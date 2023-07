De nieuwe voorvleugel van de Alpine A523 bevat een interessante bovenste flap. Foto: Giorgio Piola

Na de introductie van een nieuwe voorvleugel in Silverstone heeft Alpine in Hongarije een nieuw ontwerp voor de bovenste flap geïntroduceerd. Deze bevat een golvende bovenrand om het gewenste downforceniveau te halen, terwijl het ook qua outwash verbeteringen biedt.

De nieuwe brievenbusinlets van de sidepods van de Red Bull RB19. Foto: Giorgio Piola

Red Bull heeft de sidepods aangepakt voor de Hongaarse GP. De inlet is minder hoog, maar wel een stuk breder dan eerder het geval was op de RB19. Dit heeft een aanzienlijke impact op de undercut. Om hier optimaal van te profiteren, zijn de interne kanalen ook aangepast.

Naast de nieuwe sidepods is ook de voorvleugel van de RB19 onder handen genomen. Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Net als Alpine heeft Red Bull ook een aangepaste voorvleugel meegenomen naar de Hungaroring. Aan de achterzijde van de bovenste flap is aan de binnenkant een Gurney-flap toegevoegd.

Mercedes heeft een aangepaste achtervleugel meegebracht naar Hongarije. Foto: Giorgio Piola

In navolging van Alpine en Aston Martin maakt Mercedes nu gebruik van een metalen verbindingsstuk tussen de endplate en het uiteinde van de bovenste flap van de achtervleugel. Dat maakt een veel grotere uitsnede mogelijk.

Met de grotere camerapod wil Ferrari waarschijnlijk kijken naar de flexibiliteit van de voorvleugel. Foto: Giorgio Piola

In voorbereiding op de vrije trainingen is een grote, dubbele camerapod op de neus van de Ferrari SF-23 geplaatst. Daarmee wil het team waarschijnlijk bekijken hoeveel beweging er in de voorvleugel zit.

Een blik op de schotten aan de voorkant van de vloer van de Ferrari SF-23. Foto: Giorgio Piola

De monteurs van Ferrari zijn bezig met de vloer van de SF-23 en geven ons een goede blik op de schotten aan de voorkant van de vloer.

De remassemblage op de Red Bull RB19. Foto: Giorgio Piola

Een blik op de vinnen die gebruikt worden om de remklauw aan de voorkant van de Red Bull RB19 te koelen.

Een reeks voorvleugels voor de Mercedes W14 met vooraan de nieuwste versie. Foto: Steven Tee / Motorsport Images

De neuzen en voorvleugels staan opgesteld buiten de garage van Mercedes. Er zijn diverse specificaties van de vleugels beschikbaar, waarbij de nieuwste helemaal vooraan staan opgesteld.

Het rek op de Alpine A523, waarmee in VT1 diverse aero-tests gedaan worden. Foto: Giorgio Piola

Alpine heeft een groot aero-rek voor de achterwielen van de A523 gemonteerd om in de eerste fase van de eerste vrije training meer data te kunnen verzamelen over de luchtstroom.

De aangepaste achtervleugel van de Mercedes W14 en een goede blik op de diffuser. Foto: Giorgio Piola

Vanaf de achterkant is niet alleen de nieuwe overgang tussen de endplate en het bovenste vleugelelement bij de Mercedes W14 te zien, maar ook de lay-out van de beam wing en de diffuser.

Ferrari kiest in het warme Hongarije voor grote koelsleuven op de motorkap. Foto: Giorgio Piola

Een close-up van de grote koelkieuwen die Ferrari dit weekend gebruikt op de Hungaroring om zo te voldoen aan de eisen van het circuit én de voorspelde hoge temperaturen.

De diverse koelopeningen op de Ferrari SF-23 zijn duidelijk te zien. Foto: Giorgio Piola

Een blik vanaf de achterkant laat zien hoeveel koeling de Ferrari SF-23 nodig heeft op de Hungaroring. Niet alleen de kieuwen zijn duidelijk zichtbaar, maar ook de extra openingen rond de achterwielophanging en de uitlaat.