Voor de zomerstop was het Max Verstappen die de lakens uitdeelde in de Formule 1. Hij won acht van de dertien races. De Nederlander was constant, terwijl Ferrari meerdere goede resultaten heeft weggegooid. Kan de Scuderia nu toeslaan om het WK nog spannend te houden? Of gaat Red Bull Racing door waar het mee bezig was?

Video: Verstappen versus Leclerc, de beste acties van de eerste seizoenshelft

Hoe laat start de F1 GP van België?

Datum: Zondag 28 augustus 2022

Start: 15.00 uur

Raceduur: 44 ronden

De Grand Prix van België vindt plaats op zondag 28 augustus 2022. De race start op het bekende tijdstip van 15.00 uur. De coureurs rijden 44 ronden op het ruim 7 kilometer lange circuit in de Ardennen.

F1 tijden: Tijdschema Grand Prix van België

Sessie Datum Tijd Eerste vrije training Vrijdag 26 augustus 14.00u - 15.00u Tweede vrije training Vrijdag 26 augustus 17.00u - 18.00u Derde vrije training Zaterdag 27 augustus 13.00u - 14.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 27 augustus 16.00u - 16.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 27 augustus 16.25u - 16.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 27 augustus 16.48u - 17.00u Grand Prix van België Zondag 28 augustus 15.00u

Goed om te weten: Op zoek naar een goede live stream voor de Formule 1? Op VPNGids.nl vind je een overzicht met de beste Formule 1 live streams per land (waaronder enkele legitieme gratis streams).

Formule 1 live kijken: de Grand Prix van Hongarije

Viaplay

Start voorbeschouwing: 14.00 uur

Start race: 15.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 18.00 uur

De Grand Prix van België is in Nederland te zien bij Viaplay. De voorbeschouwing op de race begint om 14.00 uur. Vanuit de studio blikt presentatrice Amber Brantsen met analisten Ho-Pin Tung en Giedo van der Garde vooruit op de naderende race. Vanaf locatie verzorgt pitreporter Stephane Kox interviews met de hoofdrolspelers, en ook Christijan Albers is aanwezig op de grid op Spa. Om 14.55 uur schakelt Viaplay over op de world feed en geven Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het commentaar. Ondertussen houdt Allard Kalff de boel goed in de gaten vanuit het eigen race control. Na de race is er een nabeschouwing in de studio en spreekt Stephane Kox met Max Verstappen en andere hoofdrolspelers.

Om Formule 1 te kijken met Viaplay, is een speciaal abonnement nodig. Dit is rechtstreeks af te sluiten bij de aanbieder en kost 13,99 euro per maand. Via tv-providers KPN, Ziggo, Caiway en Delta is een extra pakket te koop waarmee je de Formule 1-actie direct op je televisie kunt zien.

F1TV

Start voorbeschouwing: 14.00 uur

Start race: 15.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 17.40 uur

Het alternatief voor Viaplay is F1TV. Met deze officiële streamingdienst van de Formule 1 kan je ook live naar alle actie op Spa kijken. Voor de race is er om 14.00 uur een uitgebreide voorbeschouwing te zien. Internationale experts en analisten kijken vooruit op de grote race en spreken met hoofdrolspelers van het weekend. Om 14.55 uur begint het verslag van de race zelf. Op F1TV kun je zelf kiezen welk commentaar je wilt horen. Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans en Portugees zijn de opties. Na afloop is er een nabeschouwing met interviews en analyses.

Ook kun je op F1TV kiezen voor extra kanalen zoals de livetiming, driver tracker en de onboards van alle coureurs. Een jaarabonnement op F1TV kost 64,99 euro. De maandelijks opzegbare variant kost 7,99 euro.

Formule 1 op Ziggo

Hoogtepunten Grand Prix van België

Start uitzending: 17.00 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

De live Formule 1-actie is dit jaar niet meer te zien op Ziggo Sport. Rondom de Grands Prix worden echter wel diverse programma’s gemaakt. Vanaf 14.00 uur gaat het Race Café open en blikt Rob Kamphues samen met vaste analist Robert Doornbos en andere gasten vooruit op de race. Om 15.00 uur gaan ze er tussenuit, ze hebben de livebeelden immers niet meer. Na 17.00 uur is het Race Café terug met een uitgebreide samenvatting en een nabeschouwing op de race. Het commentaar op Ziggo is van Olav Mol. Het programma duurt tot 18.05 uur.

Formule 1 bij de NOS

Samenvatting Grand Prix van België

Uitzending: 17.43 uur

Zender: NPO1

Samenvattingen van de Formule 1-races zijn in 2022 ook te zien bij de NOS. Op NPO1 zijn op zondag om 17.43 uur de hoogtepunten van de race te zien. In de studio analyseert Jan Lammers de belangrijke momenten van de wedstrijd. Het programma duurt een half uur en wordt in de avond om 23.58 herhaald.

Grand Prix België: Hoe laat komt de Formule 1 op tv

Hieronder nog een kort overzicht welke aanbieders de Belgische GP uitzenden, in welke vorm en hoe laat.

Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 14.00u - 18.00u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 14.00u - 17.40u Streaming: F1TV Pro NOS Samenvatting 17.43u - 18.13u Tv: NPO 1 Ziggo Voorbeschouwing

Samenvatting 14.00u - 15.00u

17.00u - 18.00u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select

Stand Formule 1