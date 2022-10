F1 Japan 2022: Hoe laat, Formule 1 live kijken, Viaplay en meer

In de nattigheid van Singapore kenden Max Verstappen en zijn crew het slechtste weekend in lange tijd. De Nederlander kon geen moment zijn stempel drukken en het titelfeest moest daardoor met minimaal een week worden uitgesteld. Dit weekend heeft de Red Bull-coureur op Suzuka een nieuwe kans om zijn tweede opeenvolgende kampioenschap binnen te hengelen. Daar zal nog wel het een en ander voor moeten gebeuren, maar de verwachtingen zijn hoog.

Het spectaculaire circuit van Suzuka is tot vreugde van velen terug op de Formule 1-kalender. De race ontbrak de afgelopen twee seizoenen vanwege de coronacrisis. De afgelopen zes edities van de Grand Prix van Japan werden een prooi voor Mercedes. De kans dat het merk met de ster die reeks voortzet, lijkt minimaal. Wie gaat er met de winst vandoor en pakt Verstappen inderdaad de titel? We weten het zondag.

Alle scenario's op een rij: zó kan Max Verstappen wereldkampioen worden in Japan

Hoe laat start de GP van Japan?

Datum: Zondag 9 oktober 2022

Start lokale tijd: 14.00 uur

Start Nederlandse tijd: 07.00 uur

De Grand Prix van Japan op het circuit van Suzuka vindt plaats op zondag 9 oktober. De race gaat lokale tijd om 14.00 uur in de middag van start. Dat is 07.00 uur in de Nederlandse ochtend. De race gaat over 53 ronden op het 5,807 kilometer lange circuit.

F1 tijden: Tijdschema Grand Prix van Japan

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 7 oktober 05.00u - 06.00u 12.00u - 13.00u Tweede vrije training Vrijdag 7 oktober 08.00u - 09.30u 15.00u - 16.00u Derde vrije training Zaterdag 8 oktober 05.00u - 06.00u 12.00u - 13.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 8 oktober 08.00u - 08.18u 15.00u - 15.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 8 oktober 08.25u - 08.40u 15.25u - 15.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 8 oktober 08.48u - 09.00u 15.48u - 16.00u Grand Prix van Japan Zondag 9 oktober 07.00u 14.00u

Goed om te weten: Op zoek naar een goede live stream voor de Formule 1? Op VPNGids.nl vind je een overzicht met de beste Formule 1 live streams per land (waaronder enkele legitieme gratis streams).

Formule 1 live kijken: de GP van Japan

Viaplay

Start voorbeschouwing: 06.00 uur

Start race Nederlandse tijd: 07.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 10.00 uur

De Grand Prix van Japan is volledig live te volgen bij Viaplay. De uitzending gaat om 06.00 uur van start met een uitgebreide voorbeschouwing op de race. Vanuit de studio bespreken presentatrice Amber Brantsen en analisten Giedo van der Garde en Christijan Albers de belangrijkste onderwerpen. Ook wordt er regelmatig geschakeld met experts Tom Coronel en Tom Kristensen op locatie. Om 06.55 uur wordt overgeschakeld naar het liveverslag, met commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Zij worden tijdens de race bijgestaan door Allard Kalff vanuit de Virtual Race Room. Na de race interviewt Coronel de hoofdrolspelers van de race en wordt er in de studio nog uitgebreid nagepraat.

F1TV

Start voorbeschouwing: 06.00 uur

Start race (Nederlandse tijd): 07.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 09.40 uur

Naast Viaplay zendt ook F1TV de actie in Japan live uit in Nederland. De voorbeschouwing op de officiële streamingdienst van de Formule 1 begint om 06.00 uur. Vanaf locatie blikken internationale experts vooruit op de naderende actie, met interviews, analyses en achtergronden. De live-uitzending van de race via de World Feed begint om 06.55 uur. Kijkers kunnen zelf selecteren in welke taal zij het commentaar willen horen: Nederlands (via Viaplay), Engels, Duits, Frans, Spaans of Portugees. Na de race is de podiumceremonie te zien en worden de belangrijkste rijders geïnterviewd. Ook bespreken de analisten de belangrijkste momenten van de wedstrijd.

Formule 1 op Ziggo

Hoogtepunten Grand Prix van Japan

Start uitzending: 17.00 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo zendt vanaf 2022 de Formule 1 niet meer live uit. Wel zijn er dagelijks samenvattingen te zien tijdens de Grands Prix. De hoogtepunten van de GP van Japan worden op zondag om 17.00 uur uitgezonden in het programma Race Café. Presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos ontvangen enkele gasten om de race te bespreken. De samenvatting wordt van commentaar voorzien door Olav Mol. Het programma duurt ongeveer een uur en is voor klanten van Ziggo gratis te zien via kanaal 14.

Formule 1 bij de NOS

Samenvatting Grand Prix van Japan

Uitzending: 18.12 uur

Zender: NPO1

Een samenvatting van de Grand Prix van Japan is ook te zien bij de NOS op NPO1. De uitzending begint om 18.12 uur. Het commentaar bij de beelden wordt verzorgd door Hans van Loozenoord. Vervolgens zal voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers zijn licht laten schijnen op de belangrijkste momenten en gebeurtenissen. Het programma duurt ongeveer 45 minuten.

F1 Japan: Hoe laat komt de race op tv

Hieronder vind je een overzicht welke aanbieders de GP van Japan uitzenden, in welke vorm en hoe laat.

Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 06.00u - 10.00u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 06.00u - 09.40u Streaming: F1TV Pro NOS Samenvatting 18.12u - 18.59u Tv: NPO 1 Ziggo Samenvatting 17.00u - 18.00u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select