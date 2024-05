Na een serie overzeese races is het Formule 1-circus terug in Europa. De zevende ronde van het seizoen 2024 vindt plaats op de legendarische Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola. De sessies vinden voor de Nederlandse fan weer op de gebruikelijke tijden plaats, waardoor er weer in de middag naar de actie gekeken kan worden.

Viaplay F1-uitzendingen op vrijdag 17 mei 2024

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending Formule 1 Eerste vrije training 13.25u 14.35u FIA F3 Kwalificatie 15.03u 15.40u FIA F2 Kwalificatie 15.58u 16.35u Formule 1 Tweede vrije training 16.55u 18.05u Formule 1 Talkshow Shakedown 18.05u 19.00u

De eerste vrije training van het Formule 1-weekend in Imola staat op vrijdagmiddag 13.30 uur gepland. Viaplay zendt de sessie zoals gewoonlijk volledig live uit. De uitzending begint om 13.25 uur en het commentaar komt van Allard Kalff en Ernest Knoors. Later op de dag staat de tweede training op het programma. Deze begint om 17.00 uur. De uitzending begint wederom vijf minuten eerder. Ditmaal wordt het commentaar verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Aansluitend staat de talkshow Shakedown op het programma. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt analisten Tom Coronel en Ho-Pin Tung in de studio. Zij worden vergezeld door Donatello Piras, presentator, Italië-expert en F1-fan. Gezamenlijk blikken zij terug op de eerste actiedag in Imola en bespreken de belangrijkste onderwerpen uit de Formule 1-paddock. Ook komen er vanaf het circuit interviews en achtergronden.

Viaplay F1-uitzendingen op zaterdag 18 mei 2024

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending FIA F3 Sprintrace 10.00u 10.55u Porsche Supercup Kwalificatie 11.18u 11.55u Formule 1 Derde vrije training 12.25u 13.35u FIA F2 Sprintrace 14.10u 15.10u Formule 1 Voorbeschouwing 15.30u 16.00u Formule 1 Kwalificatie 16.00u 17.00u Formule 1 Nabeschouwing 17.00u 18.00u

Op zaterdag staat de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna op het programma. Voordat het zo ver is, wordt eerst nog een uur getraind. Deze laatste trainingssessie staat om 12.30 uur op het programma. De uitzending van Viaplay begint om 12.25 uur, het commentaar bij de livebeelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Om 15.00 uur begint de voorbeschouwing op de kwalificatie in Imola. Presentatrice Amber Brantsen blikt met analisten Giedo van der Garde en Ho-Pin Tung vooruit op de naderende strijd om de pole-position. Op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari loopt pitreporter Chiel van Koldenhoven rond voor het laatste nieuws en interviews met coureurs en teambazen. Het liveverslag van de kwalificatie begint om 16.00 uur, wederom met commentaar van Valkenburg en Heemskerk. Tussen de segmenten door wordt kort teruggeschakeld naar de studio voor een korte analyse van de belangrijkste momenten. Na de sessie wordt uitgebreid nagepraat door de analisten, terwijl Van Koldenhoven de hoofdrolspelers voor de camera haalt.

Viaplay F1-uitzendingen op zondag 19 mei 2024

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending FIA F3 Hoofdrace 08.25u 09.25u FIA F2 Hoofdrace 09.55u 11.05u Porsche Supercup Race 11.40u 12.20u Formule 1 Voorbeschouwing 14.00u 15.00u Formule 1 GP van Emilia-Romagna 15.00u 17.00u Formule 1 Nabeschouwing 17.00u 17.45u

De Grand Prix van Emilia-Romagna is de eerste Europese Formule 1-race van het seizoen. Dat betekent dat de Nederlandse fans weer in de middag kunnen genieten van de raceactie. De voorbeschouwing van Viaplay begint om 14.00 uur. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt analisten Tom Coronel en Ho-Pin Tung in de studio in Hilversum. Zij blikken vooruit op de naderende race en bespreken de belangrijkste onderwerpen uit de Formule 1-paddock. Er wordt geregeld geschakeld met pitreporter Chiel van Koldenhoven in Imola voor het laatste nieuws, updates en de grid walk.

Het liveverslag van de race in Imola begint om 15.00 uur. Het commentaar bij de beelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Zij worden bijgestaan door analist Allard Kalff vanuit Virtual Race Control. Na de race wordt in de studio uitgebreid nagepraat over de belangrijkste momenten van de wedstrijd. Op locatie haalt Van Koldenhoven de hoofdrolspelers voor de camera voor hun eerste reactie.

Uitzendingen F1 TV Pro - Grand Prix van Emilia-Romagna 2024

Het beste alternatief voor Viaplay in Nederland is F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de sport. Hier worden alle F1-trainingen, kwalificaties en races live uitgezonden. Ook kunnen abonnees de talenten in de Formule 2, Formule 3 en F1 Academy volgen. De eerste twee klassen komen dit weekend in Imola ook in actie. Daarnaast zijn er extra features om de Formule 1 beter te volgen, zoals livetiming, driver tracker en onboards van alle rijders.

Een abonnement op F1 TV Pro kost 11,90 euro per maand. Dit abonnement is maandelijks opzegbaar. Er is geen jaarabonnement verkrijgbaar. Rond de kwalificatie en race in Imola is een uitgebreide voor- en nabeschouwing te zien. Internationale experts bespreken vanaf het circuit de belangrijkste onderwerpen en gebeurtenissen. Ook worden de hoofdrolspelers in de paddock geïnterviewd. Tijdens de F1-actie kunnen abonnees zelf bepalen in welke taal ze het commentaar willen horen: Nederlands van Viaplay, Engels, Duits, Frans, Spaans of Portugees.

Uitzendingen F1 TV Pro - vrijdag 17 mei

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending FIA F3 Training 09.55u 10.40u FIA F2 Training 11.05u 11.50u Formule 1 Eerste vrije training 13.30u 14.30u FIA F3 Kwalificatie 15.05u 15.35u FIA F2 Kwalificatie 16.00u 16.30u Formule 1 Tweede vrije training 17.00u 18.00u Porsche Supercup Training 18.30u 19.15u

Uitzendingen F1 TV Pro - zaterdag 18 mei

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending FIA F3 Sprintrace 10.05u 10.50u Porsche Supercup Kwalificatie 11.20u 11.50u Formule 1 Derde vrije training 12.30u 13.30u FIA F2 Sprintrace 14.15u 15.05u Formule 1 Voorbeschouwing 15.30u 16.00u Formule 1 Kwalificatie 16.00u 17.00u Formule 1 Nabeschouwing 17.00u 18.00u

Uitzendingen F1 TV Pro - zondag 19 mei