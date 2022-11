Het maken van een logisch schema voor het rondreizende F1-circus is een belangrijk doel van de organisatie van het wereldkampioenschap. De Formule 1 wil haar groene ambities kracht bijzetten door het verminderen van de ecologische voetafdruk. Het stroomlijnen van zowel het vrachtvervoer als de reisbewegingen van personen vormt daarbij een belangrijke factor.

De afsluiting van 2022, met Brazilië gevolgd door Abu Dhabi, is een goed voorbeeld van de lange reizen die regelmatig door de F1 moeten worden afgelegd. Na dit weekeinde moeten er vijftien uren in het vliegtuig doorgebracht worden alvorens de tenten weer opgezet kunnen worden in het Midden-Oosten. Nielsen zegt dat dergelijk lange reizen zullen worden aangepakt in de komende jaren. "We werken aan het regionaliseren van de kalender," zei hij. "We zijn bezig met een toekomstige, perfecte kalender voor binnen enkele jaren, ik zal niet zeggen welk jaar. We werken daar elk jaar geleidelijk naartoe, door hier en daar een evenement met een week te verschuiven. Er is een strategie om van de huidige situatie, waar we niet gelukkig mee zijn, naar een veel betere situatie over een paar jaar te gaan. Maar het is een geleidelijk proces."

Langlopende contracten

Nielsen geeft toe dat de F1 vastzit aan bestaande contracten met race-evenementen, die aan bepaalde data gebonden zijn. "Het is een reis", is de passende beeldspraak van Nielsen. "We beginnen niet elk jaar met een blanco kalender en hebben niet de vrijheid om races precies te plaatsen waar we ze willen. Sommige van onze promotordeals zijn historisch en langlopend. Ze bevatten clausules die ons niet de vrijheid geven die we misschien zouden willen. Dus moeten we nauw samenwerken met die promotors en hen overhalen dat we dingen moeten veranderen."

De sportief directeur wil niet zeggen om welke races het gaat. "En er zijn andere redenen waarom mensen ergens geen race willen in een bepaalde tijd van het jaar. Dat kan te maken hebben met het weer. En het kan zijn omdat er in een bepaald weekend, op hetzelfde moment, een ander belangrijk evenement in het land plaatsvindt. Dus er zijn een heleboel invloeden die het bepalen. Het zal enige tijd duren voordat het [een perfecte kalender] zover is. Ik denk dat het belangrijkste is dat die reis nu is begonnen. We begrijpen en waarderen de voordelen van regionalisering."

Nielsen merkt op dat het coronavirus nog steeds gevolgen heeft voor het F1-reisschema. "Ik kijk echt uit naar de dag dat we er niet meer over hoeven te praten. De gevolgen van COVID zijn nog steeds merkbaar, ook in logistiek opzicht. Er zijn een of twee races die niet op de normale plaats staan door de gevolgen van COVID, daar zijn we nog steeds mee bezig. Degenen onder ons die regelmatig in een vliegtuig stappen, kunnen bevestigen dat zelfs het verplaatsen van jezelf niet meer zo eenvoudig gaat als vroeger, laat staan vracht. Of dat nu door de lucht of over zee gaat. Ik weet eerlijk gezegd niet hoeveel daarvan te maken heeft met COVID, maar in het algemeen is het nu niet zo gemakkelijk meer om je in de wereld te verplaatsen."

Nog veel Airmiles sparen in 2023

De F1-kalender van 2023 telt 24 wedstrijden, het langste reisschema in de historie van de koningsklasse. De Dutch Grand Prix vindt in het laatste weekend van augustus plaats, na een zomerstop van een maand (die na de Grand Prix van België begint). Het seizoen wordt op 5 maart op gang geschoten met de Grand Prix van Bahrein en eindigt op 26 november in Abu Dhabi. Met name de races in Noord-Amerika liggen qua data ver uit elkaar. Zo wordt Miami op 7 mei bezocht, staat de GP van Canada voor 18 juni gepland, komt F1 op 22 oktober naar Austin en wordt er op 18 november in Las Vegas gereden.