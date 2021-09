F1 houdt vinger aan de pols in Turkije, hoopt op doorgang GP

De Formule 1 lanceerde tijdens het Grand Prix-weekend op Spa een herziene kalender voor de tweede helft van het seizoen 2021. Zo staat er onder meer een ‘to be confirmed’ race gepland op 21 november. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dat een GP in Qatar. De details voor de race worden momenteel afgerond, waarna de deal bevestigd kan worden.

Voor de kortere termijn zijn er meer zorgen over de race in Turkije. Het land staat nog altijd op rood voor Groot-Brittannië. Veel hangt af of dat bij de volgende beoordeling op 16 september verandert. Volgens de huidige COVID-regels moeten terugkerende reizigers tien dagen in een door de overheid aangewezen quarantainehotel. Dat gaat in het geval van de Formule 1 om zo’n duizend man: leden van de zeven in Engeland gevestigde teams, en medewerkers van de F1, de FIA, Honda, Pirelli en media. Mocht Turkije niet van de lijst gehaald worden, dan kunnen zij direct doorreizen naar Amerika voor de GP twee weken later. Dat brengt echter de nodige kosten en logistieke uitdagingen met zich mee, en is het personeel lange tijd van huis. Bovendien is de race in Austin ook nog niet zeker vanwege de hoge ziekenhuisbezetting en het aantal besmettingen in Texas.

Formule 1 CEO Stefano Domenicali heeft er vertrouwen in dat de races volgens plan kunnen plaatsvinden: “Tot op heden hebben we alle informatie naar buiten gebracht. En tot op heden is het stabiel. Laten we hopen dat er geen gevallen zijn waar de situatie kritischer wordt”, zo zei hij in gesprek met Motorsport.com. Aangaande de twijfels over de race in Turkije zei hij: “We houden de situatie uiteraard in de gaten en we hopen echt dat de situatie verbetert. Het enige dat ik weet is dat de verkoop extreem goed loopt in Turkije. En dat is heel goed nieuws.”

De F1-topman wilde niet dieper ingaan op de aanstaande bevestiging van de race in Qatar. Vermoedelijk wordt dat een nachtrace: “We kunnen dat niet bevestigen, anders had die race ook niet als ‘to be confirmed’ op de kalender gestaan.”

In de zomerstop hebben FIA F1-wedstrijdleider Michael Masi en F1 sportief directeur Steve Nielsen een bezoek gebracht aan het circuit nabij Doha om de situatie te beoordelen en aanpassingen door te geven. De afgelopen jaren werd er vooral door tweewielers geracet in Qatar, waaronder de MotoGP. Naar verluidt moet de pitstraatingang, de barriers en de kerbstones aangepast worden om te voldoen aan de F1-eisen.