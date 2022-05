Het F1-debuutweekend in Miami is in volle gang. Aan de aankleding van het evenement en de sfeer in de stad zal het niet liggen, maar uiteindelijk draait het allemaal om de actie op de baan. Wie gaat er met de winst vandoor in de eerste race ooit in Miami, en knabbelt Max Verstappen opnieuw wat af van zijn achterstand in de WK-stand? We weten het zondagavond.

Hoe laat start de F1 GP van Miami?

Datum: Zondag 8 mei 2022

Start lokale tijd: 15.30 uur

Start Nederlandse tijd: 21.30 uur

De eerste Grand Prix van Miami op het nieuwe stratencircuit rondom het Hard Rock Stadium vindt plaats op zondag 8 mei 2022. De race start om 15.30 uur lokale tijd, dat is om 21.30 uur Nederlandse tijd. Het belooft dus een latertje te worden voor de Europese Formule 1-fans.

De race stond niet eerder op het programma, maar door de stijgende populariteit van de Formule 1 in Amerika is de race aan de kalender toegevoegd. Miami heeft een deal voor liefst tien jaar. De Grand Prix gaat over 57 ronden op het 5,412 kilometer lange circuit.

Wat staat Verstappen en co te wachten in Miami?

F1 tijden: Tijdschema Grand Prix van Miami

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 6 mei 20.30u - 21.30u 14.30u - 15.30u Tweede vrije training Vrijdag 6 mei 23.30u - 00.30u 17.30u - 18.30u Derde vrije training Zaterdag 7 mei 19.00u - 20.00u 13.00u - 14.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 7 mei 22.00u - 22.18u 16.00u - 16.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 7 mei 22.25u - 22.40u 16.25u - 16.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 7 mei 22.48u - 23.00u 16.48u - 17.00u Grand Prix van Miami Zondag 8 mei 21.30u 15.30u

Goed om te weten: Op zoek naar een goede live stream voor de Formule 1? Op VPNGids.nl vind je een overzicht met de beste Formule 1 live streams per land (waaronder enkele legitieme gratis streams).

Waar kan ik in 2022 Formule 1 kijken?

Viaplay: Liveverslag van alle trainingen, kwalificatie en race

F1TV: Liveverslag van alle trainingen, kwalificatie en race

Ziggo: Samenvatting van de vrijdagtrainingen, kwalificatie en race

NOS: Samenvatting van de race

De Formule 1-uitzendrechten in Nederland zijn tot eind 2024 in handen van Viaplay. Wie de sport met Nederlands commentaar wil kijken, zit gebonden aan de nieuwe streamingdienst. Gratis F1 kijken is in Nederland niet langer mogelijk, enkel de Grand Prix van Nederland wordt door de NOS live op het openbare kanaal uitgezonden. Viaplay zendt alle vrije trainingen, de kwalificatie en de race in Miami live uit. Daaromheen worden talkshows en voor- en nabeschouwingen met nationale en internationale experts uitgezonden. Een abonnement is rechtstreeks af te sluiten bij Viaplay, of via de providers Ziggo, KPN en Delta Fiber.

Het alternatief voor live Formule 1-verslaggeving is F1TV. Dit is de officiële streamingdienst van de Formule 1. Je kunt hier echter nog niet met Nederlands commentaar kijken. Wel worden hier ook alle sessies live uitgezonden, inclusief voor- en nabeschouwingen.

Heb je voldoende aan samenvattingen? Dan kan je terecht bij Ziggo. De provider zendt op vrijdag, zaterdag en zondag programma’s uit rondom de actie, met onder meer samenvattingen van de kwalificatie en de race. Het commentaar wordt verzorgd door Olav Mol. De NOS zendt op zondagavond een uitgebreide samenvatting uit van de Grand Prix. Jan Lammers is als analist in de studio aanwezig en bespreekt de belangrijkste momenten uit de race.

