Formule 1 Grand Prix van Amerika: Tijden, welke tv-zender en meer

Na ruim anderhalf seizoen in Europa in Midden-Oosten te hebben geracet, is de Formule 1 de Atlantische oceaan weer overgestoken voor een drieluik in de beide Amerika’s. Dit weekend staat in Austin de Grand Prix van de Verenigde Staten op het programma, later volgen nog races in Mexico en Brazilië. Dat betekent voor de Europese fans wel een aanzienlijk ander tijdschema, met de kwalificatie op zaterdag pas om 23.00 uur Nederlandse tijd en een racestart om 21.00 uur op zondag.

De strijd om de titel zal op het Circuit of the Americas onverminderd heftig zijn. De voorsprong van Max Verstappen bedraagt slechts zes punten. Het track record van Lewis Hamilton in Amerika is indrukwekkend, en Mercedes lijkt de laatste races de overhand te hebben. Gaat de Brit de leiding in het wereldkampioenschap heroveren of tovert Verstappen weer iets moois uit de hoge hoed? We weten het zondagavond.

Video: Waarom Verstappen geen nachtmerries krijgt als hij naast F1-titel grijpt

Hoe laat start de Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten?

Datum: Zondag 24 oktober 2021

Start Nederlandse tijd: 21.00 uur

Start lokale tijd: 14.00 uur

De Grand Prix van Amerika op het Circuit of the Americas in Austin vindt plaats op zondag 24 oktober. De race start om 21.00 uur Nederlandse tijd. Lokale tijd is dat 14.00 uur. De race gaat over 56 ronden op het 5,513 kilometer lange circuit.

Volledig tijdschema GP van Amerika

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 22 oktober 18.30u-19.30u 11.30u-12.30u Tweede vrije training Vrijdag 22 oktober 22.00u-23.00u 15.00u-16.00u Derde vrije training Zaterdag 23 oktober 20.00u-21.00u 13.00u-14.00u Q1 Zaterdag 23 oktober 23.00u-23.18u 16.00u-16.18u Q2 Zaterdag 23 oktober 23.25u-23.40u 16.25u-16.40u Q3 Zaterdag 23 oktober 23.48u-00.00u 16.48u-17.00u Race Zondag 24 oktober 21.00u 14.00u

Er zijn veel verschillende officiële Formule 1-streams. Welke streams je kan bekijken hangt af van het land waar je bent. Maar er zijn ook manieren om je internetverkeer om te leiden via een land naar keuze, met een VPN-verbinding. Zo kan je het internet op net alsof je in dat andere land bent. Dit is een uitstekende manier om toegang te krijgen tot vele officiële gratis en betaalde F1-streams. Meer informatie over hoe dit werkt vind je hier.

Uitzending Formule 1 op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten of via Ziggo Sport Totaal

Start uitzending: 19.45 uur

Start race Nederlandse tijd: 21.00 uur

Start race lokale tijd: 14.00 uur

De Grand Prix van Amerika is in Nederland alleen te zien op Ziggo. Klanten van de aanbieder kunnen via het gratis kanaal 14 live naar de race kijken. Heb je geen Ziggo-abonnement? Dan kan je Ziggo Sport Totaal aanschaffen. Hiermee krijg je toegang tot zes extra kanalen, waaronder het Ziggo Sport Select-kanaal. Hier wordt alle Formule 1-actie in het seizoen 2021 live uitgezonden, dus ook de Amerikaanse GP. Daarnaast krijg je toegang tot onder meer het speciale Racing-kanaal. Hier kijk je naar diverse racekampioenschappen zoals DTM, IndyCars en Formule 2 en Formule 3. Een abonnement op Ziggo Sport Totaal kost 14,95 euro per maand en is bij alle providers verkrijgbaar.

F1-voorbeschouwing op Ziggo

De uitzending van de Grand Prix van Amerika op Ziggo begint op zondagavond om 19.45 uur. Vanwege het tijdsverschil start de race pas om 21.00 uur. In de voorbeschouwing bespreken presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos de belangrijkste zaken van het weekend. Zij worden vergezeld door Formule 1-geek Rob van Gameren en enkele tafelgasten. Uiteraard komt het circuit aan bod en worden voorspellingen gedaan. Pitreporter Jack Plooij maakt een ronde over de startgrid en kort voor 21.00 uur schakelt men live over naar Austin voor het commentaar van Olav Mol.

Formule 1 kijken zonder Ziggo

In Nederland is de Formule 1 op televisie niet via het openbare net te zien, maar enkel voor abonnees van Ziggo. Wie op zoek is naar een goed en legaal alternatief, kan het beste terecht bij F1TV Pro. Dit is de officiële streamingdienst van de Formule 1. Hier worden live alle vrije trainingen, kwalificaties en races uitgezonden, inclusief uitgebreide voor- en nabeschouwingen. Je kunt zelf selecteren naar welke commentator je wilt luisteren. Bovendien krijg je de beschikking over allerlei handige hulpmiddelen om de races nog beter te volgen, zoals livetiming, driver tracker en onboardcamera’s van alle coureurs. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar.

Het laatste F1-nieuws tijdens de GP van Amerika

Krijg je maar geen genoeg van de Formule 1 en wil je echt alle ins en outs uit de paddock in Austin horen? Schakel dan in op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Van donderdag tot en met zondag nemen Formule 1-journalist Ronald Vording en collega Koen Sniekers je mee langs het belangrijkste nieuws, de meest opvallende uitspraken uit de mediasessies, de voornaamste geruchten en uiteraard alles over de strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Zo blijf je volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen in de Formule 1.

Actuele F1-stand voor de Grand Prix van Amerika