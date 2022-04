Formule 1 op Imola: Tijden, F1 live kijken, Viaplay en meer

Het eerste sprintraceweekend van het Formule 1-seizoen 2022 is in volle gang. Na de korte race op zaterdag vindt vandaag de Grand Prix van Emilia-Romagna plaats. Wie gaat er met de volle winst vandoor, en kan Max Verstappen wat van zijn achterstand in de WK-stand afknabbelen?

Hoe laat start de F1 GP van Emilia-Romagna op Imola?

Datum: Zondag 24 april 2022

Starttijd: 15.00 uur

De Grand Prix van Emilia-Romagna op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari vindt plaats op zondag 24 april 2022. De race gaat om 15.00 uur van start voor een race over 63 ronden op het 4,909 kilometer lange circuit.

In 2021 vond de race ook deels onder natte omstandigheden plaats. De winst ging uiteindelijk naar Max Verstappen. Rivaal Lewis Hamilton profiteerde van een rode vlag, waardoor hij zich van een ronde achterstand mocht ontdoen na een tripje door de grindbak. De Brit werkte zich vervolgens vanuit de achterhoede op tot de tweede plek, voor landgenoot Lando Norris.

F1 tijden: Tijdschema Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola

Sessie Datum Sessietijden Eerste vrije training Vrijdag 22 april 13.30u - 14.30u Kwalificatie - Q1 Vrijdag 22 april 17.00u - 17.18u Kwalificatie - Q2 Vrijdag 22 april 17.25u - 17.40u Kwalificatie - Q3 Vrijdag 22 april 17.48u - 18.00u Tweede vrije training Zaterdag 23 april 12.30u - 13.30u Sprintrace Zaterdag 23 april 16.30u - 17.00u Grand Prix van Emilia-Romagna Zondag 24 april 15.00u - 17.00u

Waar kan ik in 2022 Formule 1 kijken?

Viaplay: Liveverslag van alle trainingen, kwalificatie en race

F1TV: Liveverslag van alle trainingen, kwalificatie en race

Ziggo: Samenvatting van de vrijdagtrainingen, kwalificatie en race

NOS: Samenvatting van de race

RTL Deutschland: Liveverslag van de GP's van Emilia-Romagna, Groot-Brittannië, Nederland en Brazilië

Wie in 2022 met Nederlands commentaar live naar de Formule 1 wil kijken, zit gebonden aan Viaplay. Het is daardoor niet mogelijk om gratis F1 te kijken in Nederland. De Scandinavische streamingdienst heeft de exclusieve uitzendrechten tot eind 2024 bemachtigd. Via het platform is alle actie het gehele seizoen door te zien: de vrije trainingen, kwalificaties en alle (sprint) races. Hiervoor is een abonnement nodig, dat rechtstreeks af te sluiten is bij Viaplay of via providers Ziggo, KPN en Delta Fiber.

Het alternatief voor Viaplay is F1TV. Ook hier kan je live naar alle actie van elk raceweekend kijken. Hier is nog geen Nederlands commentaar beschikbaar. Wie voldoende heeft aan samenvattingen van de actie, kan terecht bij Ziggo. Hier worden dagelijks de hoogtepunten van de dag uitgezonden in een speciaal programma, met commentaar van Olav Mol. De NOS zendt op zondagavond ook een uitgebreide samenvatting uit van de race van die dag, met analyses van Jan Lammers. De omroep zendt later in het jaar ook live op het openbare net de Grand Prix van Nederland uit.

Formule 1 live kijken: de Grand Prix op Imola

Viaplay

Start uitzending: 14.00 uur

Einde uitzending: 18.00 uur

Streamingdienst Viaplay heeft van 2022 tot eind 2024 de exclusieve Formule 1-uitzendrechten in handen. Alle actie van het raceweekend op Imola wordt hier uitgezonden. Voorafgaand aan de Grand Prix van Emilia-Romagna vindt een uitgebreide voorbeschouwing plaats. Deze begint om 14.00 uur, een uur voor de start van de race. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt een aantal gasten waarmee ze vooruitblikt op de naderende race. Vanaf locatie verzorgt pitreporter Stephane Kox interviews met internationale experts en de coureurs en teambazen.

Kort voor de klok van 15.00 uur schakelt men over naar commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, die het liveverslag van de race voor hun rekening nemen. Zij worden bijgestaan door Kox vanaf locatie. Na afloop van de wedstrijd wordt er nog uitgebreid nabeschouwd met nationale en internationale experts en zijn er interviews met de hoofdrolspelers te zien.

Naast de livebeelden van de actie kan je op andere kanalen ook onboard meekijken met Max Verstappen, Valtteri Bottas en Carlos Sainz. Ook de livetiming is beschikbaar, evenals een vaste camera die op de pitstraat staat gericht.