Formule 1 live kijken: de Grand Prix van Miami

Viaplay

Start voorbeschouwing: 20.00 uur

Start race: 21.30 uur

Einde uitzending: 00.30 uur

De Formule 1-uitzendrechten in Nederland zijn tot eind 2024 in handen van Viaplay. De streamingdienst zendt alle actie van het Grand Prix-weekend in Miami live uit, met daaromheen talkshows en uitgebreide voor- en nabeschouwingen. De voorbeschouwing op de race in Florida begint om 20.00 uur. Presentatrice Amber Brantsen en analisten Christijan Albers en Ho-Pin Tung blikken vooruit op de naderende race. Ook wordt er regelmatig geschakeld met pitreporter Stephane Kox in Miami voor het laatste nieuws en interviews.

Kort voor de start van de race nemen commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk de verslaggeving over. Zij verzorgen het liveverslag van de GP van Miami, bijgestaan door Stephane Kox. Na de race wordt er in de studio nog uitgebreid nagepraat over de belangrijkste momenten van de race en worden de belangrijkste coureurs geïnterviewd, waaronder uiteraard Max Verstappen.

Via het Viaplay-platform krijg je ook toegang tot extra features. Zo kan je live onboard meekijken met Max Verstappen, Valtteri Bottas en Lando Norris. Ook vind je hier de livetiming voor alle tussentijden.

F1TV

Start voorbeschouwing: 20.30 uur

Start race: 21.30 uur

Einde uitzending: 00.10 uur

F1TV is als de officiële streamingdienst van de Formule 1 het beste alternatief voor Viaplay. Via dit platform kijk je live naar de trainingen, kwalificatie en race in Miami. De Grand Prix wordt voorafgegaan door een uitgebreide voorbeschouwing. Deze begint op zondagavond om 20.30 uur. Internationale experts kijken vanuit Miami vooruit op de naderende race en spreken met de hoofdrolspelers van het weekend. Het commentaar bij het liveverslag wordt via de World Feed verzorgd door de Britse experts van Sky Sports. Je kunt ook voor andere talen kiezen, al is Nederlands commentaar nog niet beschikbaar. Na de race vindt een uitgebreide nabeschouwing plaats met analyses en interviews.

Met een abonnement op F1TV krijg je ook toegang tot extra features zoals livetiming, driver tracker en kijk en luister je onboard mee met alle coureurs. Een jaarabonnement kost 64,99 euro, een maandabonnement is verkrijgbaar voor 7,99 euro.

Formule 1 op Ziggo

Hoogtepunten Grand Prix van Miami

Start uitzending: 23.30 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Vanaf 2022 zijn de Formule 1-rechten niet langer in handen van Ziggo. De provider heeft wel bedongen dat de samenvattingen van de races uitgezonden mogen worden. De samenvatting van de Grand Prix van Miami is op zondagavond te zien in Race Café. Presentator Rob Kamphues, vaste analist Robert Doornbos en enkele tafelgasten bespreken de belangrijkste zaken van het weekend. Het commentaar bij de samenvatting wordt verzorgd door Olav Mol.

Klanten van Ziggo kunnen Race Café kijken via het gratis kanaal 14. Abonnees met het Ziggo Sport Totaal-pakket kunnen het programma zien via het Select-kanaal.

Formule 1 bij de NOS

Samenvatting Grand Prix van Miami

Uitzending: 23.35 uur

Zender: NPO1

Naast Ziggo mag ook de NOS de samenvatting van de Formule 1-races uitzenden. Op zondagavond zijn de beelden te zien in een speciaal programma van 23.35 uur tot 00.05 uur. De race wordt uitgebreid samengevat, waarna analist Jan Lammers zijn licht laat schijnen op de belangrijkste momenten.

De Formule 1 Grand Prix van Miami op televisie

Hieronder vind je een overzicht welke aanbieders de GP van Miami uitzenden, in welke vorm en hoe laat.

Waar Wat Tijd Zender Viaplay Liveverslag 20.00u - 00.30u Viaplay F1TV Liveverslag 20.30u - 00.10u F1TV Pro Ziggo Samenvatting 23.30u - 00.30u Ziggo kanaal 14 of Select NOS Samenvatting 23.35u - 00.05u NPO1

Stand Formule 1