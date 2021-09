Formule 1 Grand Prix van Italië: Tijden, welke tv-zender en meer

De Formule 1 is aanbeland in het Parco di Monza, met middenin de Autodromo Nazionale. Hier vindt dit weekend het slotstuk van het eerste drieluik van de tweede seizoenshelft plaats. Op Spa-Francorchamps en Circuit Zandvoort kwam Max Verstappen als eerste over de meet. De verwachtingen van de Red Bull-coureur voor de Grand Prix van Italië zijn minder hoog gespannen: hij schuift rivaal Mercedes in de favorietenrol.

Toch heeft het verleden uitgewezen dat op de snelle baan heel wat verrassingen kunnen plaatsvinden. Denk maar aan 2020, toen Pierre Gasly in de AlphaTauri als eerste over de meet kwam. Het podium werd gecompleteerd door Carlos Sainz in de McLaren en Lance Stroll voor Racing Point. Kortom: voldoende redenen om zondagmiddag in te schakelen.

Hoe laat start de Formule 1 Grand Prix van Italië?

Datum: Zondag 12 september 2021

Start Nederlandse tijd: 15.00 uur

De Grand Prix van Italië op Monza wordt verreden op zondag 12 september. De starttijd is zoals gebruikelijk 15.00 uur. De startopstelling is bepaald op basis van de uitslag van de sprintrace-kwalificatie op zaterdagmiddag.

Volledig tijdschema GP van Italië

Sessie Datum Tijden Eerste vrije training Vrijdag 10 september 14.30u-15.30u Q1 Vrijdag 10 september 18.00u-18.18u Q2 Vrijdag 10 september 18.25u-18.40u Q3 Vrijdag 10 september 18.48u-19.00u Tweede vrije training Zaterdag 11 september 12.00u-13.00u Sprintrace-kwalificatie Zaterdag 11 september 16.30u-17.00u Race Zondag 12 september 15.00u

Er zijn veel verschillende officiële Formule 1-streams. Welke streams je kan bekijken hangt af van het land waar je bent. Maar er zijn ook manieren om je internetverkeer om te leiden via een land naar keuze, met een VPN-verbinding. Zo kan je het internet op net alsof je in dat andere land bent. Dit is een uitstekende manier om toegang te krijgen tot vele officiële gratis en betaalde F1-streams. Meer informatie over hoe dit werkt vind je hier.

Uitzending Formule 1 op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten of via Ziggo Sport Totaal

Start uitzending: 13.45 uur

Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 58 bij Ziggo, 47 bij KPN

Start uitzending: 14.00 uur

De Grand Prix van Italië is op de Nederlandse televisie te zien via Ziggo en RTL Deutschland. De Duitse zender verloor de rechten aan Sky Sports maar zendt dit seizoen vier races uit, waaronder de Italiaanse GP. De voorbeschouwing bij RTL Deutschland begint om 14.00 uur.

Wie het gehele seizoen van de Formule 1 wil volgen, is in Nederland gebonden aan Ziggo. De provider heeft de exclusieve uitzendrechten in handen. Abonnees kunnen via het gratis kanaal 14 live naar alle trainingen, kwalificaties en races kijken. Wie klant is bij een andere aanbieder, kan het betaalpakket Ziggo Sport Totaal aanschaffen. Dit kost 14,95 euro per maand en biedt toegang tot zes extra sportkanalen. Met Ziggo Sport Totaal Select kijk je live naar alle Formule 1-actie. Ook krijg je het speciale themakanaal Racing, met onder meer liveverslag van de DTM, IndyCars, Formule 2, Formule 3 en meer.

De Formule 1-voorbeschouwing voor de Grand Prix van Italië op Ziggo begint om 13.45 uur. Vanuit de studio bespreken presentator Rob Kamphues, vaste analist Robert Doornbos en enkele gasten de belangrijkste zaken van het weekend. Uiteraard wordt er uitgebreid vooruitgeblikt op de aanstaande race. Het commentaar bij de GP van Italië wordt verzorgd door Olav Mol, bijgestaan door vaste pitreporter Jack Plooij.

Formule 1 kijken met F1TV Pro

Wil je Formule 1 kijken zonder Ziggo? Dan is F1TV Pro het beste legale alternatief. Dit is de officiële streamingsdienst van de Formule 1. Hier kijk je live naar alle sessies en races, voorzien van uitgebreide voor- en nabeschouwingen en kundige analyses. Ook vind je documentaires, historische races en live-uitzendingen van andere kampioenschappen uit het F1-bijprogramma. Daarnaast krijg je toegang tot extra features zoals live timing en driver tracker. Met de onboardcamera’s kijk je mee met je favoriete coureur en je kunt het radioverkeer via de boordradio volgen. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar.

F1-nieuws tijdens de GP van Italië

Wil je volledig op de hoogte blijven van het belangrijkste nieuws uit Monza? Schakel dan in op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Van donderdag tot en met zondag bespreken Formule 1-verslaggever Ronald Vording en redacteur Koen Sniekers aan het einde van de dag de voornaamste gebeurtenissen op het circuit. De actie op de baan komt ter sprake, maar ook de voornaamste ontwikkelingen achter de schermen, de meest opmerkelijke momenten uit de mediasessies en veel meer. Abonneer je geheel gratis op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland en mis niets.

Video: Max Verstappen schittert in 'Ciao Palermo, Monza is calling!'