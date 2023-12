F1 gratis op tv: RTL Duitsland sluit deal voor zeven GP's in 2024

Het Duitse RTL was voor veel Nederlandse Formule 1-fans lange tijd een plek om gratis naar de races te kijken, maar ook bij de oosterburen verdween de sport achter de decoder bij Sky Deutschland. Lange tijd mocht RTL nog hier en daar een Grand Prix uitzenden, maar vorig jaar was dat bij geen enkele race het geval. Voor komend jaar komt daar verandering in: voor zeven races kan er ingeschakeld worden bij RTL Deutschland. In ieder geval de seizoensopener in Bahrein is via het open kanaal te volgen, welke zes races daarna nog uitgezonden worden is nog niet bekend.

Red Bull-adviseur Helmut Marko liet weten in zijn nopjes te zijn met deze deal en ziet veel positieve punten. "Zeven races op het open net kan ook in Duitsland een positieve impact hebben", noemt de 80-jarige Oostenrijker. Ook Nico Hülkenberg - de enige Duitser in het F1-veld - is blij met de mogelijkheid om de races via RTL te volgen. "Als Duitse coureur ben ik er natuurlijk blij mee dat de sport weer voor eenieder in mijn thuisland te volgen is. Het is een belangrijke stap voor de relevantie van de sport."

Het is sowieso een mooie slag voor de zender, want ook de voetbalcompetities Premier League, Tweede Bundesliga, Europa League en de Conference League vallen onder de deal.