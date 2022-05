Na de nephaven van Miami komt de Formule 1-race deze zondag wél langs een echte haven. De eerste editie van de Grand Prix van Monaco vond plaats in 1929, nog ruim voor de officiële start van het wereldkampioenschap. Het is sindsdien een van de meest prestigieuze races ter wereld geworden, samen met de 24 uur van Le Mans en de Indy 500 (die overigens gehouden wordt op dezelfde dag). In 2022 staat de Grand Prix van Monaco ter discussie. Is de race nog wel van deze tijd? Het is een vraag waar grote verdeeldheid over is, maar wellicht krijgen we dit weekend nieuwe inzichten nu de nieuwe F1-wagens gebruikt worden.

Hoe laat start de F1 GP van Monaco?

Datum: Zondag 29 mei 2022

Start: 15.00 uur

De Grand Prix van Monaco in de straten van Monte Carlo wordt gehouden op zondag 29 mei 2022. De race gaat om 15.00 uur van start. Er is geen sprake van tijdsverschil met Monaco.

Ayrton Senna is met zes overwinningen nog altijd de recordhouder. De laatste vier edities werden gewonnen door verschillende coureurs. Max Verstappen zegevierde in 2021, Lewis Hamilton in 2019, Daniel Ricciardo in 2018 en Sebastian Vettel in 2017. McLaren is met vijftien overwinningen de meest succesvolle constructeur in de strijden van Monaco. De laatste zege dateert echter alweer van 2008, destijds de eerste van Hamilton.

F1 tijden: Tijdschema Grand Prix van Monaco

Sessie Datum Tijd Eerste vrije training Vrijdag 27 mei 14.00u - 15.00u Tweede vrije training Vrijdag 27 mei 17.00u - 18.00u Derde vrije training Zaterdag 28 mei 13.00u - 14.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 28 mei 16.00u - 16.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 28 mei 16.25u - 16.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 28 mei 16.48u - 17.00u Grand Prix van Monaco Zondag 29 mei 15.00u

Formule 1 live kijken: de Grand Prix van Monaco

Viaplay

Start voorbeschouwing: 14.00 uur

Start race: 15.00 uur

Einde uitzending: 18.00 uur

Viaplay heeft vanaf dit jaar tot eind 2024 de Formule 1-uitzendrechten in handen. Alle actie van het weekend in Barcelona is live te zien via de streamingdienst. De voorbeschouwing op de Grand Prix van Monaco begint om 14.00 uur. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt in de studio een aantal experts om vooruit te blikken op de race en terug te kijken op de voornaamste momenten van het weekend. Vanaf locatie verzorgt pitreporter Stephane Kox interviews en brengt ze de kijkers op de hoogte van het laatste nieuws.

Het commentaar bij de Formule 1-races wordt verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Zij worden bijgestaan door Stephane Kox vanaf locatie. Na de race vindt een uitgebreide nabeschouwing plaats met nationale en internationale experts. Ook worden de hoofdrolspelers geïnterviewd over hun race, met uiteraard aandacht voor Max Verstappen.

Viaplay biedt abonnees extra features om de race beter te kunnen volgen, zoals livetiming. Ook kijk je onboard mee met Max Verstappen, Valtteri Bottas en thuisrijder Charles Leclerc.

F1TV

Start voorbeschouwing: 14.00 uur

Start race: 15.00 uur

Einde uitzending: 17.40 uur

F1TV is de officiële streamingdienst van de Formule 1. Hier worden de vrije trainingen, kwalificatie en alle races van het seizoen 2022 uitgezonden. Het is eigenlijk het enige alternatief voor Viaplay. Je kunt vanaf 14.00 uur naar een uitgebreide voorbeschouwing op de Grand Prix van Monaco kijken. Vanuit het prinsdom blikken internationale experts vooruit op de naderende race met interviews, analyses en achtergronden. Het commentaar wordt verzorgd door de experts van het Britse Sky Sports, al kan je ook andere talen kiezen. Nederlands is pas vanaf de zomer beschikbaar. Na afloop van de race worden de hoofdrolspelers geïnterviewd en wordt de race uitgebreid nabesproken.

Naast het liveverslag volg je met F1TV ook livetiming, live driver tracker en kijk je onboard mee met je favoriete coureur. Een abonnement op F1TV kost 64,99 euro per jaar of 7,99 euro voor een maandabonnement.

Formule 1 op Ziggo

Samenvatting Grand Prix van Monaco

Start uitzending: 22.20 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

De Formule 1 is vanaf 2022 niet meer live te zien via Ziggo. De rechten zijn tot eind 2024 in handen van Viaplay. Wel heeft Ziggo de rechten bemachtigd om samenvattingen van de races uit te zenden. De hoogtepunten van de Grand Prix van Monaco zijn vanaf 22.20 uur te zien. Het programma duurt ongeveer tien minuten en het commentaar wordt verzorgd door Olav Mol. In de avond wordt de race in het programma Race Café uitgebreid nabeschouwd door presentator Rob Kamphues, vaste analist Robert Doornbos en enkele tafelgasten.

Klanten van Ziggo kunnen de F1-samenvatting gratis bekijken via kanaal 14. Wie een Ziggo Sport Totaal-pakket heeft afgesloten, kijkt via het Select-kanaal.

Formule 1 bij de NOS

Samenvatting Grand Prix van Monaco

Uitzending: 17.00 uur

Zender: NPO1

De NOS heeft vanaf 2022 de rechten in handen om de samenvatting van de Formule 1-races uit te zenden. Op zondagmiddag is vanaf 17.00 uur een uitgebreide samenvatting te zien. Voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers laat als analist zijn licht op de gebeurtenissen schijnen. Het programma duurt een half uur en wordt om 23.55 uur nog eens herhaald.

De Formule 1 Grand Prix van Monaco op televisie

Hieronder vind je een overzicht welke aanbieders de GP van Monaco uitzenden, in welke vorm en hoe laat.

Waar Wat Tijden Zender Viaplay Liveverslag 14.00u - 18.00u Viaplay F1TV Liveverslag 14.00u - 17.40u F1TV Pro Ziggo Samenvatting 22.20u - 22.30u Ziggo kanaal 14 of Select NOS Samenvatting 17.00u - 17.30u NPO1

