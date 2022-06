Formule 1 in Baku: Tijden, F1 live kijken, Viaplay en meer

Na de glitter en glamour van Monaco is het Formule 1-circus afgereisd naar het volgende stratencircuit: het Baku City Circuit in Azerbeidzjan. Het contrast tussen beide locaties kan bijna niet groter zijn. Dat geldt ook voor de circuits: van nauwe, krappe bochten en nauwelijks inhaalmogelijkheden in Monaco naar ellenlange rechte stukken en DRS-zones in Azerbeidzjan. De strijd tussen Ferrari en Red Bull zal onverminderd doorgaan, al valt een grote verrassing niet uit te sluiten.

Video: Hoogtepunten van de spectaculaire race in 2021

Hoe laat start de F1 GP van Azerbeidzjan in Baku?

Datum: Zondag 12 juni 2022

Start Nederlandse tijd: 13.00 uur

Start lokale tijd: 15.00 uur

De Grand Prix van Azerbeidzjan in de straten van Baku vindt plaats op zondag 12 juni 2022. De race begint om 15.00 uur. Er is een tijdsverschil van twee uur met Azerbeidzjan, wat inhoudt dat de race Nederlandse tijd om 13.00 uur begint.

F1 tijden: Tijdschema Baku

Sessie Datum Nederlandse tijd Eerste vrije training Vrijdag 10 juni 13.00u - 14.00u Tweede vrije training Vrijdag 10 juni 16.00u - 17.00u Derde vrije training Zaterdag 11 juni 13.00u - 14.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 11 juni 16.00u - 16.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 11 juni 16.25u - 16.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 11 juni 16.48u - 17.00u Grand Prix van Azerbeidzjan Zondag 12 juni 13.00u

Goed om te weten: Op zoek naar een goede live stream voor de Formule 1? Op VPNGids.nl vind je een overzicht met de beste Formule 1 live streams per land (waaronder enkele legitieme gratis streams).

Formule 1 live kijken: de Grand Prix in Baku

Viaplay

Start voorbeschouwing: 12.00 uur

Start race: 13.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 16.00 uur

De voorbeschouwing op de Grand Prix van Azerbeidzjan op Viaplay begint op zondag om 12.00 uur. Vanuit de studio blikken presentatrice Amber Brantsen en analisten Giedo van der Garde en Christijan Albers vooruit op de naderende race. Vanaf locatie verzorgt pitreporter Stephane Kox het laatste nieuws. Ook wordt er voorafgaand aan de start een rondje over de grid gemaakt voor de laatste reacties.

Het Formule 1-commentaar bij Viaplay wordt in 2022 verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Zij krijgen om 12.55 uur het woord voor het liveverslag van de Grand Prix van Azerbeidzjan. Stephane Kox verzorgt vanaf locatie het laatste nieuws en interviews met de hoofdrolspelers. Na de race wordt vanuit de studio uitgebreid teruggeblikt op de wedstrijd, met onder meer interviews met Max Verstappen en andere hoofdrolspelers.

Met een Viaplay-abonnement krijg je ook toegang tot extra features zoals livetiming, driver tracker en kijk je mee met de onboardcamera’s van Max Verstappen, Valtteri Bottas en Fernando Alonso.

F1TV

Start voorbeschouwing: 12.00 uur

Start race: 13.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 16.00 uur

Het Grand Prix-weekend in Azerbeidzjan is ook te volgen met F1TV, de officiële streamingdienst van de Formule 1. De voorbeschouwing op de race begint om 12.00 uur. Internationale experts blikken vanaf locatie vooruit op de naderende race, met interviews, analyses en achtergronden. Vanaf 12.55 uur wordt live verslag gedaan van de wedstrijd. Het commentaar is in diverse talen beschikbaar, waaronder het Nederlandse commentaar van Viaplay. Na de race vindt een uitgebreide nabeschouwing plaats met interviews, analyses en besprekingen van de belangrijkste momenten.

Met een abonnement op F1TV krijg je ook toegang tot extra features zoals livetiming, driver tracker en kijk je mee met de onboardcamera’s van alle coureurs. Een jaarabonnement kost 64,99 euro, een maandabonnement kost 7,99 euro.

Formule 1 op Ziggo

Hoogtepunten Grand Prix van Azerbeidzjan

Start uitzending: 17.00 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Het liveverslag van de Formule 1 is vanaf 2022 niet meer te zien met Ziggo. Wel zendt Ziggo de samenvattingen van de races uit. De hoogtepunten van de Grand Prix van Azerbeidzjan zijn vanaf 17.00 uur te zien in het programma Race Café. Normaliter vond dit programma op zondagavond plaats, maar het is nu vervroegd. Presentator Rob Kamphues en vaste tafelgast Robert Doornbos bespreken met enkele andere gasten de belangrijkste momenten van de race. Het commentaar bij de samenvatting wordt verzorgd door Olav Mol.

Ziggo-klanten kijken via kanaal 14 gratis naar het Race Café. Met een Ziggo Sport Totaal-pakket volg je het programma via de Select-zender

Formule 1 bij de NOS

Samenvatting Grand Prix van Azerbeidzjan

Uitzending: 17.00 uur

Zender: NPO1

In 2022 zendt de NOS een uitgebreide samenvatting uit van elke Formule 1-race. De hoogtepunten van de Grand Prix van Azerbeidzjan zijn vanaf 17.00 uur te zien op NPO 1. Oud-F1-coureur Jan Lammers is in de studio aanwezig en analyseert de voornaamste momenten van het weekend. Het programma duurt ongeveer 30 minuten. Om 00.08 uur wordt het programma herhaald.

De Formule 1 in Baku op televisie

Hieronder vind je een overzicht welke aanbieders de GP van Azerbeidzjan uitzenden, in welke vorm en hoe laat.

Waar Wat Tijd Zender Viaplay Liveverslag 12.00u - 16.00u Viaplay F1TV Liveverslag 12.00u - 16.00u F1TV Pro Ziggo Samenvatting 17.00u - 18.00u Ziggo kanaal 14 of Select NOS Samenvatting 17.00u - 17.30u NPO1

Stand Formule 1