Hoe laat start de F1-race in Imola?

Datum: zondag 19 mei

Start van de race: 15.00 uur

De Grand Prix van Emilia-Romagna op het legendarische Autodromo Enzo e Dino Ferrari vindt plaats op zondag 19 mei 2024. De race gaat om 15.00 uur van start. Het is de eerste GP van het seizoen op Europese bodem. De rijders moeten 63 ronden over het 4,909 kilometer lange vloeiende circuit afleggen. Dat brengt de totale raceafstand op 309,049 kilometer. Het ronderecord staat sinds 2020 met een 1.15.484 op naam van Lewis Hamilton.

Formule 1 tijden: Tijdschema GP van Emilia-Romagna

Datum Sessie Tijden (CET) Vrijdag 17 mei Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 17 mei Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Zaterdag 18 mei Derde vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 18 mei Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 19 mei GP van Emilia-Romagna 15.00u - 17.00u

Formule 1 live kijken: GP Emilia-Romagna in Imola

Viaplay

Start voorbeschouwing: 14.00 uur

Start race: 15.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 17.45 uur

Viaplay zendt de Grand Prix van Emilia-Romagna live uit. De uitzending begint om 14.00 uur op zondagmiddag met een voorbeschouwing. Presentatrice Amber Brantsen blikt in de studio in Hilversum met analisten Tom Coronel en Ho-Pin Tung vooruit op de naderende race. Op het circuit is pitreporter Chiel van Koldenhoven aanwezig. Hij verzorgt interviews, brengt het laatste nieuws naar de huiskamers en maakt voor de start een rondje over de grid.

Om 15.00 uur begint het liveverslag van de race op de Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Het commentaar wordt verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, bijgestaan door Allard Kalff vanuit Virtual Race Control. Na afloop van de race is de podiumceremonie te zien. Vervolgens bespreken de analisten de belangrijkste momenten van de wedstrijd. Er wordt regelmatig geschakeld met Imola voor interviews met de hoofdrolspelers. De uitzending duurt tot ongeveer 17.45 uur.

F1 TV Pro

Start voorbeschouwing: 14.00 uur

Start race: 15.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 17.40 uur

F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1, zendt de Grand Prix van Emilia-Romagna live uit. De uitzending begint om 14.00 uur met een uitgebreide voorbeschouwing. Internationale experts bespreken in de paddock in Imola de belangrijkste onderwerpen en blikken vooruit op de naderende race. De voorbeschouwing is enkel in het Engels, er is geen ondertiteling beschikbaar.

Om 15.00 uur begint de live-uitzending van de Grand Prix. Bij de livebeelden kunnen abonnees zelf bepalen in welke taal ze het commentaar willen horen: Nederlands van Viaplay, Engels, Frans, Duits, Portugees of Spaans. Na de finish wordt de podiumceremonie uitgezonden en blikken de analisten terug op de belangrijkste momenten van de race. Ook zijn er interviews met de belangrijkste coureurs en teambazen.

F1 kijken op Viaplay TV (voorheen SBS9)

De Grand Prix van Emilia-Romagna 2024 is ook op televisie te zien. De nieuwe zender Viaplay TV zendt de gehele race uit. Dat gebeurt echter niet live, maar als integrale herhaling op zondagavond. De uitzending begint om 22.00 uur, zonder voor- of nabeschouwing. Het commentaar komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Viaplay TV zit bij alle grote providers in het basiszenderaanbod en is gratis te zien.

Op welke zender zit Viaplay TV (voorheen SBS9) bij jouw provider?

Provider Op welk kanaal vind je Viaplay TV? KPN Kanaal 19 Ziggo Kanaal 19 Odido Kanaal 12 Caiway Kanaal 19 Delta Kanaal 19 Online.nl Kanaal 12 Youfone Kanaal 12

Formule 1 op Ziggo

Ziggo Sport Race Cafe

De voorbeschouwing: 14.00 uur tot 15.00 uur

De Nabeschouwing (inclusief samenvatting): 17.00 uur tot 18.00 uur

Zender: Ziggo Sport op kanaal 14 en Ziggo Sport Select

Ziggo zendt de Formule 1-actie niet live uit, maar heeft wel een uitgebreide programmering rondom de Grand Prix in Imola. De middag begint om 14.00 uur met De Voorbeschouwing. Presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos blikken met enkele tafelgasten vooruit op de naderende actie in Italië. De race is vervolgens niet live te zien, hiervoor moet de F1-fan uitwijken naar bijvoorbeeld Viaplay of F1 TV Pro. Om 17.00 uur volgt bij Ziggo De Nabeschouwing. De uitzending begint met een samenvatting van de Grand Prix van Emilia-Romagna, waarna de experts aan tafel de belangrijkste momenten analyseren. Het programma duurt een uur.

Formule 1 bij de NOS

Samenvatting Grand Prix van Emilia-Romagna

Start uitzending: 17.28 uur

Zender: NPO1

Bij de NOS is een uitgebreide samenvatting uit van de Grand Prix van Emilia-Romagna te zien. Het programma wordt uitgezonden op het openbare net NPO1. De uitzending begint om 17.28 uur met een uitgebreide samenvatting van de race in Imola. De belangrijkste momenten worden vervolgens geanalyseerd door voormalig F1-coureur Jan Lammers. De uitzending duurt tot het journaal van 18.00 uur.

