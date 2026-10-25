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17:54

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En dat was het van onze kant! We zien jullie volgende week in Mexico, waar we de winnaar van vandaag misschien kampioen zien worden. Hij heeft maar een puntje of twee nodig om dat te doen.

17:53

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Formule 1

Kimi Antonelli is op de rand van een eerste wereldtitel gekomen na zijn negende zege van het Formule 1-seizoen 2026 tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten

17:52

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Kimi Antonelli, winnaar van de GP van de Verenigde Staten:"Dank je, dit was het resultaat dat we nodig hadden. Het hele team heeft dit enorm verdiend, met al het werk dat is gestoken in het brengen van dit nieuwe pakket, en om nu eindelijk het resultaat te zien is heel prettig. Het was ook een perfecte uitvoering van de strategie om voor de one-stopper te kiezen, en mooi om te zien dat het standhield."

"We zitten er heel dichtbij, maar we proberen sterk af te sluiten en hopelijk kunnen we [de titel] heel snel binnenhalen."

17:51

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Max Verstappen, derde plaats in Austin:"Ik denk dat onze algemene pace niet goed genoeg was, en de banden die we beschikbaar hadden waren niet de juiste. We moeten het begrijpen, want de laatste paar races werkte het goed voor ons. We zijn toch nog op het podium gekomen, misschien met een beetje geluk door de VSC."

Over de inhaalactie op Norris:"Ik moest wel! Het was of ingehaald worden, of voor de inhaalactie gaan - dat is wat ik deed."

17:49

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Charles Leclerc, tweede plaats in Austin:"Het was een behoorlijk goede race, helaas kwamen we net tekort voor de overwinning, en dat was ons doel. Maar het was positief, we hadden een goed tempo. De eerste stint was wat lastiger, Kimi ging voor de eenstopper en dat stond niet echt op onze planning, maar we zaten in de race met Max. Het was een best leuke race, met de start en daarna ons gevecht met Lando."

17:43

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Antonelli hoeft in Mexico dus alleen als negende te finishen en de titel is voor hem.

Leclerc klonk daar wat ingetogen, ik denk dat hij wist dat een overwinning vandaag mogelijk was.

"Goed gedaan allemaal, dat is het resultaat dat we nodig hadden. Laten we blijven pushen," zegt Antonelli. "Tot het einde," komt het antwoord van Pete Bonnington.

17:41

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Kimi Antonelli wint de Grand Prix van de Verenigde Staten 2026

Een overtuigende zege voor de Mercedes-coureur, terwijl Antonelli over de streep komt en de overwinning pakt! Dichter bij de titel kun je niet komen zonder hem te winnen...

Leclerc finisht knap als tweede, en Verstappen houdt de derde plek vast terwijl Hamilton op slechts één seconde zat.

Norris laat de eenstopper werken en pakt de vijfde plek voor Hadjar, terwijl Piastri, Russell, Lawson en Gasly de top 10 compleet maken.

Ronde: 56 17:39

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Laatste ronde. Antonelli heeft 15,3s voorsprong op Leclerc en het circuit helemaal voor zichzelf. Hij doet rustig aan, om de toorn van de track limits-demonen niet over zich af te roepen...

Eenstopper was de juiste keuze, zo lijkt het.

Ronde: 55 17:38

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Nog twee te gaan dan - Antonelli wint de titel vandaag niet, tenzij er in deze slotronden iets geks gebeurt, maar hij staat op de drempel als we naar Mexico gaan.

Hamilton heeft wat tempo gevonden, maar hij moet drie seconden goedmaken op Verstappen en de inhaalactie inzetten.

Ocon moet daar uit de weg van Leclerc, en reageerde wat twijfelachtig op de Ferrari terwijl hij zijn duel met Bortoleto probeert te winnen.

Ronde: 54 17:37

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Verstappen is nog niet helemaal uit de strijd om de tweede plaats, want hij heeft Leclerc voorlopig in het vizier gehouden. Maar de Ferrari begint opnieuw weg te lopen.

Hamilton ligt nu zeker te ver achter om nog een move op Verstappen te maken, terwijl Norris vijfde is en 8,4s voor Hadjar ligt.

