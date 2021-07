F1 haalt klassieke kransen van stal voor sprintrace op Silverstone

De startopstelling voor de Britse Grand Prix wordt niet bepaald door de kwalificatie, maar door de eerste sprintrace in de geschiedenis van de sport. Op zaterdagmiddag werken de coureurs een zeventien ronden tellende race af, waarvan de startgrid wordt bepaald met de kwalificatie op vrijdagmiddag. De winnaar van de sprintrace gaat voor de statistieken aan de haal met de pole-position, terwijl de top-drie respectievelijk drie, twee en één punt krijgt voor het kampioenschap.

Desondanks telt een klassering in de top-drie niet als een officiële podiumplaats en zodoende volgt er na de sprintrace ook geen officiële podiumceremonie. Toch volgt er na afloop van de sprintkwalificatie een moment waarop de drie eerste finishers een prijs krijgen uitgereikt. Dat moment wordt in het schema de ‘sprint victory lap’ genoemd en inmiddels is duidelijk wat dit inhoudt. De coureurs uit de top-drie krijgen een krans uitgereikt, zoals dat in de historie van de Formule 1 jarenlang gebeurde na afloop van races. Deze kransen worden speciaal ontworpen voor de sprintraces en krijgen een moderne twist. Met deze krans gaan de coureurs nogmaals de baan op voor een overwinningsparade.

“De F1 Sprint is een gloednieuw en spannend format, dus we vonden het belangrijk dat het moment na de race net zo bijzonder is”, vertelde Alex Molina, director of event spectacle bij de Formule 1. “Het moment brengt een ode aan de zeven decennia met historie van de sport, maar dat wordt gecombineerd met een moderne twist - net als de sprintrace zelf.”

De Britse Grand Prix is de eerste van drie evenementen waarbij de Formule 1 experimenteert met een sprintrace. Later dit jaar doet de sport dat ook tijdens de Italiaanse GP op Monza en bij een nog nader te bepalen Grand Prix. Als de proef succesvol blijkt, dan zou het aantal sprintraces in de toekomst nog iets verder kunnen worden uitgebreid.