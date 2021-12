Het Formule 1-seizoen 2021 valt deze weken in het Midden-Oosten in zijn plooi. Dit weekend racet het circus op het nieuwe stratencircuit in Jeddah, volgend weekend wordt op het vernieuwde Yas Marina Circuit in Abu Dhabi het seizoen afgesloten. Het verschil in de titelstrijd is minimaal: Max Verstappen heeft acht punten voorsprong op Lewis Hamilton. Bij de constructeurs is de marge slechts vijf punten in het voordeel van Mercedes. Theoretisch gezien kan Verstappen in Saudi-Arabië het pleit beslechten.

Het Jeddah Corniche Circuit staat dit jaar voor het eerst op het programma. Er moest de afgelopen weken flink worden doorgewerkt om het complex gereed te krijgen, maar het leverde een uniek circuit op. Wie er de boeken ingaat als eerste winnaar in Saudi-Arabië zal op zondagavond Nederlandse tijd moeten blijken. Wie pakt de winst en slaat een belangrijke slag in de strijd om de Formule 1-titels?

Hoe in recordtempo een uniek F1-circuit uit de grond werd gestampt:

Hoe laat start de Formule 1 Grand Prix van Saudi-Arabië?

Datum: Zondag 5 december 2021

Start Nederlandse tijd: 18.30 uur

Start lokale tijd: 20.30 uur

De eerste Grand Prix van Saudi-Arabië uit de Formule 1-geschiedenis vindt plaats op zondag 5 december 2021. De race start om 18.30 uur Nederlandse tijd, 20.30 uur lokale tijd. Op dat moment is de zon al geruime tijd onder in Jeddah, dus de wedstrijd wordt onder kunstlicht verreden. Het Jeddah Corniche Circuit is liefst 6,174 kilometer lang en bestaat uit 27 bochten. Geen enkel circuit op de F1-kalender heeft zoveel bochten.

Volledig tijdschema GP van Saudi-Arabië

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 3 december 14.30u - 15.30u 16.30u - 17.30u Tweede vrije training Vrijdag 3 december 18.00u - 19.00u 20.00u - 21.00u Derde vrije training Zaterdag 4 december 15.00u - 16.00u 17.00u - 18.00u Q1 Zaterdag 4 december 18.00u - 18.18u 20.00u - 20.18u Q2 Zaterdag 4 december 18.25u - 18.40u 20.25u - 20.40u Q3 Zaterdag 4 december 18.48u - 19.00u 20.48u - 21.00u Race Zondag 5 december 18.30u 20.30u

Uitzending Formule 1 op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten of via Ziggo Sport Totaal

Start uitzending: 17.00 uur

Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 47 bij KPN, 58 bij Ziggo

Start uitzending: 17.15 uur

De Grand Prix van Saudi-Arabië is op de Nederlandse televisie op twee manieren live te zien: via een abonnement bij Ziggo of via RTL Deutschland. In Duitsland zit de Formule 1 bij Sky Sports achter de betaalmuur, maar RTL mag vier races op het openbare net uitzenden. Een van die races is de GP in Jeddah. De voorbeschouwing van RTL begint om 17.15 uur, met om 17.45 uur een onderbreking van tien minuten voor het journaal. Vervolgens gaat de voorbeschouwing verder en wordt de race live uitgezonden. De wedstrijd wordt wel enkele malen onderbroken door reclame.

Wie liever naar een Nederlandse zender kijkt, kan terecht bij Ziggo. De provider heeft de uitzendrechten in handen en brengt als enige live verslag uit van de Grand Prix. Abonnees kunnen via het gratis kanaal 14 naar de voorbeschouwing en de race kijken. Wie geen abonnement heeft bij deze aanbieder, kan de betaalmodule Ziggo Sport Totaal aanschaffen. Dit kost 14,95 euro per maand en biedt toegang tot zes extra sportkanalen, zoals Golf en Racing. Op Ziggo Sport Select kan je live naar de Formule 1-actie kijken.

F1-voorbeschouwing op Ziggo

De Ziggo-voorbeschouwing op de Grand Prix van Saudi-Arabië begint op zondag om 17.00 uur Nederlandse tijd. De race start anderhalf uur later. Tot die tijd worden de belangrijkste zaken van het weekend besproken door presentator Rob Kamphues, Formule 1-analist Robert Doornbos en enkele tafelgasten. Ook wordt er enkele malen geschakeld met Jeddah voor interviews van Olav Mol en Jack Plooij. Enkele minuten voor de start van de race schakelt men live over naar het circuit voor het liveverslag.

Formule 1 kijken zonder Ziggo

Wil je de Grand Prix van Saudi-Arabië kijken maar heb je geen abonnement bij Ziggo? F1TV Pro is in dat geval het beste legale alternatief. Dit is de officiële streamingdienst van de Formule 1. Hier kan je live naar alle actie kijken, inclusief uitgebreide voor- en nabeschouwing. Verder worden er analyses, documentaires en historische races uitgezonden. Bovendien krijg je toegang tot features als livetiming, driver tracker en kijk je mee met de onboardcamera van je favoriete coureur. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar.

Het laatste F1-nieuws tijdens de GP van Saudi-Arabië

Wil je niets missen van de zinderende titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton en alle ins en outs vanaf het circuit horen? Schakel dan in voor de dagelijkse F1-update op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Formule 1-journalist Ronald Vording en collega Koen Sniekers bespreken van donderdag tot en met zondag in de avond de belangrijkste zaken uit de paddock, de actie op de baan, de meest opmerkelijke uitspraken in de besloten mediasessies en uiteraard alles over de strijd tussen Mercedes en Red Bull.

Klik op het belletje en je ontvangt direct een melding wanneer een nieuwe aflevering online staat. Zo mis je niets van de laatste ontwikkelingen in de Formule 1.

WK-stand voor de Grand Prix van Saudi-Arabië