Laatste kans: stel nu je team samen voor het Formule 1-jaarspel en maak kans op mooie prijzen!

Na de korte winter en een wintertest van slechts drie dagen gaat het F1-seizoen 2021 aankomende zondag in Bahrein eindelijk van start. Er zijn heel wat vragen waarop een eerste antwoord zal komen: kunnen Max Verstappen en Red Bull Racing de sterke wintertest omzetten in klinkend resultaat? Heeft Mercedes echt problemen met de wagen of hebben ze iedereen weer zand in de ogen gestrooid? Hoe gaat de strijd in de middenmoot losbarsten? En wat kunnen de rookies klaarspelen? Na de eerste race weten we meer, dus alle reden om zondagmiddag in te schakelen voor de Grand Prix van Bahrein.

Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Bahrein?

Datum: Zondag 28 maart 2021

Start Nederlandse tijd: 17.00uur

Start lokale tijd: 18.00 uur

De Grand Prix van Bahrein, de openingsrace van het Formule 1-seizoen 2021, vindt plaats op zondag 28 maart. De race begint om 17.00 uur Nederlandse tijd, dat is 18.00 uur lokale tijd. De wedstrijd vindt plaats in het donker, het circuit zal volledig verlicht zijn door vele duizenden lampen langs de baan. Sinds het seizoen 2018 begonnen alle Grands Prix om tien minuten over het hele uur. Dat had commerciële redenen: televisiezenders konden om het hele uur met hun uitzendingen beginnen en zo opbouwen naar de start van de wedstrijd. Veel teams waren niet te spreken over deze aanpassing en in praktijk bleek dat de uitzendgemachtigden vaak al veel eerder met hun voorbeschouwing begonnen. Daarom starten de GP’s vanaf 2021 weer op het hele uur.

Een Formule 1-race duurt onder normale omstandigheden maximaal twee uur. Wordt een race stilgelegd door een rode vlag, dan gaat men bij de herstart verder bij het aantal ronden (en de tijd) dat reeds verreden is. De tijd waarin de coureurs stil staan, wordt niet opgeteld bij de maximale racetijd. Het gebeurt zelden dat een Grand Prix na het verstrijken van de maximale racetijd wordt afgevlagd en niet na het aantal te rijden ronden. Wanneer dat wel het geval is, is er vaak sprake van een regenrace (waardoor de coureurs langer over een ronde doen) of van een race met veel safety cars (met daardoor langere perioden waarin het veld op gematigde snelheid rondjes rijdt).

Tijdschema Formule 1 Grand Prix van Bahrein

Sessie Datum Start Nederlandse tijd Start lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 26 maart 12:30u 14.30u Tweede vrije training Vrijdag 26 maart 16:00u 18.00u Derde vrije training Zaterdag 27 maart 13:00u 15.00u Kwalificatie Zaterdag 27 maart 16:00u 18.00u Race Zondag 28 maart 17:00u 18.00u* * Tijdverschil nog maar één uur in verband met ingaan Europese zomertijd

Uitzending Formule 1 op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten, of via het speciale Racing-kanaal

Start uitzending: 15.45 uur Nederlandse tijd

Start van de race: 17.00 uur Nederlandse tijd

In Nederland is de Formule 1 op televisie in 2021 alleen te kijken via aanbieder Ziggo. De afgelopen jaren zond ook RTL Deutschland de races live uit, maar zij hebben de uitzendrechten niet langer in handen. Het Franstalige RTBF 2 zendt de Formule 1 ook uit maar die zender is in de meeste pakketten niet beschikbaar. Daardoor ben je in Nederland beperkt tot de abonnementen van Ziggo om F1 te kijken.

De Nederlandse aanbieder heeft al enkele jaren de exclusieve uitzendrechten voor ons land in handen. Wie klant is van Ziggo, kan via het gratis kanaal 14 live naar alle trainingen, kwalificaties en races kijken. De tijdtraining en de wedstrijd worden voorafgegaan door een uitgebreide voorbeschouwing. Wie geen abonnement heeft op Ziggo, kan via de betaalmodule Ziggo Sport Totaal toch naar de Formule 1 kijken. Met dit extra zenderpakket krijg je toegang tot zes zenders, waaronder het speciale Racing-kanaal. Daar kijk je live naar alle Formule 1-actie, maar ook naar Formule 2, Formule 3, DTM en IndyCars. Een abonnement op Ziggo Sport Totaal kost 14,95 euro per maand en is bij alle andere tv-aanbieders af te sluiten.

De uitzending van de Grand Prix van Bahrein op Ziggo wordt voorafgegaan door een uitgebreide voorbeschouwing. Om 15.45 uur Nederlandse tijd gaat presentator Rob Kamphues vanuit de studio met enkele gasten de voornaamste onderwerpen van het Formule 1-weekend door. Hij wordt bijgestaan door vaste analist Robert Doornbos en enkele gasten. Enkele minuten voor de start van de race schakelt men live over naar Bahrein, waar commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij verslag gaan uitbrengen van alle gebeurtenissen op en rond het circuit.

Formule 1 kijken zonder Ziggo

In Nederland heeft Ziggo de exclusieve uitzendrechten voor de Formule 1 in handen. Dat betekent dat zij als enige partij live de actie mogen uitzenden. Met het wegvallen van RTL Deutschland is de sport in Nederland via openbare kanalen niet meer te zien. Met een satelliet is er veel mogelijk om buitenlandse zenders te ontvangen of betaalabonnementen af te sluiten, maar een eenvoudigere oplossing is F1TV Pro. Dit is de officiële streamingsdienst van de Formule 1, met live-uitzendingen van alle vrije trainingen, kwalificaties en races. Je kunt zelf kiezen naar welke commentator je wilt luisteren, met onder meer Olav Mol of Martin Brundle van het Britse Sky. Bovendien krijg je toegang tot extra features als live timing, onboardcamera’s en kan je meeluisteren met alle boordradio’s. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar.

Hoeveel ronden telt de Grand Prix van Bahrein?

De Formule 1-seizoensopener in Bahrein gaat over 57 ronden op het Bahrain International Circuit. Het circuit is 5,412 kilometer lang. Daardoor komt de totale raceafstand op 308,484 kilometer. Een F1-race heeft een minimale lengte van 305 kilometer. De ronde waarin deze afstand wordt overschreden is doorgaans ook de laatste ronde van de race. De uitzondering op de regel is de Grand Prix van Monaco: deze wedstrijd gaat over ‘slechts’ 260 kilometer. Daarmee is de iconische race qua afstand de kortste GP van het seizoen.

Kijk goed voorbereid naar de eerste GP: Alle F1-auto's van 2021 op een rijtje