Formule 1 Grand Prix van België: Tijden, welke tv-zender en meer

De laatste twee Grands Prix voor de zomerstop waren op z’n zachtst gezegd enerverend te noemen. Door twee incidenten zag WK-leider Max Verstappen zijn riante voorsprong verdwijnen. De Red Bull F1-coureur kijkt nu zelfs tegen een achterstand van acht punten op rivaal Lewis Hamilton aan. Toch hoeft hij zich nog geen zorgen te maken: er staan immers nog meer dan voldoende races op het F1-programma om het tij te keren.

De beslissende fase van het seizoen begint op Spa-Francorchamps. Het illustere circuit in de Ardennen is de eerste horde van een triple header met Zandvoort en Monza. Drie historische banen met elk een eigen karakter. Krijgt de titelstrijd een nieuwe twist of gaat een van de twee titelkandidaten nu een definitief gat slaan? We beginnen aankomend weekend op Spa-Francorchamps.

Video: De strijd tussen Verstappen en Hamilton in de eerste seizoenshelft

Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van België?

Datum: Zondag 29 augustus 2021

Start Nederlandse tijd: 15.00 uur

De Grand Prix van België 2021 wordt verreden op zondag 29 augustus. De race start om 15.00 uur en markeert de start van de tweede seizoenshelft.

In het seizoen 2020 was er door de coronapandemie en de late start van de raceactie geen zomerstop. De Grand Prix van België was al de zevende wedstrijd van het seizoen. De winst ging naar polesitter Lewis Hamilton, ten koste van teamgenoot Valtteri Bottas. Max Verstappen kwam als derde over de meet, de positie waarop hij zich ook had gekwalificeerd.

Volledig tijdschema GP van België

Sessie Datum Tijden Eerste vrije training Vrijdag 27 augustus 11.30u-12.30u Tweede vrije training Vrijdag 27 augustus 15.00u-16.00u Derde vrije training Zaterdag 28 augustus 12.00u-13.00u Q1 Zaterdag 28 augustus 15.00u-15.18u Q2 Zaterdag 28 augustus 15.25u-15.40u Q3 Zaterdag 28 augustus 15.48u-16.00u Race Zondag 29 augustus 15.00u

Er zijn veel verschillende officiële Formule 1-streams. Welke streams je kan bekijken hangt af van het land waar je bent. Maar er zijn ook manieren om je internetverkeer om te leiden via een land naar keuze, met een VPN-verbinding. Zo kan je het internet op net alsof je in dat andere land bent. Dit is een uitstekende manier om toegang te krijgen tot vele officiële gratis en betaalde F1-streams. Meer informatie over hoe dit werkt vind je hier.

Uitzending Formule 1 op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten of via Ziggo Sport Totaal

Start uitzending: 13.45 uur

Zender: Canvas

Kanaal: 30 bij KPN, 52 bij Ziggo

Start uitzending: 14.45 uur

De Grand Prix van België is in Nederland op twee manieren te volgen: via Ziggo of via het Belgische Canvas. De uitzending van de Grand Prix van België op Canvas begint om 14.45 uur. Er zal geen uitgebreide voor- en nabeschouwing worden uitgezonden. KPN-klanten vinden Canvas op kanaal 30, met een Ziggo-abonnement kan je terecht op kanaal 52. De thuisrace is bij onze zuiderburen de enige race die te zien is via het openbare net, de rest van het seizoen is in België alleen achter de betaalmuur te volgen.

Wie een Ziggo-abonnement heeft, kan de F1 op kanaal 14 kijken. Hier wordt live alle Formule 1-actie uitgezonden. De provider heeft de exclusieve uitzendrechten in Nederland in handen. Klanten kijken via het gratis kanaal 14, wie geen abonnement heeft kan de betaalmodule Ziggo Sport Totaal afsluiten. Hiermee krijg je toegang tot zes extra sportzenders, waaronder Ziggo Sport Select (het equivalent van kanaal 14 met de Formule 1-uitzendingen) en Ziggo Racing. Daar worden diverse andere kampioenschappen live uitgezonden, zoals DTM, IndyCar en W Series. Een abonnement op Ziggo Sport Totaal kost 14,95 euro per maand.

De Ziggo-voorbeschouwing op de GP van België begint op zondag om 13.45 uur. Presentator Rob Kamphues en vaste analist en voormalig F1-coureur Robert Doornbos bespreken in de studio samen met enkele gasten de belangrijkste zaken uit de sport, en blikken vooruit op de aanstaande race. Zo’n half uur voor de start wordt overgeschakeld naar pitreporter Jack Plooij die een rondje over de grid maakt. Het commentaar bij de race wordt verzorgd door Olav Mol, bijgestaan door Plooij vanuit de paddock.

Formule 1 kijken met een livestream

Kijk je de Formule 1 liever via een livestream? Dan kan je het beste terecht bij F1TV Pro. Dit is de officiële streamingsdienst van de Formule 1, met liveverslag van de vrije trainingen, kwalificatie en race. Je kunt zelf kiezen naar welke commentator je wilt luisteren, met onder meer keuze uit Olav Mol en Martin Brundle. Daarnaast krijg je toegang tot extra features als live driver tracker, onboardcamera’s en boordradio, en livetiming. Ook kijk je naar voor- en nabeschouwingen, analyses, documentaires en historische races. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar.

F1-update tijdens het raceweekend

Wil je niets missen van het nieuws en volledig op de hoogte blijven van de belangrijkste gebeurtenissen op en rond het circuit. Schakel dan in voor de dagelijkse F1-update op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Onze Formule 1-journalist Ronald Vording is ter plaatse in de paddock op Spa-Francorchamps en bespreekt dagelijks aan het einde van de dag met collega-redacteur Koen Sniekers de belangrijkste zaken. Je hoort het laatste nieuws, de meest opmerkelijke momenten uit de mediasessies met de coureurs en de zaken die achter de schermen spelen.

Abonneer je nu geheel gratis op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland en blijf volledig op de hoogte van het laatste Formule 1-nieuws.

Actuele stand in het WK Formule 1