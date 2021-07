Formule 1 Grand Prix van Hongarije: Tijden, welke tv-zender en meer

Nog eenmaal moeten de Formule 1-coureurs vlammen voordat ze drie weken mogen bijkomen tijdens een welverdiende vakantie. De ogen zullen vooral gericht zijn op de strijd tussen kemphanen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Krijgt de clash op Silverstone een vervolg of blijft het ditmaal netjes en fair? Voorafgaand aan de race verdedigt Verstappen een voorsprong van acht punten. Een zege met een snelste raceronde volstaat voor Hamilton om als leider de zomerpauze in te gaan, maar Red Bull Racing zal erop gebrand zijn om de marge weer te vergroten en zo een nieuwe tik uit te delen.

Daarvoor zal het team wel van goede huize moeten komen. Hamilton en Mercedes zijn de afgelopen jaren schier onverslaanbaar geweest op de Hungaroring: de succescombinatie won vier van de voorbije vijf edities, waarvan de laatste drie jaar op rij. Hamilton voelt zich zeer comfortabel op Hongaarse bodem getuige zijn acht zeges op het circuit nabij Boedapest.

Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Hongarije?

Datum: Zondag 1 augustus 2021

Start Nederlandse tijd: 15.00 uur

De Formule 1-race op de Hungaroring vindt plaats op zondag 1 augustus 2021. Het is de laatste race voor de zomerstop. De start vindt plaats om 15.00 uur Nederlandse tijd, er is geen tijdverschil met Hongarije.

In 2020 werd het Formule 1-seizoen geteisterd door de coronacrisis en moest de kalender flink overhoop gegooid worden. De GP van Hongarije was daardoor al de derde race van het seizoen. De winst ging naar Lewis Hamilton, ten koste van Max Verstappen. De Nederlander eindigde voor Valtteri Bottas als tweede. Voor Verstappen was het nog even spannend aangezien hij op de natte baan richting de startopstelling van de baan gleed en zijn neus beschadigde.

Volledig tijdschema GP van Hongarije

Sessie Datum Tijden Eerste vrije training Vrijdag 30 juli 11.30u-12.30u Tweede vrije training Vrijdag 30 juli 15.00u-16.00u Derde vrije training Zaterdag 31 juli 12.00u-13.00u Q1 Zaterdag 31 juli 15.00u-15.18u Q2 Zaterdag 31 juli 15.25u-15.40u Q3 Zaterdag 31 juli 15.48u-16.00u Race Zondag 1 augustus 15.00u

Uitzending Formule 1 op Ziggo

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten of via Ziggo Sport Totaal

Start uitzending: 13.45 uur Nederlandse tijd

Start van de race: 15.00 uur Nederlandse tijd

De voorbeschouwing op de Grand Prix van Hongarije bij Ziggo begint op zondagmiddag om 13.45 uur. De wedstrijd gaat vijf kwartier later van start. Presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos bespreken de kwalificatie, het laatste nieuws en hun verwachtingen over de aanstaande race. Ze ontvangen ook enkele gasten. Ongeveer een half uur voor de start schakelt men over naar pitreporter Jack Plooij voor zijn gridwalk. Vijf minuten voordat de lichten uitgaan wordt het woord gegeven aan commentator Olav Mol, die verslag uitbrengt van de GP.

Wie in Nederland Formule 1 op televisie wil kijken, zit vast aan Ziggo. De provider mag als enige de races live uitzenden. Klanten van Ziggo kunnen via het gratis kanaal 14 de trainingen, kwalificaties en de race op de Hungaroring volgen. Heb je geen tv-abonnement bij Ziggo, dan is er een alternatief: de betaalmodule Ziggo Sport Totaal. Hiermee krijg je toegang tot zes extra sportzenders, waaronder het Racing-kanaal. Daar volg je live diverse kampioenschappen als IndyCar, DTM, W Series en Formule 2. Ook heb je toegang tot Ziggo Sport Select, waar je live Formule 1 kijkt. Het abonnement op Ziggo Sport Totaal kost per maand 14,95 euro en is bij alle providers verkrijgbaar.

Formule 1 kijken zonder Ziggo

Wie op zoek is naar een alternatief voor Ziggo om Formule 1 te kijken, kan het beste terecht bij F1TV Pro. Dit is de officiële, legale streamingsdienst van de Formule 1. Op dit platform worden alle trainingen, kwalificaties en races uitgezonden, dus je hoeft hier niets te missen van de actie. Ook heb je toegang tot extra features als livetiming, driver tracker en kijk je mee met de onboardcamera’s van alle coureurs. De kwalificatie en race worden voorzien van een uitgebreide voor- en nabeschouwing. Tevens kan je hier kijken naar andere raceklassen uit het voorprogramma van de F1 en worden oude races en documentaires uitgezonden. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar.

F1-update tijdens het raceweekend

