Hoe laat start de Formule 1 Grand Prix van Australië?

Datum: Zondag 10 april 2022

Start Nederlandse tijd: 07.00 uur

Start lokale tijd: 15.00 uur

De Grand Prix van Australië, de derde ronde van het Formule 1-seizoen 2022, vindt plaats op zondag 10 april. De race begint om 15.00 uur lokale tijd. Vanwege het tijdsverschil moeten de Nederlandse F1-fans al vroeg uit de veren om de race live te volgen: de start is om 07.00 uur onze tijd.

De race op het vernieuwde Albert Park Circuit werd de afgelopen twee jaar vanwege de coronapandemie niet verreden. De race werd in 2019 gewonnen door Valtteri Bottas in de Mercedes, voor zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Max Verstappen eindigde als derde.

F1 tijden: Tijdschema Grand Prix van Australië

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 8 april 05.00u-06.00u 13.00u-14.00u Tweede vrije training Vrijdag 8 april 08.00u-09.00u 16.00u-17.00u Derde vrije training Zaterdag 9 april 05.00u-06.00u 13.00u-14.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 9 april 08.00u-08.18u 16.00u-16.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 9 april 08.25u-08.40u 16.25u-16.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 9 april 08.48u-09.00u 16.48u-17.00u Grand Prix van Australië Zondag 10 april 07.00u 15.00u

Goed om te weten: Op zoek naar een goede live stream voor de Formule 1? Op VPNGids.nl vind je een overzicht met de beste Formule 1 live streams per land (waaronder enkele legitieme gratis streams).

Waar kan ik in 2022 Formule 1 kijken?

Viaplay: Liveverslag van alle trainingen, kwalificatie en race

F1TV: Liveverslag van alle trainingen, kwalificatie en race

Ziggo: Samenvatting van de vrijdagtrainingen, kwalificatie en race

NOS: Samenvatting van de race

Live Formule 1 kijken met Nederlands commentaar kan in 2022 alleen met een abonnement op streamingdienst Viaplay. Gratis F1 kijken is in Nederland daardoor niet langer mogelijk. De Scandinavische aanbieder heeft de exclusieve uitzendrechten overgenomen van Ziggo. Viaplay zendt alle baanactie live uit: de vrije trainingen, kwalificatie en de race. Je hebt hiervoor wel een abonnement nodig. Dat kan je rechtstreeks bij Viaplay afsluiten, of via providers Ziggo, KPN en Delta Fiber om de F1-actie rechtstreeks op je televisie te kijken. Ook F1TV, de officiële streamingdienst van de Formule 1, zendt alle actie live uit.

Heb je voldoende aan samenvattingen? Dan kan je terecht bij Ziggo. Zij zenden op vrijdagavond in het Race Café de hoogtepunten van de vrijdagtrainingen uit. Op zaterdag en zondag wordt een samenvatting van de kwalificatie en de Grand Prix uitgezonden. De NOS zendt op zondagavond een uitgebreide samenvatting van de race uit. De omroep heeft ook de rechten bemachtigd om de Grand Prix van Nederland live en gratis op het openbare net uit te zenden.

Formule 1 live kijken: Grand Prix van Australië

Viaplay

Start uitzending: 06.00 uur

Einde uitzending: 09.40 uur

De Formule 1-rechten zijn vanaf 2022 in handen van Viaplay. Via hun streamingdienst zijn alle trainingen, de kwalificatie en de race in Albert Park live te bekijken. Voorafgaand aan het liveverslag van de Grand Prix van Australië vindt een uitgebreide voorbeschouwing plaats. De uitzending begint om 06.00 uur. Presentatrice Amber Brantsen blikt met nationale en internationale experts en analisten vooruit op de naderende race. Vanuit Melbourne verzorgt pitreporter Stephane Kox, bijgestaan door voormalig Formule 1-coureurs Mika Hakkinen en David Coulthard, interviews met de hoofdrolspelers.

Het liveverslag van de Australische GP begint rond 06.50 uur. Commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk nemen de verslaggeving voor hun rekening, bijgestaan door Stephane Kox vanaf locatie. Na afloop van de race worden interviews met de hoofdrolspelers uitgezonden, evenals analyses van diverse experts.

Naast de livebeelden kan je er ook voor kiezen om bij enkele coureurs live onboard mee te kijken. De onboards van Max Verstappen en Valtteri Bottas zijn elk weekend beschikbaar, de derde rijder wisselt. Ditmaal is dat Ferrari-coureur Charles Leclerc, de leider in de WK-stand.

