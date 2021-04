Als de opening van het F1-seizoen 2021 een voorbode is voor de rest van het jaar, dan belooft het een groot spektakel te worden. Max Verstappen domineerde in Bahrein op vrijdag en zaterdag, maar moest op zondag zijn meerdere erkennen in regerend wereldkampioen Lewis Hamilton. Bij Mercedes erkende men dat Red Bull Racing momenteel over de beste wagen beschikt, maar wat hebben de teams in de afgelopen weken achter de schermen gedaan? Er was voldoende tijd om de data te analyseren en waar mogelijk verbeteringen aan te brengen. Dit weekend zien we op het legendarische Autodromo Enzo e Dino Ferrari hoe de vlag erbij hangt.

Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix op Imola?

Datum: Zondag 18 april 2021

Start Nederlandse tijd: 15.00 uur

De Grand Prix Made in Italy en Emilia-Romagna, zoals de Formule 1-race op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola officieel heet, wordt verreden op zondagmiddag 18 april 2021. De start van de race vindt plaats om 15.00 uur. De finishvlag valt naar verwachting tussen 16.30 uur en 17.00 uur.

Tijdschema Formule 1 Grand Prix Made in Italy en Emilia-Romagna

Sessie Datum Starttijd Eerste vrije training Vrijdag 16 april 11:00u Tweede vrije training Vrijdag 16 april 14:30u Derde vrije training Zaterdag 17 april 11:00u Kwalificatie Zaterdag 17 april 14:00u Race Zondag 18 april 15:00u

Uitzending Formule 1 op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten, of via het speciale Racing-kanaal

Start voorbeschouwing: 13.45 uur Nederlandse tijd

Start van de race: 15.00 uur Nederlandse tijd

Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 47 voor KPN en Telfort, kanaal 58 voor Ziggo-klanten

Start uitzending: 13.30 uur Nederlandse tijd

Wie in Nederland in 2021 Formule 1 op televisie wil kijken, is gebonden aan Ziggo. De Nederlandse aanbieder heeft de exclusieve uitzendrechten van de live verslaggeving in handen. Alleen via hen kan je het volledige seizoen live op tv volgen. Het Duitse RTL zendt dit seizoen vier Grands Prix live uit, waaronder deze race op Imola. De Formule 1 is ook te volgen via het Franslatige RTBF 2, maar dit is in de meeste standaardpakketten niet beschikbaar.

Klanten van Ziggo kunnen via het gratis kanaal 14 live naar de Grand Prix Made in Italy en Emilia-Romagna kijken. De voorbeschouwing op de race begint om 13.45 uur. Vanuit de studio blikken presentator Rob Kamphues, vaste analist Robert Doornbos en enkele gasten vooruit op de race op Imola. Enkele minuten voor de start van de race schakelt men over naar het Autodromo Enzo e Dino Ferrari, waar commentator Olav Mol en potreporter Jack Plooij verslag zullen uitbrengen van de gebeurtenissen op en rond de baan.

Ben je geen klant bij Ziggo maar wil je toch Formule 1 kijken? Dan kan je het speciale Ziggo Sport Totaal-pakket aanschaffen. Dit pakket is bij alle aanbieders beschikbaar voor 14,95 euro per maand. Met dit abonnement krijg je toegang tot zes sportzenders, waaronder het speciale Racing-kanaal. Daar kan je live naar alle Formule 1-trainingen, kwalificaties en races kijken. Ook worden andere kampioenschappen als Formule 2, Formule 3, IndyCar en DTM uitgezonden.

Formule 1 kijken zonder Ziggo

In Nederland is de Formule 1 op televisie niet via een openbaar kanaal te zien. Ziggo heeft de exclusieve uitzendrechten in handen. Het Duitse RTL had bij onze Oosterburen de afgelopen jaren de rechten in handen maar verloor deze voor 2021 aan Sky. Wel zendt RTL Deutschland dit jaar vier Grands Prix live uit, waaronder de GP Made in Italy en Emilia-Romagna op Imola. De race van dit weekend is dus ook daar live te zien. De trainingen en kwalificaties zenden ze niet uit. De voorbeschouwing op RTL Deutschland begint om 13.30 uur. De uitzending van de race wordt enkele malen onderbroken door reclame. De zender is voor klanten van KPN te vinden op kanaal 47. Met een Ziggo-abonnement kijk je deze zender via kanaal 58. Met Tele2 kijk je via kanaal 223.

Met een schotel zijn diverse andere zenders waarop Formule 1 te zien is te verkrijgen, maar een goed alternatief is de streamingdienst F1 TV Pro. Dit is het officiële streamingplatform van de Formule 1, met alle trainingen, kwalificaties en races. Bovendien krijg je toegang tot extra features als livetiming, live driver tracker en kijk je mee via de onboarcamera’s van alle coureurs. Je kunt zelf een commentator selecteren, met diverse talen en opties beschikbaar. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar.

Over hoeveel ronden gaat de GP Made in Italy en Emilia-Romagna?

De Formule 1-race op Imola gaat over 63 ronden. Het Autodromo Enzo e Dino Ferrari is 4,959 kilometer lang.

Video: Een rondje over het Autodromo Enzo e Dino Ferrari