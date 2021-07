Een drukke reeks van drie races op rij komt dit weekend in Oostenrijk tot een eind en Max Verstappen kan tot nu toe omschreven worden als de grote winnaar van deze triple-header. De Limburger won achtereenvolgens de GP van Frankrijk en GP van Stiermarken en heeft inmiddels een buffertje in het kampioenschap. De Grand Prix van Stiermarken was een goed voorteken voor dit weekend, Verstappen eindigde maar liefst 35 voor Lewis Hamilton. Dat beeld werd enigszins vertekend door een extra stop van de regerend wereldkampioen, maar de krachtsverhoudingen waren duidelijk in het voordeel van Red Bull. Slaat Verstappen dit weekend nog een slag in de titelstrijd?

Onboard: Een virtuele ronde over de Red Bull Ring

Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk?

Datum: Zondag 4 juli 2021

Start Nederlandse tijd: 15.00 uur

De Grand Prix van Oostenrijk 2021 vindt plaats op zondag 4 juli. De race gaat om 15.00 uur Nederlandse tijd van start. Net als afgelopen weekend rijdt het Formule 1-circus op de Red Bull Ring. Door de coronacrisis vielen de Grands Prix van Canada en Turkije weg, waarna de F1-organisatie besloot om net als in 2020 twee opeenvolgende races op de Red Bull-faciliteit te laten plaatsvinden.

Volledig tijdschema GP van Oostenrijk

Sessie Datum Tijden Eerste vrije training Vrijdag 2 juli 11.30u-12.30u Tweede vrije training Vrijdag 2 juli 15.00u-16.00u Derde vrije training Zaterdag 3 juli 12.00u-13.00u Q1 Zaterdag 3 juli 15.00u-15.18u Q2 Zaterdag 3 juli 15.25u-15.40u Q3 Zaterdag 3 juli 15.48u-16.00u Race Zondag 4 juli 15.00u

Uitzending Formule 1 op Ziggo

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten of via Ziggo Sport Totaal

Start uitzending: 13.45 uur Nederlandse tijd

Start van de race: 15.00 uur Nederlandse tijd

De Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk is in Nederland op de televisie alleen live te zien via Ziggo. De provider heeft de exclusieve uitzendrechten in Nederland in handen. Het Franstalige Tipik zendt de races ook live uit maar dit zit bij de meeste aanbieders niet in het basispakket. RTL Deutschland zendt alleen nog de GP’s van Italië en Brazilië live uit op het openbare net.

Klanten van Ziggo kunnen de Formule 1-race live zien via het gratis kanaal 14. Wie geen abonnement bij de aanbieder heeft, kan de betaalmodule Ziggo Sport Totaal aanschaffen. Dit kost 14,95 euro per maand en geeft je toegang tot zes extra sportzenders, waaronder de Racing-zender. Hier kijk je live naar de race, maar ook naar de vrije trainingen en kwalificatie, evenals naar andere kampioenschappen als IndyCar en DTM. Het abonnement is bij alle providers beschikbaar.

Formule 1 kijken zonder Ziggo

Heb je geen abonnement bij Ziggo en wil je toch op een legale wijze Formule 1 kijken? Dan kan je terecht bij het streamingsplatform van de Formule 1, F1TV Pro. Hier wordt de Grand Prix van Oostenrijk live uitgezonden, inclusief voor- en nabeschouwing. Bovendien kan je zelf kiezen naar welke commentator je wilt luisteren, bijvoorbeeld Olav Mol of Martin Brundle. Om niks te missen van de actie krijg je toegang tot extra features als livetiming, onboardcamera’s van alle coureurs en driver tracker. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar.

F1-update tijdens het raceweekend

Wil je nog meer ins en outs van het Formule 1-weekend weten en uit eerste hand horen wat er achter de schermen gebeurd en gezegd is? Dan kan je terecht op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Van donderdag tot en met zondag wordt hier aan het einde van de dag de F1-update gepost. Hierin bespreekt Formule 1-verslaggever Ronald Vording de dag met redacteur en host Koen Sniekers. Ze hebben de mediasessies van de hoofdrolspelers op de voet gevolgd, ze hebben gesproken met influencers en zijn op de hoogte van het laatste nieuws.

Wil je niks missen? Abonneer je dan geheel gratis op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland.