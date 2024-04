Viaplay F1-uitzendingen op vrijdag 5 april 2024

Programma Start uitzending Einde uitzending Eerste vrije training 04.25 uur 05.35 uur Tweede vrije training 07.55 uur 09.00 uur Shakedown 09.00 uur 10.00 uur

Na het uitermate vroege F1-weekend in Australië moet menig fan ook komend weekend de wekker zetten om de actie tijdens de Grand Prix van Japan live te kunnen volgen. Opnieuw vinden de sessies vroeg in de ochtend plaats vanwege het aanzienlijke tijdsverschil met Suzuka. Zo begint de eerste vrije training al om 04.30 uur Nederlandse tijd op vrijdagochtend. Viaplay brengt live verslag uit van de sessie. De uitzending begint om 04.25 uur, met commentaar van Allard Kalff en Sebastiaan Bleekemolen.

De tweede vrije training in Japan gaat om 08.00 uur Nederlandse tijd van start. De actie is vanaf 07.55 uur te volgen bij Viaplay. Het commentaar komt ditmaal van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Aansluitend volgt het praatprogramma Shakedown. Presentatrice Amber Brantsen bespreekt met analisten de gebroeders Tim en Tom Coronel en Christijan Albers in de studio in Hilversum de belangrijkste onderwerpen uit de sport. Vanaf locatie verzorgt pitreporter Chiel van Koldenhoven interviews met diverse coureurs en teambazen, waaronder Max Verstappen. Dit programma duurt een uur.

Viaplay F1-uitzendingen op zaterdag 6 april 2024

Programma Start uitzending Einde uitzending Derde vrije training 04.25 uur 05.35 uur Voorbeschouwing 07.30 uur 08.00 uur Kwalificatie 08.00 uur 09.00 uur Nabeschouwing 09.00 uur 09.45 uur

De kwalificatie in Suzuka vindt zoals gebruikelijk plaats op zaterdag. Voordat het zover is, krijgen de coureurs de kans om de puntjes op de i te zetten tijdens de laatste vrije training. Deze sessie begint om 04.30 uur Nederlandse tijd (11.30 uur lokaal) en wordt live uitgezonden door Viaplay, met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Later in de ochtend staat de kwalificatie gepland, om 08.00 uur Nederlandse tijd (15.00 uur lokaal). Viaplay begint met een voorbeschouwing om 07.30 uur, waarin presentatrice Amber Brantsen samen met analisten Tom Coronel en Christijan Albers de actie voorbeschouwt. Pitreporter Chiel van Koldenhoven verzorgt ter plaatse het laatste nieuws.

Tijdens het liveverslag van de kwalificatie om 08.00 uur, verzorgen Valkenburg en Heemskerk het commentaar. Tussen de segmenten wordt kort teruggeschakeld naar de studio voor analyses. Na afloop volgen interviews met de rijders door Van Koldenhoven en een uitgebreide nabeschouwing door de analisten.

Viaplay F1-uitzendingen op zondag 7 april 2024

Programma Start uitzending Einde uitzending Voorbeschouwing 06.00 uur 07.00 uur Grand Prix van Japan 07.00 uur 09.00 uur Nabeschouwing 09.00 uur 09.45 uur

De derde Grand Prix van het Formule 1-seizoen 2024 vindt plaats op het iconische circuit van Suzuka. Wie de GP van Japan live wil zien, moet op tijd uit de veren. De race begint namelijk om 07.00 uur Nederlandse tijd (14.00 uur lokaal). Viaplay start met een uitgebreide voorbeschouwing vanaf 06.15 uur, waar presentatrice Amber Brantsen samen met analisten Christijan Albers en Tom Coronel de belangrijkste onderwerpen uit de Formule 1-paddock bespreekt. Pitreporter Chiel van Koldenhoven brengt ter plaatse het laatste nieuws en interviews, evenals de grid walk kort voor de start van de race.

Het liveverslag van de Grand Prix van Japan bij Viaplay begint om 07.00 uur, met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Allard Kalff analyseert opmerkelijke momenten vanuit Virtual Race Control. Na de race volgt de podiumceremonie, waarna Van Koldenhoven de hoofdrolspelers interviewt. In de studio bespreken de analisten de belangrijkste momenten.

Uitzendingen F1 TV Pro - Grand Prix van Japan 2024

F1 TV Pro is het beste alternatief voor Viaplay in Nederland om live Formule 1-actie te volgen. Alle sessies, inclusief Formule 2, Formule 3 en de F1 Academy, worden live uitgezonden en zijn ook on demand beschikbaar. Daarnaast biedt het extra functies zoals livetiming, driver tracker en onboard beelden van alle coureurs.

Een abonnement op F1 TV Pro is momenteel alleen verkrijgbaar in een maandelijks opzegbare variant voor 11,90 euro per maand. Voor de kwalificatie en race in Japan zijn uitgebreide voor- en nabeschouwingen beschikbaar, gepresenteerd door experts ter plaatse. Na afloop worden coureurs en teambazen geïnterviewd in de paddock. Abonnees kunnen kiezen uit verschillende talen voor het commentaar: Nederlands van Viaplay, Engels, Frans, Duits, Spaans of Portugees.

Uitzendingen F1 TV Pro - vrijdag 5 april

Programma Start uitzending Einde uitzending Eerste vrije training 04.30 uur 05.30 uur Tweede vrije training 08.00 uur 09.00 uur

Uitzendingen F1 TV Pro - zaterdag 6 april

Programma Start uitzending Einde uitzending Derde vrije training 04.30 uur 05.30 uur Voorbeschouwing 07.30 uur 08.00 uur Kwalificatie 08.00 uur 09.00 uur Nabeschouwing 09.00 uur 09.40 uur

Uitzendingen F1 TV Pro - zondag 7 april