangt presentatrice Amber Brantsen de analisten Ernest Knoors en Tom Coronel. Zij bespreken de belangrijkste zaken uit de Formule 1 en blikken vooruit op de naderende actie. Vanaf het circuit komen interviews en analyses van pitreporter Chiel van Koldenhoven en de internationale experts Mika Hakkinen en David Coulthard. Om 17.55 uur begint de live-uitzending van de race. Het commentaar bij de wedstrijd wordt verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, bijgestaan door Allard Kalff vanuit de Virtual Race Room. Na de finish is de podiumceremonie te zien en worden de belangrijkste coureurs en teambazen voor de camera gehaald. In de studio praten de analisten uitgebreid na over de belangrijkste momenten.

Abonnement op Viaplay in Nederland

De Formule 1 is in Nederland ook in 2023 alleen te zien via Viaplay. De streamingdienst heeft geen vast kanaal op de televisie. Daardoor moeten de uitzendingen gestreamd worden met bijvoorbeeld Google Chromecast of Apple TV. Bij providers KPN, Ziggo en T-Mobile kan je wel rechtstreeks een abonnement op Viaplay afsluiten. Daarmee is de F1-actie op zaterdag en zondag live te zien op een speciaal kanaal.

F1TV Pro

Start voorbeschouwing: 17.00 uur

Start race (Nederlandse tijd): 18.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 20.40 uur

Als alternatief voor Viaplay is de Grand Prix van Saudi-Arabië ook live te volgen via F1TV Pro, de officiële streamingdienst van de sport. Om 17.00 uur trapt men af met een uitgebreide voorbeschouwing. Internationale experts blikken vanaf het circuit vooruit op de naderende actie, met onder meer interviews en de grid walk. Om 17.55 uur begint de live-uitzending van de race. Abonnees kunnen zelf bepalen in welke taal ze het commentaar willen horen. Het Nederlandse commentaar komt via Viaplay, verder zijn ook Engels, Frans, Duits, Spaans en Portugees beschikbaar. Na de race komen de hoofdrolspelers voor de camera en worden de belangrijkste momenten geanalyseerd.

Wat kost F1TV Pro?

Het jaarabonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro. Er is ook een maandelijks opzegbare variant beschikbaar: deze kost 7,99 euro (95,88 euro per jaar). Met dit abonnement kijk je live en on demand naar alle Formule 1-actie van het gehele seizoen. Daarnaast krijg je extra hulpmiddelen om de sport nog beter te volgen, zoals livetiming, driver tracker en kijk en luister je onboard mee met alle coureurs.

Formule 1 op Ziggo

Ziggo Sport Race Café

De voorbeschouwing: 17.00 uur tot 18.00 uur

De nabeschouwing: 20.00 uur tot 20.45 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo mag in 2023 de Formule 1 niet live uitzenden. De zender maakt wel een aantal programma’s rondom de Grand Prix. Zo is er vanaf 17.00 uur een uitgebreide voorbeschouwing op de GP van Saudi-Arabië te zien. Presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos ontvangen een aantal gasten waarmee zij vooruitblikken op de naderende race. De GP wordt zogezegd niet uitgezonden, dus de F1-fan zal die elders moeten kijken, of moet wachten tot 20.00 uur. Dan komt Ziggo namelijk met een uitgebreide nabeschouwing, met daarin een samenvatting van de race. De belangrijkste momenten van de wedstrijd worden vervolgens uitgebreid besproken door de tafelgasten in de studio.

Formule 1 bij de NOS

Samenvatting Grand Prix van Saudi-Arabië

Start uitzending: 22.20 uur

Zender: NPO1

Uitgebreide samenvattingen van alle Grands Prix in 2023 zijn te zien bij de NOS. De hoogtepunten van de race in Saudi-Arabië worden vanaf 22.20 uur uitgezonden op NPO1. Vaste analist Jan Lammers bespreekt de belangrijkste momenten van de race. De uitzending duurt een half uur.

F1 Jeddah: Hoe laat komt de race op tv

Hieronder vind je een overzicht welke aanbieders de GP van Bahrein uitzenden, in welke vorm en hoe laat.

Waar Wat Tijd Zender Viaplay Liveverslag 17.00u - 20.45u Viaplay F1TV Liveverslag 17.00u - 20.40u F1TV Pro Ziggo Samenvatting 20.00u - 20.45u Ziggo kanaal 14 of Select NOS Samenvatting 22.20u - 22.55u NPO1

