De spectaculaire Grand Prix van Azerbeidzjan zal bij heel wat teams nog lang hebben nagedreund, in positieve of in negatieve zin. Met name titelkandidaten Max Verstappen en Lewis Hamilton hadden het nodige om over na te denken. De frustratie en teleurstelling moet nu echter opzij gelegd zijn en de focus moet uitgaan naar de volgende race: de Grand Prix van Frankrijk op Paul Ricard. Een groter contrast met de smalle straten van Monaco en Baku is nauwelijks denkbaar. De enorme asfaltplaat met eindeloze uitloopstroken waar alle ruimte is om fouten te maken is niet de meest populaire race van het seizoen. Toch zijn daar net zoveel punten te verdienen als bij iedere andere GP, dus het belang is wederom groot. Zeker gezien de minimale verschillen tussen Verstappen en Hamilton. Wie gaat er in Frankrijk met de winst vandoor?

Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Frankrijk?

Datum: Zondag 20 juni 2021

Start Nederlandse tijd: 15.00 uur

De F1 GP van Frankrijk op Paul Ricard vindt plaats op zondag 20 juni 2021. De race start om 15.00 uur Nederlandse tijd, er is geen sprake van tijdsverschil met Frankrijk. De Franse Grand Prix staat sinds 2018 weer op de Formule 1-kalender. De editie vond in 2020 niet plaats vanwege de coronapandemie. De voorgaande twee edities werden gewonnen door Mercedes F1-coureur Lewis Hamilton.

Video: Een rondje onboard op Paul Ricard

Volledig tijdschema GP van Frankrijk

Sessie Datum Nederlandse tijd Eerste vrije training Vrijdag 18 juni 2021 11.30u-12.30u Tweede vrije training Vrijdag 18 juni 2021 15.00u-16.00u Derde vrije training Zaterdag 19 juni 2021 12.00u-13.00u Q1 Zaterdag 19 juni 2021 15.00u-15.18u Q2 Zaterdag 19 juni 2021 15.25u-15.40u Q3 Zaterdag 19 juni 2021 15.48u-16.00u Race Zondag 20 juni 2021 15.00u

Uitzending Formule 1 op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten of via Ziggo Sport Totaal - Select

Start uitzending: 13.45 uur Nederlandse tijd

Start van de race: 15.00 uur Nederlandse tijd

De Formule 1-uitzending van de Grand Prix van Frankrijk op Ziggo begint op zondagmiddag met een uitgebreide voorbeschouwing om 13.45 uur. De race start om 15.00 uur. De Formule 1 is in Nederland alleen te volgen via Ziggo. Zij hebben de exclusieve uitzendrechten in handen. Ook in omringende landen is de sport achter de decoder verdwenen en daardoor niet meer op het openbare net te zien. Het Franse Tipik - voorheen RTBF2 - zendt de race wel live uit maar deze zender is in de meeste pakketten niet beschikbaar.

Wie in Nederland live naar Formule 1 wil kijken zit gebonden aan Ziggo. Klanten van de aanbieder kijken via het gratis kanaal 14 naar alle actie: de vrije trainingen, kwalificatie en race worden live uitgezonden. Wie geen abonnement heeft kan de betaalmodule Ziggo Sport Totaal aanschaffen. Dit kost 14,95 euro per maand en geeft toegang tot zes extra sportkanalen, waaronder het speciale Racing-kanaal. Hier wordt dit weekend live de DTM-seizoensopener op Monza uitgezonden. De Formule 1-actie is te volgen via het Select-kanaal.

Formule 1 kijken zonder Ziggo

Wie de Formule 1 wil volgen zonder abonnement bij Ziggo, heeft niet al te veel legale opties. F1TV Pro is het beste alternatief. Dit is de officiële streamingdienst van de Formule 1. Hier worden live alle trainingen, kwalificaties en races uitgezonden, voorzien van voor- en nabeschouwingen en analyses. Je kunt zelf bepalen naar welke commentator je wilt luisteren, bijvoorbeeld Olav Mol of Martin Brundle. Ook krijg je toegang tot extra features als livetiming, onboardcamera’s van alle coureurs en driver tracker. Een jaarabonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro.

F1-update tijdens het raceweekend

