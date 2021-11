Het zijn bomvolle weken voor de Formule 1-teams en -coureurs. Tijd om bij te komen is er nauwelijks. Vanuit Mexico-Stad is het circus doorgereisd naar Brazilië, waar aankomend weekend de tweede race uit deze triple-header plaatsvindt. Met een gezonde voorsprong in het wereldkampioenschap begint Max Verstappen aan deze nieuwe horde, die hem een stap dichterbij het hoogst haalbare in de autosport moet brengen.

Het Autodromo Jose Carlos Pace lijkt bij voorbaat op het lijf geschreven van de Red Bull RB16B. Het verschil met rivaal Mercedes zal misschien wat minder groot zijn, maar Toto Wolff erkende al dat de bochtige, korte omloop niet ideaal is voor zijn manschappen. Verstappen won in 2019 de laatste editie van de Braziliaanse GP en was ook in 2018 op weg naar de winst totdat hij in aanraking kwam met Esteban Ocon, die probeerde zich van een ronde te ontdoen.

Dit weekend maakt de Formule 1 weer gebruik van het sprintrace-concept, wat inhoudt dat het tijdschema behoorlijk overhoop gegooid is. Bovendien zijn er nog wat meer punten te verdienen. De winnaar van de sprintrace krijgt immers drie punten, dus het kan een 29-punten weekend worden voor de best presterende rijder.

Een rondje over het Autodromo Jose Carlos Pace in Interlagos

Hoe laat start de Formule 1 Grand Prix van Brazilië?

Datum: Zondag 14 november 2021

Start Nederlandse tijd: 18.00 uur

Start lokale tijd: 14.00 uur

De Grand Prix van Brazilië 2021 op het Autodromo Jose Carlos Pace in Sao Paulo vindt plaats op zondag 14 november. De wedstrijd start om 18.00 uur Nederlandse tijd, 14.00 uur lokale tijd. Het circuit is 4,309 kilometer lang (5 meter langer dan het Autodromo in Mexico-Stad) en de race gaat over 71 ronden.

Volledig tijdschema GP van Brazilië

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 12 november 16.30u - 17.30u 12.30u - 13.30u Q1 Vrijdag 12 november 20.00u - 20.18u 16.00u - 16.18u Q2 Vrijdag 12 november 20.25u - 20.40u 16.25u - 16.40u Q3 Vrijdag 12 november 20.48u - 21.00u 16.48u - 17.00u Tweede vrije training Zaterdag 13 november 16.00u - 17.00u 12.00u - 13.00u Sprintrace Zaterdag 13 november 20.30u - 21.00u 16.30u - 17.00u Race Zondag 14 november 18.00u 14.00u

Uitzending Formule 1 op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten of via Ziggo Sport Totaal

Start uitzending: 16.45 uur

Start race Nederlandse tijd: 18.00 uur

Start race lokale tijd: 14.00 uur

De Grand Prix van Brazilië is via de Nederlandse televisie alleen te zien voor klanten van Ziggo. De aanbieder heeft de exclusieve uitzendrechten in handen en mag als enige de actie live uitzenden. Abonnees kunnen via het gratis kanaal 14 het raceweekend op het Autodromo Jose Carlos Pace volledig volgen. Wie een tv-abonnement bij een andere provider heeft, kan de betaalmodule Ziggo Sport Totaal aanschaffen. Dit kost 14,95 euro per maand. Met dit abonnement krijg je toegang tot zes sportzenders. Op Ziggo Sport Select kijk je naar alle Formule 1-actie.

F1-voorbeschouwing op Ziggo

De Ziggo-voorbeschouwing op de GP van Brazilië begint zondagmiddag om 16.45 uur. Vanuit de studio in Hilversum bespreken presentator Rob Kamphues, vaste tafelgast Robert Doornbos en enkele genodigden de belangrijkste zaken uit de sport. De meest opvallende momenten uit het weekend komen aan bod, maar ook wordt er uitgebreid vooruitgeblikt op de aanstaande race. Voor de start neemt pitreporter Jack Plooij de kijkers mee met de gridwalk. Kort voor de start schakelt men live over naar Olav Mol, die het commentaar bij de race zal verzorgen.

Formule 1 kijken zonder Ziggo

In Nederland is de Formule 1 op televisie alleen te zien via Ziggo. Het beste legale alternatief is F1TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Hiermee stream je alle actie van het raceweekend in Brazilië. Ook worden hier voor- en nabeschouwingen uitgezonden, evenals documentaires, analyses en historische Grands Prix. Daarnaast krijg je toegang tot extra features als livetiming, live driver tracker en luister je mee met de boordradio van je favoriete coureur. Ook kan je zelf kiezen naar welke commentator je wilt luisteren. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar.

Het laatste F1-nieuws tijdens de GP van Brazilië

Krijg je maar geen genoeg van de Formule 1 en wil je alle ins en outs horen? Schakel dan in op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Van donderdag tot en met zondag vind je hier de F1-update. Formule 1-journalist Ronald Vording en collega Koen Sniekers bespreken dagelijks de belangrijkste zaken uit de paddock. Het laatste nieuws komt aan bod, de meest opvallende zaken uit de besloten mediasessies en de voornaamste gebeurtenissen op en rond het circuit. Zo blijf je volledig op de hoogte van het raceweekend en de titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton.

