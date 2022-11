Waarom F1 de spiegels nog niet kan vervangen door camera's

F1-ontwerpers proberen altijd om de spiegels zo min mogelijk invloed te laten hebben op de luchtstromen over de auto. De FIA handhaaft op basis van veiligheidsoverwegingen echter al lange tijd op de verplichte grootte en positie. Voor een high-tech sport als F1 is het bijna verwonderlijk dat men nog altijd vasthoudt aan het oude concept van spiegels, die altijd al op raceauto's werden gemonteerd. In het tijdperk van bijzonder nauwkeurige GPS, onboardcamera's en het razendsnel verwerken van data lijkt het dus logisch dat F1 ook een stap zet richting nieuwere technologie. De introductie van naar achteren gerichte camera's waarmee op een klein schermpje in de cockpit te zien is wat er achter je gebeurt, zou dus verplicht kunnen worden.

Het idee van naar achteren gerichte camera's en schermen in de cockpit is niet nieuw in F1. Enkele jaren geleden werd er al over gesproken tussen de coureurs en de FIA. "We hebben camera's voorgesteld als vervanging van de spiegel. Dat is iets wat ze in andere raceklassen al hebben en ik denk dat de FIA ernaar gaat kijken. Het is echter iets wat nog niet is opgehelderd", zei Carlos Sainz in 2018 over het onderwerp. "Het komt van de rijders af, we weten dat het in andere klassen gebruikt wordt. Volgens mij hebben ze het in het WEC. Dat houdt niet in dat het ook bij ons komt, maar het kan een optie zijn."

Digitale spiegels met AMOLED-technologie in de Audi R18 e-tron quattro. Foto: Audi Communications Motorsport

De combinatie van camera's en schermpjes wordt inderdaad in diverse raceklassen ingezet. Al in 2012 voorzag Audi de R18 op Le Mans ervan en tegenwoordig is het gebruik ervan gewoongoed in klassen als het World Endurance Championship en DTM. Maar hoewel de FIA zich bewust is van hoe goed het concept in andere klassen werkt, dienen er nog wel enkele grote horden genomen te worden voordat de schermpjes ook in F1 gebruikt kunnen worden. Nikolas Tombazis, technisch directeur single-seaters bij de FIA, ziet drie belangrijke punten die opgelost moeten worden voordat de schermpjes in F1 ingezet kunnen worden.

"Ten eerste is er niet zoveel plek voor een schermpje in de cockpit", kaart Tombazis het eerste punt aan tegenover Motorsport.com. "Ten tweede wordt het soms gebruikt in auto's met gesloten cockpit met vrij donkere omstandigheden. Vergelijk het met je telefoon in het zonlicht houden. Je wil niet dat de coureurs hun ogen moeten samenknijpen om te checken of ze iets kunnen zien. Het derde ding is dat het enige tijd kost om je focus van de ene naar een andere afstand te verleggen. Daarover maken we ons ook ietwat zorgen en dus moeten we dat zorgvuldig evalueren. Op de snelheid waarmee gereden wordt, kan je geen halve tiende van een seconde verliezen aan een aanpassing, dus dat is ook een probleem. Daar kijken we naar, evenals naar andere manieren om het te doen zoals een audiosignaal, maar er wordt nog aan gewerkt."

Ook in DTM wordt inmiddels al enige jaren gebruik gemaakt van digitale spiegels, zoals in de BMW M4 DTM van Robert Kubica. Foto: ITR eV

Met het vooruitzicht dat het gebruikt van schermen in F1 nog ver weg lijkt, blijft de sport op de middellange termijn afhankelijk van spiegels voor het zicht naar achteren. Daarom bekijkt de FIA altijd nauwgezet of het zicht naar achteren niet gehinderd wordt door het ontwerp van de auto en daarom zijn regelveranderingen zoals die voor 2023 nog nodig.

Wat verandert er aan F1-spiegels in 2023?

Door Matt Somerfield

De nieuwe afmetingen van de F1-spiegels met ingang van 2023. Foto: Giorgio Piola

Om de coureurs meer te laten zien in hun spiegels, heeft de FIA ervoor gekozen om de grootte van het spiegeloppervlak te vergroten voor 2023. Het reflecterende oppervlak wordt 50 millimeter breder, waardoor het bodywork voor de spiegel vergroot moet worden en de positionering mogelijk moet worden aangepast. Tijdens het seizoen kregen de teams de kans om enkele oplossingen te proberen om te zien welk verschil het maakt voor de coureurs.

In Hongarije was Red Bull het eerste team dat met grotere spiegels testte, gevolgd door Mercedes in België en een groepstest met alle teams in Nederland. Een voorbeeld van de bredere spiegel is op onderstaande foto te zien met het verlengde exemplaar waar Aston Martin mee testte. Het team zag dat ook als een kans om de oppervlakken te verlengen rondom de spiegel zelf, maar ook om een extra verticale vin toe te voegen. Daarmee werd niet alleen extra rigiditeit toegevoegd aan de structuur, maar ook een klein hulpmiddel om de luchtstroming te sturen.

De 2023-spiegels waar Aston Martin tijdens het afgelopen F1-seizoen al mee testte. Foto: Giorgio Piola

De vergrote afmetingen van de spiegels in 2023 zijn volgens Tombazis vooral bedoeld om coureurs te helpen die niet graag met gebogen spiegels in de behuizing te rijden. "We gaan voor een spiegel die iets groter is. Met een breedte van 200 millimeter zien we dat het kijken vanuit een hoek verbeterd wordt", legt hij uit. "Voor sommige coureurs maakt het weinig uit, omdat zij al behoorlijk gebogen spiegels hebben. Andere coureurs houden daar juist niet van, omdat het hun zicht te veel vervormt. Dat is dus een persoonlijk iets. Wat we hebben veranderd, gaat het zicht van de coureurs die niet van gebogen spiegels houden een stuk verbeteren."