Groene vlag

Ronde: 53 17:35

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De Cadillac hangt nu in de takels, en deze VSC eindigt... zodra ze die Cadillac van de baan hebben...

...en we zijn weer groen!

Antonelli leidt nu met 19,2s, met Leclerc 1,5s voor Verstappen.

Virtual Safety Car

Ronde: 52 17:34

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Dus, als je Mercedes bent, maak je dan de stop? Wordt dit een volledige Safety Car?

Antonelli blijft buiten, maar stopt als het een volledige Safety Car wordt. De lier is tevoorschijn gekomen om die auto van de baan te trekken, zonder de baan op te hoeven.

Ronde: 51 17:32

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Bottas is gestopt, en dat is een VSC. Bortoleto heeft de kans gepakt om te stoppen, maar niemand anders doet dat.

Ze hebben moeite om die Cadillac te verplaatsen, dus dit kan even duren.

Ronde: 50 17:30

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Hamilton zit nu helemaal op Norris, dat duurde niet lang. Binnendoor in bocht 1, heel eenvoudig, en dat is de vierde plaats.

Bottas zet hem aan de kant bij bocht 9, zo lijkt het - hij heeft een motorprobleem. Hij krijgt te horen dat hij de auto terug moet brengen, maar dit kan een VSC worden als dat niet lukt...

Ronde: 49 17:28

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Leclerc duikt aan de binnenkant bij Verstappen en maakt de inhaalactie af op weg naar bocht 12 - en dat is de tweede plaats! Nu nog maar 2,5s per ronde nodig om Antonelli voorbij te gaan.

Hamilton zit nu op slechts 2,5s achter Norris en hij zal de McLaren waarschijnlijk niet lang op zich laten wachten. Hij jaagt hier op een podium en heeft daarvoor zijn richttijd per ronde.

Russell is nu weggezakt bij Piastri, terwijl Lawson negende blijft en 28,2s achter hem ligt. Gasly, op P10, heeft 8,1s voorsprong op Hulkenberg.

Ronde: 48 17:26

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Een herhaling van die actie van Verstappen op Norris - dat was echt fraai. Leclerc zit deze ronde binnen een seconde van de Nederlander en zal proberen overtake te gebruiken zodra hij kan. Maar niet deze keer in bocht 12.

Antonelli loopt nog altijd weg bij Verstappen - het gat is nu 16,5s.

Norris krijgt te horen dat hij waarschijnlijk moet pitten, maar hij is tevreden met de hards en blijft buiten op P4.

17:24

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...maar Verstappen duikt voorbij Norris en pakt de tweede plaats! Ongelooflijke actie, en op het juiste moment, want Leclerc keek al naar een aanval.

Kan Leclerc nu doorpakken? Hij kijkt buitenom, krijgt het net niet voor elkaar, maar Norris blokkeert en Leclerc glipt erdoor in bocht 14.

De strijd om de tweede plaats is weer losgebarsten.

Ronde: 46 17:22

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Norris heeft Verstappen nu wel direct op zijn staart, terwijl Hamilton wordt aangespoord om tempo te maken.

Dat gezegd hebbende: Norris neemt flink wat snelheid mee uit bocht 11, en Leclerc zit nu vlak achter hem en Verstappen.

Verstappen zit klem in het midden...

Ronde: 45 17:21

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Verstappen zit deze keer dichter op Norris en heeft het gat verkleind tot iets meer dan een halve seconde. Hij heeft overtake, maar Norris houdt deze keer stand richting bocht 12 omdat Verstappen te ver weg zit. Dit is muziek in Leclercs oren... of ogen.

Het gat aan het einde van de ronde? 1,1s.

Ronde: 44 17:19

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Antonelli houdt zijn gat vast, nog altijd 16s. Verstappen komt niet dichter bij Norris, en Leclerc is nu in beeld. Hij hapt hier echt flink in de voorsprong van de Red Bull.

Ronde: 43 17:18

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Antonelli's voorsprong op Verstappen blijft stabiel op 16 seconden, terwijl Norris nog steeds een seconde los is van Verstappen.

