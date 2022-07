Nog eenmaal komt het Formule 1-circus in actie voordat de welverdiende zomerstop aanbreekt. Een goed resultaat in de Grand Prix van Hongarije is belangrijk om met een lekker gevoel aan de pauze te beginnen. Max Verstappen zal in elk geval als leider de eerste seizoenshelft afsluiten. Breidt hij op de Hungaroring zijn voorsprong uit of slaat Charles Leclerc terug na zijn pijnlijke uitvalbeurt in Frankrijk?

Video: De geheimen van een goede ronde over de Hungaroring met Max Verstappen

Hoe laat start de F1 GP van Hongarije?

Datum: Zondag 31 juli 2022

Start: 15.00 uur

Raceduur: 70 ronden

De Grand Prix van Hongarije op de Hungaroring wordt verreden op zondag 31 juli 2022. De race start zoals gebruikelijk om 15.00 uur. De wedstrijd gaat over 70 ronden op het 4,381 kilometer lange circuit nabij Boedapest.

F1 tijden: Tijdschema Grand Prix van Hongarije

Sessie Datum Tijd Eerste vrije training Vrijdag 29 juli 14.00u - 15.00u Tweede vrije training Vrijdag 29 juli 17.00u - 18.00u Derde vrije training Zaterdag 30 juli 13.00u - 14.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 30 juli 16.00u - 16.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 30 juli 16.25u - 16.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 30 juli 16.48u - 17.00u Grand Prix van Hongarije Zondag 31 juli 15.00u

Formule 1 live kijken: de Grand Prix van Hongarije

Viaplay

Start voorbeschouwing: 14.00 uur

Start race: 15.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 18.00 uur

De Grand Prix van Hongarije is in Nederland op televisie te zien via de nieuwe aanbieder Viaplay. De voorbeschouwing op de race begint om 14.00 uur. Vanuit de studio blikt presentatrice Amber Brantsen met analisten Ho-Pin Tung en Allard Kalff vooruit op de naderende race. Vanaf locatie verzorgt pitreporter Stephane Kox interviews met de hoofdrolspelers. Om 14.55 uur krijgen commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het woord voor het liveverslag. Na de race wordt in de studio uitgebreid nagepraat over de belangrijkste momenten van de wedstrijd, en interviewt Kox Max Verstappen en andere hoofdrolspelers.

Om Formule 1 te kijken met Viaplay, is een speciaal abonnement nodig. Dit is rechtstreeks af te sluiten bij de aanbieder en kost 13,99 euro per maand. Via tv-providers KPN, Ziggo, Caiway en Delta is een extra pakket te koop waarmee je de Formule 1-actie direct op je televisie kunt zien.

F1TV

Start voorbeschouwing: 14.00 uur

Start race: 15.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 17.40 uur

Het alternatief voor Viaplay is F1TV. Met deze officiële streamingdienst van de Formule 1 kan je ook live naar alle actie vanaf de Hungaroring kijken. Voor de start van de race is vanaf 14.00 uur een uitgebreide voorbeschouwing te zien. Internationale experts blikken vanaf locatie vooruit op de naderende race en spreken met de hoofdrolspelers van het weekend. Om 14.55 uur begint het liveverslag van de Grand Prix. Je kunt zelf kiezen in welke taal je het commentaar wilt horen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans of Portugees. Na afloop van de race wordt nabeschouwd op het circuit en worden de belangrijkste rijders en teambazen geïnterviewd.

Naast het liveverslag krijg je bij F1TV ook toegang tot extra features zoals livetiming, driver tracker en kijk je onboard mee bij alle coureurs. Een jaarabonnement op F1TV kost 64,99 euro. De maandelijks opzegbare variant kost 7,99 euro.

Formule 1 op Ziggo

Hoogtepunten Grand Prix van Hongarije

Start uitzending: 17.05 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

De live Formule 1-actie is vanaf dit jaar niet meer te zien bij Ziggo Sport. Rondom de Grands Prix worden echter wel diverse programma’s gemaakt. Zo is vanaf 14.00 uur een uur lang een voorbeschouwing te zien in het Race Café. Presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos bespreken met een aantal tafelgasten de belangrijkste zaken en blikken vooruit op de race. Om 15.00 uur eindigt het programma, aangezien Ziggo de raceactie niet meer live mag uitzenden. Vanaf 17.05 uur keert Race Café terug met een uitgebreide samenvatting en nabeschouwing op de race. Het commentaar bij de hoogtepunten wordt verzorgd door Olav Mol. Het programma duurt tot 18.05 uur.

Formule 1 bij de NOS

Samenvatting Grand Prix van Hongarije

Uitzending: 17.00 uur

Zender: NPO1

Samenvattingen van de Formule 1-races zijn in 2022 ook te zien bij de NOS. Op NPO1 zijn op zondag om 17.00 uur de hoogtepunten van de race te zien. In de studio geeft Jan Lammers zijn visie op de voornaamste gebeurtenissen. Het programma duurt tot 17.29 uur en wordt om 23.26 uur in de avond herhaald.

Grand Prix Hongarije: Hoe laat komt de Formule 1 op tv

Hieronder vind je een overzicht welke aanbieders de Hongaarse GP uitzenden, in welke vorm en hoe laat.

Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 14.00u - 18.00u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 14.00u - 17.40u Streaming: F1TV Pro NOS Samenvatting 17.00u - 17.29u Tv: NPO 1 Ziggo Voorbeschouwing

Samenvatting 14.00u - 15.00u

17.00u - 18.00u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select

