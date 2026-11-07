Formule 1 GP van Brazilië
F1 houdt GP van Brazilië tot 2035 op de kalender na nieuwe deal met Sao Paulo
De bazen van Formule 1, de stad Sao Paulo en de promotors van Interlagos hebben een nieuwe overeenkomst gesloten die Brazilië tot 2035 op de kalender houdt
Filip Cleeren
Gepubliceerd: 7 nov 2026, 14:37
Kopieer link
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op WhatsApp
Deel op LinkedIn
Deel op Pinterest
Deel op Viber
Toevoegen als voorkeursbron
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team
Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
De Grand Prix van Brazilië blijft tot minstens 2035 op de Formule 1-kalender, nadat de betrokken partijen akkoord zijn gegaan met een contractverlenging van vijf jaar.
De Braziliaanse race, officieel de Grand Prix van São Paulo genoemd om de financiële bijdrage van de gemeenteraad te weerspiegelen, tekende voor het laatst aan de vooravond van de editie van 2023 een contractverlenging: een vijfjarige deal die de race tot 2030 veiligstelde.
Maar nu het F1-management de wens heeft om zijn races in belangrijke markten voor de lange termijn vast te leggen, is Brazilië de volgende race die die behandeling krijgt, terwijl men belooft de verouderde infrastructuur te blijven verbeteren. De langetermijnafspraak geeft de autoriteiten de stabiliteit om die investeringen af te schrijven.
Het kampioenschap keerde in 1990 terug naar het Autodromo Jose Carlos Pace, na de overstap vanuit Rio de Janeiro.
Meer volgt
We willen jouw mening!
Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?
Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.
- Het Motorsport.com-team
Reacties lezen en plaatsen
Lees ook :
Deel of bewaar dit artikel
Kopieer link
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op WhatsApp
Deel op LinkedIn
Deel op Pinterest
Deel op Viber
Net binnen
F1 houdt GP van Brazilië tot 2035 op de kalender na nieuwe deal met Sao Paulo
Formule 1
F1 Formule 1
GP van Brazilië
16 min
F1 houdt GP van Brazilië tot 2035 op de kalender na nieuwe deal met Sao Paulo
F1 GP van Brazilië: Volg VT3 op Interlagos met live timing
Formule 1
F1 Formule 1
GP van Brazilië
42 min
F1 GP van Brazilië: Volg VT3 op Interlagos met live timing
Haas legt keuze voor Rafael Camara boven Ryo Hirakawa voor F1 GP van Brazilië uit
Formule 1
F1 Formule 1
GP van Brazilië
1 u
Haas legt keuze voor Rafael Camara boven Ryo Hirakawa voor F1 GP van Brazilië uit
Jorge Martin staat voor 'zeer moeilijke' GP van Qatar na pijnlijke kwalificatie
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Qatar
1 u
Jorge Martin staat voor 'zeer moeilijke' GP van Qatar na pijnlijke kwalificatie
Vorig artikel F1 GP van Brazilië: Volg VT3 op Interlagos met live timing
Beste reacties
Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?
Bekijk alle reacties en praat mee
Meer van
Filip Cleeren
Racing Bulls-teambaas begrijpt frustratie over uitblijven rijdersbesluit
Formule 1
Formule 1
GP van Brazilië
5 u
Racing Bulls-teambaas begrijpt frustratie over uitblijven rijdersbesluit
F1 GP van Brazilië: Kimi Antonelli snelste in lastige VT2
Formule 1
Formule 1
GP van Brazilië
18 u
F1 GP van Brazilië: Kimi Antonelli snelste in lastige VT2
Waarom Red Bull pas tevreden is als Max Verstappen weer een winnende auto heeft
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Hongarije
3 m
Waarom Red Bull pas tevreden is als Max Verstappen weer een winnende auto heeft
Uitgelicht
Geniet van een advertentievrije website
Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1 1 d
Door Ronald Vording
Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?
Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Mexico
5 d
Door Jake Boxall-Legge
Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico
Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Mexico
5 d
Door Stuart Codling
Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico
Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Mexico
7 d
Door Jake Boxall-Legge
Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Er zijn twee opties:
- Word abonnee
- Schakel je adblocker uit
Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in
Adblocker al uitgeschakeld?
Ververs de pagina
Beheer alerts
Abonneer