Leclerc noteert een 1m37.976s, dit keer 1,8 seconden sneller dan Verstappen. Het gat van 9,5 seconden na zijn stop is nu 4,4 seconden; de Monegask vliegt, en Norris helpt hem voldoende.

Ronde: 42 17:16

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Hamilton rekent vervolgens bij het begin van de ronde in bocht 1 af met Hadjar en klimt terug naar de vijfde plaats.

Verstappen kruipt langzaam richting Norris, maar Leclerc gaat nu erg snel - 1,3s sneller dan Verstappen in die ronde. Het gaat allemaal samenkomen richting het einde.

Russell zit nog altijd achter Piastri.

Ronde: 41 17:14

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Hamilton heeft nu de snelste ronde van de race gereden, maar moet nu snel afrekenen met Hadjar.

Hij zet de aanval niet in richting bocht 12, en de Fransman houdt hem in de daaropvolgende bochten onder controle.

Ronde: 40 17:13

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Antonelli rijdt een persoonlijk beste tijd, 0,1s langzamer dan Verstappen - en de Nederlander moet hier een seconde per ronde zien te vinden.

Norris ligt nu voor Verstappen, en hij heeft zijn briefing gekregen om te verdedigen. Eénstopper gepland, maar McLaren zegt dat het de ruimte heeft om daarvan af te stappen als dat nodig is.

Ronde: 39 17:11

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Leclerc stopt, ook harde banden voor hem. Hij komt achter Verstappen terug de baan op, maar mag deze banden tot het einde pushen. Het gat is 9,5s, maar Mercedes denkt dat de Monegask een bedreiging wordt.

Ronde: 38 17:10

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Verstappen rijdt continu zo'n 0,4s per ronde sneller dan Antonelli, maar deze ronde is het misschien wat meer - 0,5s is het verschil bij de streep.

Hamilton komt vanaf de derde plek binnen voor een pit stop en ruilt zijn mediums in voor een set hards. Hadjar komt voorbij, maar Hamilton moet met zijn bandenvoordeel kunnen aanvallen.

Ronde: 37 17:08

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Antonelli is hersteld van zijn lock-up en vindt genoeg tempo om de winst die Verstappen probeert te boeken te beperken.

Leclerc ligt 3,1s achter, Hamilton 6,6s achter hem, Norris 3,8s achter hem, en Verstappen nu 3,2 achter de McLaren.

Russell zit nog steeds achter Piastri.

Ronde: 36 17:06

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Colapinto krijgt te horen dat hij moet opgeven, dus daarmee zit zijn dag erop.

Ronde: 35 17:05

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"Als je Russell achter je kunt houden, kan dit Plan B zijn. Denk je dat Plan B haalbaar is?" krijgt Piastri te horen. "Ja, ik denk het wel," antwoordt hij, wat erop wijst dat dit de éénstopper is.

Verstappen loopt nu in op Norris, en de McLaren-coureur is als eerste aan de beurt op zijn bingo-hard, terwijl we zien dat Antonelli zich verremt bij een poging een Williams voorbij te gaan.

Leclerc is nu teruggevallen ten opzichte van Antonelli, hij zit er 2,7s achter.

Hulkenberg gaat voorbij aan Ocon en pakt daarmee de 12e plaats.

Ronde: 34 17:03

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Verstappen rijdt inderdaad de snelste ronde, 0,6s sneller dan Antonelli's vorige ronde. Leclerc probeert hier bij Antonelli te blijven, maar verliest beetjes tijd. Hij gaat voor een afwijkende bandenstrategie om Verstappen onder druk te houden.

Russell probeert Piastri nog altijd onder druk te zetten, klopt op de deur, maar de McLaren heeft prima tractie uit de bochten.

Ronde: 33 17:00

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Antonelli zorgt ervoor dat Leclerc geen overtake meer heeft en bouwt voor het rechte stuk achterop een voorsprong van 1,1s op.

Russell is nu aangesloten bij Piastri, terwijl hij zich terug naar de zevende plaats wil werken.

Verstappen heeft nu wat tempo gevonden op de mediums en zet een paarse eerste sector.

Ronde: 32 16:59

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Leclerc leidt dus, maar Antonelli zit aan het begin van de ronde op ongeveer een halve seconde.

