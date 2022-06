Formule 1 Grand Prix van Canada: Hoe laat, F1 live kijken, Viaplay en meer

Voor de derde opeenvolgende race komt de Formule 1 in actie op een stratencircuit. Na Monaco en Baku is het nu de beurt aan het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal, Canada. Ook hier staan de muren dichtbij en wordt elk foutje hard afgestraft. Heel veel inhaalmogelijkheden zijn er niet, maar DRS moet toch voor de nodige actie kunnen zorgen. Bovendien ligt een safety car continu op de loer wanneer een van de rijders een foutje maakt en in de muur eindigt. Zet Red Bull Racing de zegereeks voort of kan Ferrari eindelijk weer eens terugslaan?

Video: Een rondje Canada op de sim met Max Verstappen

Hoe laat start de F1 GP van Canada?

Datum: Zondag 19 juni 2022

Start Nederlandse tijd: 20.00 uur

Start lokale tijd: 14.00 uur

De Grand Prix van Canada op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal wordt verreden op zondag 19 juni 2022. De race start om 14.00 uur lokale tijd, dat is 20.00 uur Nederlandse tijd. De wedstrijd gaat over 70 ronden op het 4,361 kilometer lange circuit.

F1 tijden: Tijdschema Grand Prix van Canada

Datum Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Vrijdag 17 juni Eerste vrije training 20.00u - 21.00u 14.00u - 15.00u Vrijdag 17 juni Tweede vrije training 23.00u - 00.00u 17.00u - 18.00u Zaterdag 18 juni Derde vrije training 19.00u - 20.00u 13.00u - 14.00u Zaterdag 18 juni Kwalificatie - Q1 22.00u - 22.18u 16.00u - 16.18u Zaterdag 18 juni Kwalificatie - Q2 22.25u - 22.40u 16.25u - 16.40u Zaterdag 18 juni Kwalificatie - Q3 22.48u - 23.00u 16.48u - 17.00u Zondag 19 juni Grand Prix van Canada 20.00u 14.00u

Goed om te weten: Op zoek naar een goede live stream voor de Formule 1? Op VPNGids.nl vind je een overzicht met de beste Formule 1 live streams per land (waaronder enkele legitieme gratis streams).

Formule 1 live kijken: de Grand Prix van Canada

Viaplay

Start voorbeschouwing: 18.30 uur

Start race: 20.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 23.00 uur

De voorbeschouwing van Viaplay op de Grand Prix van Canada begint zondagavond om 18.30 uur. Vanuit de studio blikken presentatrice Amber Brantsen en analisten Giedo van der Garde en Christijan Albers vooruit naar de naderende race. Vanaf locatie brengen pitreporter Stephane Kox en analisten Mike Hezemans en David Coulthard het laatste nieuws. Om 19.55 uur wordt overgeschakeld naar het liveverslag van de race. Het commentaar wordt verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, bijgestaan door pitreporter Kox. Na afloop van de race wordt vanuit de studio uitgebreid teruggeblikt, met analyse van de belangrijkste momenten en reacties van de hoofdrolspelers, waaronder Max Verstappen.

Een Viaplay-abonnement kost 13,99 euro per maand. Hiermee krijg je ook toegang tot extra tools zoals livetiming, driver tracker en kijk je onboard mee met Max Verstappen, Valtteri Bottas en Kevin Magnussen.

F1TV

Start voorbeschouwing: 19.00 uur

Start race: 20.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 22.40 uur

In Nederland kan je de Grand Prix van Canada ook live volgen met F1TV. Dit is de officiële streamingdienst van de Formule 1. De voorbeschouwing op de race begint om 19.00 uur. Internationale experts blikken vanaf locatie vooruit op de aanstaande wedstrijd, met onder meer analyses en interviews. Vanaf 19.55 uur schakelt men over voor het liveverslag. Je kunt zelf kiezen in welke taal je het commentaar wilt hebben: Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Frans of Portugees. Na afloop van de race wordt uitgebreid nagepraat met de analisten. Ook zijn er interviews met de hoofdrolspelers van de race.

Een abonnement op F1TV kost 64,99 euro per jaar of 7,99 euro per maand. Hiermee krijg je ook toegang tot extra features als livetiming, driver tracker en kijk je onboard mee met alle coureurs.

Formule 1 op Ziggo

Hoogtepunten Grand Prix van Canada

Start uitzending: 23.00 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo zendt vanaf 2022 niet langer de Formule 1 live uit. Wel heeft de aanbieder de rechten bemachtigd om samenvattingen uit te zenden. De hoogtepunten van de Grand Prix van Canada zijn op zondagavond te zien in het programma Race Café. Het commentaar bij de beelden wordt verzorgd door Olav Mol. In de studio bespreken presentator Rob Kamphues, vaste analist Robert Doornbos en enkele tafelgasten de race. Eerder op de dag is vanaf 19.00 uur al het Race Café: De voorbeschouwing te zien, waarin vooruitgeblikt wordt op de naderende race.

Klanten van Ziggo kunnen via het gratis kanaal 14 naar de programma’s kijken. Met een Ziggo Sport Totaal-abonnement kijk je via de Select-zender.

Formule 1 bij de NOS

Samenvatting Grand Prix van Canada

Uitzending: 22.47 uur

Zender: NPO1

De NOS zendt dit jaar een uitgebreide samenvatting uit van alle Formule 1-races. De hoogtepunten van de Grand Prix van Canada zijn vanaf 22.47 uur te zien op NPO 1. Het programma duurt ongeveer een half uur. Vaste analist Jan Lammers zal zijn licht laten schijnen op de gebeurtenissen in Montreal. Om 23.35 uur wordt de uitzending nogmaals herhaald.

Grand Prix van Canada: Hoe laat komt de Formule 1 op tv

Hieronder vind je een overzicht welke aanbieders de GP van Canada uitzenden, in welke vorm en hoe laat.

Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 18.30u - 23.00u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 19.00u - 22.40u Streaming: F1TV Pro NOS Samenvatting 22.47u - 23.24u Tv: NPO 1 Ziggo Samenvatting 23.00u - 00.05u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select

Stand Formule 1