F1TV

Start uitzending: 06.00 uur

Einde uitzending: 10.00 uur

Het alternatief voor Viaplay is F1TV, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Hier kijk je ook live naar alle Formule 1-actie in Australië. De voorbeschouwing op de Grand Prix begint op zondagochtend om 06.00 uur. Een team van internationale verslaggevers en experts blikt vooruit op de naderende race, met onder meer interviews, analyses en achtergronden van de gebeurtenissen in het weekend. Rond 06.50 uur wordt overgeschakeld op de World Feed voor het liveverslag. Je kunt zelf de taal van het commentaar instellen. Nederlands is pas in de zomer van 2022 beschikbaar. Na de race vindt nog een uitgebreide nabeschouwing plaats met interviews en analyses.

Met F1TV krijg je ook toegang tot extra features, zoals livetiming, driver tracker en kan je onboard meekijken met alle coureurs. Een abonnement op F1TV kost 64,99 euro per jaar. Je kunt ook een maandelijks abonnement afsluiten voor 7,99 euro.

Hoe kan ik Formule 1 kijken op tv met Viaplay?

Ziggo: Kanaal 200

Delta Fiber: Kanaal 200

KPN: Kanaal 225

De rechten voor de Formule 1 in Nederland zijn van 2022 tot en met eind 2024 in handen van Viaplay. De nieuwe aanbieder is een streamingdienst, waardoor de programma’s enkel online te zien zijn. Viaplay heeft echter de handen ineengeslagen met Ziggo, KPN en Delta Fiber, waardoor de Formule 1-actie ook rechtstreeks op televisie te zien is. Hier is wel een abonnement voor nodig, wat af te sluiten is via je provider.

Heb je een andere provider of een rechtstreeks abonnement afgesloten bij Viaplay? Dan kan je de uitzendingen streamen naar je tv. Met een Smart TV kan je middels de Viaplay-app de programma’s rechtstreeks op de televisie bekijken. Met mediaspelers als Google Chromecast of Apple TV is het ook mogelijk om te streamen.

Een abonnement op Viaplay is verkrijgbaar voor 13,99 euro per maand. Tot 1 augustus geldt een actietarief van 9,99 euro per maand. De Formule 1-actie is ook rechtstreeks te zien bij KPN, Ziggo en Delta Fiber. Via deze aanbieders is rechtstreeks een abonnement af te sluiten. Hiervoor gelden mogelijk andere prijzen.

Formule 1 op Ziggo

Hoogtepunten Grand Prix van Australië

Start uitzending: 17.00 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo heeft vanaf het seizoen 2022 niet langer de uitzendrechten van de Formule 1 in handen. Wel zendt de provider dagelijks samenvattingen uit van de actie in Melbourne. De hoogtepunten van de Grand Prix van Australië zijn vanaf 17.00 uur te zien. Het programma duurt 15 minuten en wordt door Olav Mol van commentaar voorzien. Later op de avond, om 22.50 uur, wordt het Race Café uitgezonden. Hier bespreken presentator Rob Kamphues, vaste analist Robert Doornbos en enkele tafelgasten de race in Albert Park. Dit programma duurt ongeveer een uur.

De Formule 1-uitzendingen op Ziggo zijn voor abonnees gratis te zien via kanaal 14, of via Ziggo Sport Select met het betaalpakket Ziggo Sport Totaal.

Formule 1 bij de NOS

Samenvatting Grand Prix van Australië

Uitzending: 17.00 uur tot 17.37 uur

Zender: NPO1

In 2022 zendt de NOS op zondagavond de samenvatting uit van de die dag verreden Grand Prix. De hoogtepunten van de Grand Prix van Australië zijn vanaf 17.00 uur te zien in een speciaal programma op NPO1. De race wordt uitgebreid samengevat, waarna voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers de belangrijkste zaken bespreekt en analyseert.

De Formule 1 Grand Prix van Australië op televisie

Hieronder vind je een overzicht welke aanbieders de GP van Australië in Albert Park uitzenden, in welke vorm en hoe laat.

Waar Wat Tijd Zender Viaplay Liveverslag 06.00u-09.40u Viaplay F1TV Liveverslag 06.00u-10.00u F1TV Pro Ziggo Samenvatting 17.00u-17.15u Ziggo kanaal 14 of Select NOS Samenvatting 17.00u - 17.37u NPO1