Hij pakt de slipstream van Leclerc op het rechte stuk achterop en duikt aan de binnenkant voor de leiding! Leclerc denkt eraan om een poging te wagen in bocht 15, maar Antonelli heeft daar gewoon de lijn in handen.

Maar de Ferrari-coureur geeft nog niet op en blijft binnen de seconde...

Ronde: 31 16:57

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Verstappen wordt gevraagd naar een update aan de voorvleugel, en hij zegt: "Ik heb letterlijk geen idee". Leclerc zit nu binnen 1,2s, al zit Antonelli nu vlak achter de Ferrari-coureur.

Colapinto stopt om de harde band in te leveren, en Verstappen stopt nu om de softs te wisselen voor een set mediums. Beetje een trage stop.

Ronde: 30 16:55

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"Onbestuurbaar," klaagt Verstappen. Tom Hart, zijn engineer (voor deze race en voor 2027), zegt hem van torque map te wisselen, maar de radio lijkt niet goed te zijn.

Leclerc zit nu binnen twee seconden van de Nederlander.

Hulkenberg en Alonso zijn nu gestopt, voor respectievelijk harde en medium banden, waardoor Lawson terugklimt naar de negende plek en Gasly naar P10.

Ronde: 29 16:54

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Antonelli is bij het begin van de ronde tot op 1,6s van Leclerc gekomen, terwijl Leclerc sinds onze laatste check een seconde heeft afgeknabbeld van Verstappen.

Aan het einde van de ronde heeft Verstappen 2,5s voorsprong, terwijl Antonelli nu rond een seconde achter Leclerc blijft hangen. Het duo zet nu een Cadillac op een ronde.

Ronde: 28 16:52

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Hulkenberg en Alonso hebben al een lange stint op deze softs achter de rug en moeten nog stoppen. Rekken ze het voor een set mediums?

Lawson is binnen geweest en komt als 11e terug, terwijl Gasly een trage stop had maar achter Lawson blijft - op slechts 6,5s.

Colapinto is ook nog niet gestopt, maar hij startte op de harde band.

Ronde: 27 16:50

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Een geïrriteerde Hadjar smeekt om wat meer vermogen uit zijn auto en krijgt de opdracht de boost-knop "helemaal" in te drukken terwijl hij Piastri achter zich probeert te houden.

Vooraan heeft Verstappen 3,9s voorsprong op Leclerc, en Antonelli loopt in op Leclerc - nu 2,1s erachter, terwijl hij Hamilton heeft gelost.

Ronde: 26 16:49

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Harde banden voor Hadjar, waardoor Hamilton naar de vierde plek opschuift en Antonelli niet langer in een titelwinnende positie zit. Hadjar is langzaam in de openingsbochten en Piastri moet de Red Bull ontwijken.

"Waarom staan we op de harde band?" vraagt Hadjar. Hij krijgt te horen dat de C2 ideaal is voor de stint.

Bearman komt binnen om op te geven. Hij schitterde even, maar kreeg daarna een straf, schade en nog wat pech.

Ronde: 25 16:47

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Antonelli pakt de harde band, solide stop, en de as Verstappen-Hadjar-Leclerc komt inderdaad voorbij. Hij komt net voor Hamilton de baan op.

Verstappen leidt, maar hij moet nog een keer stoppen, met Hadjar tweede en nog zonder stop.

Leclerc zet Hadjar nu onder druk. Hij plaatst de inhaalactie buitenom, maar Hadjar houdt stand en behoudt ook de lijn voor bocht 15. Sterk verdedigd door de Fransman - die daarna meteen naar binnen gaat.

Ronde: 24 16:45

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"Echt goede strategie daar, vast in vuile lucht," zegt Verstappen, licht sarcastisch. Daar mag hij zijn teamgenoot voor bedanken.

Antonelli komt aan het einde van deze ronde binnen voor een pit stop. Hij valt terug achter Verstappen, Hadjar en Leclerc, en mogelijk ook Hamilton als Mercedes niet opschiet.

Paginering

1

2

Door: Jake Boxall-Legge

Gepubliceerd: 25 okt 2026, 21:54

Ronde:

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