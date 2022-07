De Formule 1 zit middenin de tweede horde van een bomvolle maand juli, met vier Grands Prix in vijf weken tijd. Deze periode voor de zomerstop kan bepalend zijn voor de wereldtitelstrijd. Max Verstappen hoopt na zijn moeizame zondag op Silverstone terug te slaan op de thuisbasis van zijn team. De regerend wereldkampioen zal weer aangemoedigd worden door vele tienduizenden Nederlanders op de tribunes van de Red Bull Ring. Na zeges in 2018, 2019 en de dubbelzege in 2021 gaat Verstappen op voor zijn vijfde winstpartij. Kan Ferrari daar een stokje voor steken, of tovert Mercedes iets verrassends uit de hoge hoed?

Hoe laat start de F1 GP van Oostenrijk?

Datum: Zondag 10 juli 2022

Start: 15.00 uur

Raceduur: 71 ronden

De Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring wordt verreden op zondag 10 juli 2022. De race begint om 15.00 uur. De startopstelling wordt bepaald door de uitslag van de sprintrace op zaterdagmiddag. De Grand Prix gaat over 71 ronden op het 4,318 kilometer lange circuit in Spielberg.

F1 tijden: Tijdschema Grand Prix van Oostenrijk

Datum Sessie Tijden Vrijdag 8 juli Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 8 juli Kwalificatie - Q1 17.00u - 17.18u Vrijdag 8 juli Kwalificatie - Q2 17.25u - 17.40u Vrijdag 8 juli Kwalificatie - Q3 17.48u - 18.00u Zaterdag 9 juli Tweede vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 9 juli Sprintrace 16.30u - 17.00u Zondag 10 juli Grand Prix van Oostenrijk 15.00u

Goed om te weten: Op zoek naar een goede live stream voor de Formule 1? Op VPNGids.nl vind je een overzicht met de beste Formule 1 live streams per land (waaronder enkele legitieme gratis streams).

Formule 1 live kijken: de Grand Prix van Oostenrijk

Viaplay

Start voorbeschouwing: 14.00 uur

Start race: 15.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 18.00 uur

Viaplay zendt de Grand Prix van Oostenrijk volledig live uit. De voorbeschouwing op de race begint om 14.00 uur. Presentatrice Amber Brantsen blikt vanuit de studio vooruit op de naderende race. Dat doet ze samen met analisten Tom Coronel en Ho-Pin Tung. Op locatie zijn pitreporter Stephane Kox en internationale analist Mika Hakkinen voor het laatste nieuws en interviews in de aanloop naar de GP. Om 14.55 uur krijgen commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het woord voor het liveverslag. Zij worden bijgestaan door expert Allard Kalff. Na de race wordt vanuit de studio nagepraat over de race, de voornaamste momenten worden geanalyseerd en de hoofdrolspelers worden geïnterviewd.

Met een abonnement op Viaplay, verkrijgbaar voor 13,99 euro, krijg je ook toegang tot extra features zoals livetiming, driver tracker en kijk je onboard mee met Max Verstappen, Valtteri Bottas en Pierre Gasly.

F1TV

Start voorbeschouwing: 14.00 uur

Start race: 15.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 17.40 uur

In Nederland is de Formule 1 naast Viaplay ook live te volgen met F1TV. Dit is de officiële streamingdienst van de sport. De voorbeschouwing op de Grand Prix van Oostenrijk begint op zondag om 14.00 uur. Vanaf locatie blikken internationale experts vooruit op de aanstaande race en wordt kort teruggeblikt op de sprintrace. Ook zijn er interviews en analyses te zien. Om 14.55 uur wordt overgeschakeld naar de livebeelden van de race. Je kunt hier zelf kiezen naar welke taal je wilt luisteren als commentaar: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans of Portugees. Na afloop vinden er interviews met de hoofdrolspelers plaats, evenals een uitgebreide analyse van de belangrijkste momenten.

Met F1TV krijg je ook toegang tot de driver tracker, livetiming en kijk je onboard mee met alle coureurs. Een abonnement kost 64,99 euro per jaar of 7,99 euro per maand.

Formule 1 op Ziggo

Hoogtepunten Grand Prix van Oostenrijk

Start uitzending: 17.00 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo mag vanaf 2022 de Formule 1 niet meer live uitzenden. Wel worden er programma’s gemaakt rondom de Grand Prix. Zo is er vanaf 14.00 uur een voorbeschouwing op de GP van Oostenrijk te zien. Presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos ontvangen enkele gasten waarmee ze vooruitblikken op de aanstaande race. Voor het liveverslag zal je moeten overschakelen naar F1TV of Viaplay. Om 17.00 uur keren Kamphues en de zijnen terug voor een nabeschouwing met uitgebreide samenvatting van de race. Het commentaar bij de wedstrijd wordt verzorgd door Olav Mol. Daarnaast worden de belangrijkste momenten geanalyseerd. Het programma duurt een uur.

Formule 1 bij de NOS

Samenvatting Grand Prix van Oostenrijk

Uitzending: 17.10 uur

Zender: NPO1

De Formule 1-samenvattingen zijn in 2022 ook te zien bij de NOS. De omroep zendt op zondagmiddag de hoogtepunten van alle races uit. De samenvatting van de Grand Prix op de Red Bull Ring begint om 17.10 uur. Analist Jan Lammers laat zijn licht schijnen over de belangrijkste momenten uit de race. Het programma duurt tot 17.47 uur en wordt in de nacht om 00.20 uur herhaald.

Grand Prix Oostenrijk: Hoe laat komt de Formule 1 op tv

Hieronder vind je een overzicht welke aanbieders de Oostenrijkse GP uitzenden, in welke vorm en hoe laat.

Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 14.00u - 18.00u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 14.00u - 17.40u Streaming: F1TV Pro NOS Samenvatting 17.10u - 17.47u Tv: NPO 1 Ziggo Voorbeschouwing

Samenvatting 14.00u - 15.00u

17.00u - 18.00u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select

Stand Formule 1