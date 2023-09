F1 Japan 2018: De tumultueuze race van Max Verstappen

Het was een bizarre openingsfase van de 2018-editie van de Japanse Grand Prix voor Max Verstappen in zijn Red Bull. In eerste instantie kwam de Nederlander - die vanaf P3 startte - helemaal nog niet zo slecht weg, maar bij de chicane voor start-finish verremde hij zich. De toen 21-jarige Nederlander moest zich bij die bocht flink verdedigen ten opzichte van Ferrari-coureur Kimi Raikkonen, maar verremde zich en schoot rechtdoor. Bij het terugkeren op het asfalt drukte de Limburger zijn Finse tegenstander van de baan af en de twee kemphanen raakten elkaar ook nog. De FIA beoordeelde dat Verstappen de schuldige van dit incident was en kreeg een straf van vijf seconden aan zijn broek

Het 'feest' met de Ferrari-coureurs was die race nog niet klaar, want zeven rondjes later was er wéér een incident. Ditmaal was niet Kimi Raikkonen, maar Sebastian Vettel degene met wie Verstappen het aan de stok kreeg. In het bochtengedeelte van het Japanse circuit dat bekendstaat als The Spoon probeerde Vettel zijn concurrent binnendoor in te halen, maar de Duitse rijder kwam van heel ver en Verstappen kon hem niet zien aankomen. De Nederlandse coureur koos er dan ook voor om de bocht op een gebruikelijke manier aan te snijden, waardoor Vettel de zijkant van zijn auto raakte en achterstevoren kwam te staan. Dat was voor Verstappen nog niet eens zo'n drama, voor Vettel des te meer. De Duitser kwalificeerde zich slechts als negende (en startte vanwege een gridstraf van Esteban Ocon als achtste) en om zijn titelaspiraties in leven te houden moest hij naar voren komen, zeker gezien het feit dat leider in het kampioenschap Lewis Hamilton zijn Mercedes vanaf plek één mocht beginnen. De spin maakte een einde aan de illusies van de Ferrari-rijder om naar het podium te gaan, maar met een zesde plek beperkte hij de schade toch nog enigszins.

Het was dus een zeer tumultueuze openingsfase van de race voor Verstappen, voor wie gelukkig na de incidenten de race in een rustiger vaarwater terecht kwam. De Limburger moest nog wel zijn vijf seconden inlossen tijdens de pitstop, maar daarna reed hij zonder problemen naar de derde plek. Hamilton verzilverde zijn pole en won de race, waarachter teamgenoot Valtteri Bottas tweede werd.

Bekijk hier de beelden van het incident van Max Verstappen met Sebastian Vettel