F1TV

Start uitzending: 14.00 uur

Einde uitzending: 18.00 uur

Het alternatief voor Viaplay is F1TV. Dat is de officiële streamingdienst van de Formule 1. Ook hier wordt alle actie van het gehele weekend op Imola uitgezonden. Voorafgaand aan de Grand Prix vindt een uitgebreide voorbeschouwing vanaf locatie plaats. De uitzending begint om 14.00 uur, een uur voor de start van de race. Internationale experts blikken vooruit op de naderende race. Zo’n tien minuten voor de start van de race wordt overgeschakeld naar de internationale feed voor de verslaggeving van de race. Het commentaar hierbij komt van het Britse Sky. Je kunt zelf een andere taal instellen, al is Nederlands pas in de zomer beschikbaar. Na de race wordt uitgebreid teruggeblikt met analyses en interviews.

Op andere kanalen van F1TV krijg je toegang tot extra features zoals live timing en driver tracker. Ook kan je onboard meekijken met je favoriete coureur. Een jaarabonnement op F1TV kost 64,99 euro, een maandelijks abonnement kost 7.99 euro.

RTL Duitsland

Start uitzending: 14.00 uur

Einde uitzending: 17.30 uur

De Duitse commerciële zender RTL zendt dit jaar weer vier races live uit, waaronder de Grand Prix van Emilia-Romagna. De omroep is bij veel Nederlandse aanbieders gratis in het tv-pakket opgenomen, dus dit is voor de race op Imola een goed alternatief voor de streamingdiensten. De uitzending begint om 14.00 uur met een voorbeschouwing. Na de race wordt er vanuit de studio nog nabeschouwd met interviews en analyses.

Hoe kan ik Formule 1 kijken op tv met Viaplay?

Ziggo: Kanaal 200

Delta Fiber: Kanaal 200

KPN: Kanaal 225

De Formule 1-uitzendrechten zijn vanaf dit jaar tot minimaal eind 2024 in handen van Viaplay. Dit is een streamingdienst, wat inhoudt dat de F1-actie enkel via het digitale platform te zien is. De Scandinavische aanbieder heeft echter ook deals gesloten met KPN, Ziggo en Delta Fiber. Bij deze aanbieders is rechtstreeks een abonnement af te sluiten waarmee je de Formule 1-actie rechtstreeks op je televisie kunt bekijken. De kosten voor dit abonnement verschillen per provider.

Het is ook mogelijk om rechtstreeks bij Viaplay een abonnement af te sluiten. Wie een Smart TV heeft, kan met de Viaplay-app alle programma’s van het platform rechtstreeks bekijken. Het is ook mogelijk om te casten met mediaspelers als Google Chromecast of Apple TV.

Formule 1 op Ziggo

Hoogtepunten Grand Prix van Emilia-Romagna

Start uitzending: 17.00 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo heeft per 2022 de Formule 1-uitzendrechten moeten afstaan aan streamingdienst Viaplay. De provider heeft wel de rechten bemachtigd om samenvattingen uit te zenden. De hoogtepunten van de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola zijn op zondagavond vanaf 17.00 uur te zien. Het programma duurt een kwartier en wordt door Olav Mol van commentaar voorzien. Vanaf 22.50 uur wordt het Race Café uitgezonden, met daarin ook de highlights van het weekend. De meest opvallende momenten worden besproken door presentator Rob Kamphues, vaste analist Robert Doornbos en enkele andere tafelgasten.

De F1-programma’s van Ziggo zijn voor klanten te zien via het gratis kanaal 14. Abonnees met het Ziggo Sport Totaal-pakket kunnen via de Select-zender kijken.

Formule 1 bij de NOS

Samenvatting Grand Prix van Emilia-Romagna

Uitzending: 17.00 uur tot 17.40 uur

Zender: NPO1

De NOS heeft de rechten in handen om op zondag een uitgebreide samenvatting van de race uit te zenden. De hoogtepunten van de GP van Emilia-Romagna zijn vanaf 17.00 uur te zien op NPO1. Na de uitgebreide samenvatting geeft Jan Lammers vanuit de studio een uitgebreide analyse over de gebeurtenissen.

De Formule 1 op Imola op televisie

Hieronder vind je een overzicht welke aanbieders de GP van Emilia-Romagna uitzenden, in welke vorm en hoe laat.

Waar Wat Tijd Zender Viaplay Liveverslag 14.00u - 18.00u Viaplay F1TV Liveverslag 14.00u - 18.00u F1TV Pro RTL Deutschland Liveverslag 14.00u - 17.30u RTL Deutschland Ziggo Samenvatting 17.00u - 17.15u Ziggo kanaal 14 of Select NOS Samenvatting 17.00u - 17.40u NPO1