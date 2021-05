Het Formule 1-circus maakt zich op voor de tweede horde van de eerste back-to-back reeks van het seizoen: de Grand Prix van Spanje. De eerste drie races mondden uit in een strijd tussen regerend wereldkampioen Lewis Hamilton en Red Bull Racing-uitdager Max Verstappen. De twee gedoodverfde titelkandidaten verdeelden de eerste en tweede plaatsen. Na drie races heeft de Brit de leiding in het WK in handen, maar de verschillen zijn nog minimaal. Wie slaat er toe op Spaanse bodem en kan Verstappen het kunststukje van 2016 herhalen?

Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Spanje?

Datum: Zondag 9 mei 2021

Start Nederlandse tijd: 15.00 uur

De Grand Prix van Spanje, de vierde ronde van het wereldkampioenschap Formule 1 2021, wordt verreden op zondag 9 mei. De race start om 15.00 uur Nederlandse tijd. Er is geen sprake van tijdsverschil met Barcelona. De finishvlag van de race valt onder normale omstandigheden tussen 16.30 uur en 17.00 uur. Vorig jaar duurde de race iets meer dan anderhalf uur. Een Formule 1-race duurt zonder rode vlag maximaal twee uur.

Tijdschema Grand Prix van Spanje

Sessie Sessietijden Eerste vrije training 11.30u-12.30u Tweede vrije training 15.00u-16.00u Derde vrije training 12.00u-13.00u Q1 15.00u-15.18u Q2 15.25u-15.40u Q3 15.48u-16.00u Race 15.00u

Uitzending Formule 1 op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten, of via het speciale Racing-kanaal

Start uitzending: 13.45 uur Nederlandse tijd

Start van de race: 15.00 uur Nederlandse tijd

Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 47 voor KPN en Telfort, kanaal 58 voor Ziggo-klanten

Start uitzending: 14.00 uur Nederlandse tijd

Wie in Nederland op televisie naar de Formule 1 wil kijken, is afhankelijk van Ziggo. De aanbieder heeft de exclusieve uitzendrechten voor Nederland in handen. RTL Deutschland verloor de rechten aan Sky maar zendt dit seizoen nog vier Grands Prix live uit, waaronder de GP van Spanje. Ook via het Franstalige RTBF 2 is de sport te volgen, maar dit zit bij de meeste aanbieders niet in het standaardpakket.

Klanten van Ziggo kijken via het gratis kanaal 14 live naar alle Formule 1-trainingen, -kwalificaties en -races. Wie geen abonnement heeft op Ziggo kan via de betaalmodule Ziggo Sport Totaal alsnog Formule 1 kijken. Met dit pakket krijg je zes extra sportzenders, waaronder het Racing-kanaal. Daar is buiten de F1 ook bijvoorbeeld DTM en IndyCar te volgen. Een abonnement op Ziggo Sport Totaal is bij alle andere aanbieders verkrijgbaar en kost per maand 14,95 euro.

Voorafgaand aan de race vindt een uitgebreide voorbeschouwing plaats. Deze begint voor de Grand Prix van Spanje om 13.45 uur. Presentator Rob Kamphues bespreekt met vaste analist Robert Doornbos en enkele tafelgasten de belangrijkste onderwerpen van het weekend. Kort voor de start schakelt men live over naar het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar commentator Olav Mol en Rick Winkelman verslag uitbrengen van de gebeurtenissen. De vaste pitreporter Jack Plooij is vanwege een positieve coronatest niet aanwezig in Spanje.

Formule 1 kijken zonder Ziggo

Wil je in Nederland naar de Formule 1 kijken zonder Ziggo? Dan zijn er niet al te veel legale opties. RTL Deutschland zendt dit seizoen live vier Grands Prix uit, waaronder de GP van Spanje. De trainingen en de kwalificatie zijn daar echter niet te volgen. Een alternatief voor Ziggo is de officiële streamingsdienst van de Formule 1, F1TV Pro genaamd. Hier worden live alle trainingen, kwalificaties en races uitgezonden. Je kunt kiezen naar welke commentator je wilt luisteren en je krijgt toegang tot livetiming, driver tracker en onboardcamera’s van alle coureurs. Een jaarabonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro.

Hoeveel ronden telt de GP van Spanje?

De Formule 1 Grand Prix van Spanje gaat over 66 ronden van 4,655 kilometer op het Circuit de Barcelona-Catalunya.