De FIA laat in een kort statement weten dat alle Formule 1-teams zich vrijdagmiddag om 13.50 uur verzamelen in de pitstraat voor een minuut stilte. Dat is tien minuten voor de start van de eerste vrije training. Mogelijk wordt er later in het weekend nog een moment gepland om stil te staan bij het overlijden van de Britse vorstin.

Het nieuws dat koningin Elizabeth II overleden was, kwam donderdagavond nadat de mediasessies op het circuit van Monza afgelopen waren. De meeste coureurs en teams reageerden middels een verklaring op social media.

“Mij heeft het verdrietige nieuws van het overlijden van Hare Majesteit Queen Elizabeth II bereikt”, liet Christian Horner van Red Bull weten. “Haar opmerkelijke bewind heeft zo velen geraakt en ontroerd: tot het einde toe bleef zij standvastig in haar taken als moeder en onze monarch. Ik had de eer Hare Majesteit een paar maal te ontmoeten en zij zal worden herdacht door een land en een gemenebest die zij meer dan zeventig jaar heeft gediend en waaraan zij zich met onvoorwaardelijke waardigheid en toewijding voor heeft ingezet. Ik zou van de gelegenheid gebruik willen maken om mijn diepste medeleven te betuigen aan de koninklijke familie op dit ogenblik."