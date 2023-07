F1 hoopt op steun van Britse overheid om logistieke nachtmerrie te beëindigen

Afgelopen week bezochten F1 CEO Stefano Domenicali en zeven F1-teambazen van Britse formaties Downing Street voor een ontmoeting met de staatssecretaris van het Departement voor Digitale zaken, Cultuur, Media en Sport en adviseurs van de premier. Het primaire doel van de F1-organisatie was om de regering bewust te maken van het economische belang van het kampioenschap, dat jaarlijks meer dan tien miljard binnenhaalt. Maar er stonden nog meer kwesties op de agenda. Een van de meest belangrijke punten was het nadeel dat F1-teams ondervinden van de gevolgen van Brexit. Dit betreft dan met name het reizen en het logistieke deel in Europa.

Williams-teambaas James Vowles zegt dat de bureaucratische rompslomp waar F1 op dit moment mee te maken heeft bij het vervoeren van materiaal gevolgen heeft voor de teams en organisatoren voor het maken van de kalender. "We doen op dit moment een paar honderd carnets om onderdelen te vervoeren", zegt de Brit. "Een van de beperkingen is dat als spullen bijvoorbeeld beschadigd raken, je alles terug moet brengen naar het Verenigd Koninkrijk. Je kunt dus bijvoorbeeld niet naar Groot-Brittannië, Imola en Canada. Je moet naar Groot-Brittannië, Imola, dan weer terug naar Groot-Brittannië om je spullen onder een carnet te brengen en pas daarna kun je weer naar andere landen. Het is een verplaatsing van spullen die de sport momenteel niet helpt. Dat gaat ook om het optimaliseren van de kalender. Daarnaast heb je het reizende personeel, wat ook lastig is. Er is meer vertraging en er gaat tijd verloren op de luchthavens, want het duurt langer dan voorheen."

Naar verluidt hebben F1-teams er bij de overheid op aangedrongen om te overwegen om soortgelijke uitzonderingen in te voeren als die nu voor muzikanten gelden, als het gaat om het vervoeren van instrumenten tijdens tournees. "Er zijn uitzonderingen", gaat Vowles verder. "Het was een goed gesprek en dit was, zover ik begreep, de eerste keer dat er echt een goede samenwerking was met de overheid. Ze begrijpen waar de Britse autosport voor staat. Ze steunen ons. Er zijn bijvoorbeeld wel dingen geregeld voor muzikanten. Ik weet dat het eenvoudiger is om met een muziekinstrument te reizen. Maar er zijn gesprekken gaande die ook iets voor de autosport kunnen betekenen."

McLaren CEO Zak Brown is van mening dat alle hulp die de overheid kan bieden om F1 te helpen door iedereen verwelkomd zou worden. "Ik vind het geweldig wat Stefano allemaal voor elkaar heeft gekregen", zegt de Amerikaan. "De overheid steunt F1 goed en erkent hoeveel het bijdraagt aan de economie en het entertainment in dit land. Ik denk dat het meer draait om de logistiek en hoe dat proces gaat. Als we samen kunnen werken, dan maakt dat het leven voor iedereen gemakkelijker."