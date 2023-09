Na een indrukwekkende reeks van zowel Red Bull Racing als Max Verstappen kwam er in Singapore weer eens een andere winnaar over de meet: Ferrari F1-coureur Carlos Sainz. De Spanjaard zette in de straten van Singapore een indrukwekkend weekend neer, wat hij op zondag bekroonde met de overwinning. Red Bull kende een zeer moeizaam weekend. De vraag is nu: wordt de rangorde in Japan hersteld?

Alle actie is weer live te zien via Viaplay en F1TV Pro. Hieronder vind je het volledige uitzendschema van beide aanbieders.

Viaplay F1-uitzendingen op vrijdag 22 september 2023

Viaplay zendt zoals gebruikelijk de twee vrije trainingen uit. De Nederlandse Formule 1-fan moet echter vroeg uit de veren om de eerste trainingssessie live te volgen. Deze begint namelijk al om 04.30 uur. De uitzending van Viaplay begint om 04.25 uur, met commentaar van Allard Kalff en Jeroen Bleekemolen. De tweede vrije training begint om een schappelijkere tijd: 08.00 uur. De Viaplay-uitzending start vijf minuten voor aanvang. Het commentaar bij VT2 wordt verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Vanaf 12.00 uur wordt de talkshow Shakedown uitgezonden. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt analisten Ho-Pin Tung, Christijan Albers en Kees van de Grint in de studio. Zij blikken terug op de vrijdagse actie en kijken vooruit naar de rest van het weekend. Vanaf het circuit komen interviews van pitreporter Chiel van Koldenhoven met de coureurs en teambazen. Het programma duurt een uur.

Programma Start uitzending Einde uitzending Eerste vrije training 04.25u 05.35u Tweede vrije training 07.55u 09.05u Shakedown 12.00u 13.00u

Viaplay F1-uitzendingen op zaterdag 23 september 2023

De zaterdag op Suzuka staat in het teken van de belangrijke kwalificatie. Voordat het zo ver is, mogen de coureurs nog een uur trainen. Het is vroeg op voor de F1-liefhebbers in Europa, want de sessie begint al om 04.30 uur. De uitzending van Viaplay begint vijf minuten eerder. Het commentaar bij deze training komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Om 07.30 uur begint de voorbeschouwing op de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan. Een belangrijke sessie, want inhalen is uitermate lastig op het krappe circuit van Suzuka. Presentatrice Amber Brantsen blikt vanuit de studio met analisten Ho-Pin Tung en Christijan Albers vooruit op de naderende actie. Om 07.55 uur geven zij het woord aan commentatoren Valkenburg en Heemskerk voor het liveverslag van de kwalificatie. Onder normale omstandigheden en zonder oponthoud door rode vlaggen duurt de kwalificatie een uur. Na afloop wordt er in de studio uitgebreid nagepraat over de belangrijkste momenten. Vanaf het circuit komt pitreporter Chiel van Koldenhoven met interviews met coureurs, teambazen en experts.

Programma Start uitzending Einde uitzending Derde vrije training 04.25u 05.35u Voorbeschouwing kwalificatie 07.30u 07.55u Kwalificatie 07.55u 09.00u Nabeschouwing kwalificatie 09.00u 09.45u

Viaplay F1-uitzendingen op zondag 24 september 2023

De Grand Prix van Japan staat op zondag 24 september op het programma. De race gaat al om 07.00 uur Nederlandse tijd van start, dus de Formule 1-fan moet vroeg uit de veren. Wie de voorbeschouwing van Viaplay wil zien, moet al om 06.00 uur inschakelen. Presentatrice Amber Brantsen blikt met analisten Christijan Albers en Ho-Pin Tung vooruit op de naderende race. Op locatie verzorgt pitreporter Chiel van Koldenhoven interviews met coureurs, teambazen en analisten.

Het liveverslag van de race in Japan gaat om 06.55 uur van start. Het commentaar wordt verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Na afloop van de wedstrijd is de podiumceremonie te zien, waarna de analisten in de studio uitgebreid napraten over de hoogtepunten. Vanaf het circuit komen interviews met de hoofdrolspelers.

Programma Start uitzending Einde uitzending Voorbeschouwing 06.00u 06.55u Grand Prix van Japan 07.00u 09.00u Nabeschouwing 09.00u 09.45u

Uitzendschema F1TV Pro - Grand Prix van Japan 2023

Een alternatieve keuze in plaats van Viaplay is F1TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Met F1TV Pro heb je de mogelijkheid om het volledige seizoen live te volgen en de content on demand te bekijken. Naast de Formule 1-races kun je ook de opkomende talenten in de Formule 2 en Formule 3 volgen, evenals de altijd indrukwekkende Porsche Supercup. Er zijn twee abonnementsopties beschikbaar: een jaarabonnement voor 64,99 euro en een maandelijks opzegbaar abonnement voor 7,99 euro.

Met F1TV Pro krijg je niet alleen toegang tot live uitzendingen van trainingen, kwalificaties en races, maar kun je ook profiteren van extra functies. Hiermee kun je de livetiming volgen, de posities van de coureurs volgen via de driver tracker en de onboard camera's van alle coureurs bekijken, wat zorgt voor een verbeterde kijkervaring van de sport. Daarnaast worden uitgebreide voor- en nabeschouwingen gepresenteerd rondom de kwalificatie en de race, waar internationale experts de belangrijkste onderwerpen in de sport bespreken. Je kunt interviews met de hoofdrolspelers bekijken en bovendien kun je het commentaar in verschillende talen beluisteren, waaronder Nederlands via Viaplay, of Engels, Duits, Frans, Spaans of Portugees.

Uitzendingen F1TV Pro - vrijdag 22 september

Programma Start uitzending Einde uitzending Eerste vrije training 04.30u 05.30u Tweede vrije training 08.00u 09.00u

Uitzendingen F1TV Pro - zaterdag 23 september

Programma Start uitzending Einde uitzending Derde vrije training 04.30u 05.30u Voorbeschouwing kwalificatie 07.30u 07.55u Kwalificatie 08.00u 09.00u Nabeschouwing kwalificatie 09.00u 09.45u

Uitzendingen F1TV Pro - zondag 24 september

Programma Start uitzending Einde uitzending Voorbeschouwing 06.00u 06.55u Grand Prix van Japan 07.00u 09.00u Nabeschouwing 09.00u 09.40u