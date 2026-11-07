Formule 1 GP van Brazilië

F1 houdt GP van Brazilië tot 2035 op de kalender na nieuwe deal met Sao Paulo

De bazen van Formule 1, de stad Sao Paulo en de promotors van Interlagos hebben een nieuwe overeenkomst gesloten die Brazilië tot 2035 op de kalender houdt

Filip Cleeren

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 7 nov 2026, 14:37

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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

De Grand Prix van Brazilië blijft tot minstens 2035 op de Formule 1-kalender, nadat de betrokken partijen akkoord zijn gegaan met een contractverlenging van vijf jaar.

De Braziliaanse race, officieel de Grand Prix van São Paulo genoemd om de financiële bijdrage van de gemeenteraad te weerspiegelen, tekende voor het laatst aan de vooravond van de editie van 2023 een contractverlenging: een vijfjarige deal die de race tot 2030 veiligstelde.

Maar nu het F1-management de wens heeft om zijn races in belangrijke markten voor de lange termijn vast te leggen, is Brazilië de volgende race die die behandeling krijgt, terwijl men belooft de verouderde infrastructuur te blijven verbeteren. De langetermijnafspraak geeft de autoriteiten de stabiliteit om die investeringen af te schrijven.

Het kampioenschap keerde in 1990 terug naar het Autodromo Jose Carlos Pace, na de overstap vanuit Rio de Janeiro.

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