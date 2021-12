De Grand Prix van Saudi-Arabië heeft de verhoudingen tussen titelkandidaten Red Bull Racing en Mercedes nog verder op scherp gezet, voor zover dat nog mogelijk was. Op het stratencircuit in Jeddah gingen Max Verstappen en Lewis Hamilton niet vrijuit in hun acties en rijgedrag, maar uiteindelijk ging de winst naar de Brit. Daarmee dichtte hij het gat in de WK-stand, waardoor de twee kemphanen met eenzelfde puntenaantal naar de seizoensfinale in Abu Dhabi afreizen.

De Formule 1-finale van het seizoen 2021 vindt zoals al enkele jaren gebruikelijk plaats in Abu Dhabi. Het Yas Marina Circuit is de afgelopen maanden flink onder handen genomen. De langzaamste secties zijn geschrapt en vervangen door snelle doordraaiers. Dat moet het inhalen en het spektakel bevorderen. In hoeverre dit in het voordeel is van Red Bull Racing of Mercedes, zal dit weekend moeten blijken. Verstappen zegevierde in 2020 in Abu Dhabi, de zes edities daarvoor werden een prooi voor Mercedes. En getuige de gekte in Jeddah, kan er ook in deze finale van alles gebeuren.

De veranderingen aan het Yas Marina Circuit in beeld

Hoe laat start de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi?

Datum: Zondag 12 december 2021

Start Nederlandse tijd: 14.00 uur

Start lokale tijd: 17.00 uur

De finale van het Formule 1-seizoen 2021 vindt plaats op zondag 12 december. De Grand Prix van Abu Dhabi start om 14.00 uur Nederlandse tijd, dat is 17.00 uur lokale tijd. De wedstrijd start rond zonsondergang en zal finishen in het donker, waarbij het circuit verlicht wordt door duizenden lampen langs de baan. Het Yas Marina Circuit is 5,281 kilometer lang en de race gaat over 55 ronden.

Volledig tijdschema GP van Abu Dhabi

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 10 december 10.30u - 11.30u 13.30u - 14.30u Tweede vrije training Vrijdag 10 december 14.00u - 15.00u 17.00u - 18.00u Derde vrije training Zaterdag 11 december 11.00u - 12.00u 14.00u - 15.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 11 december 14.00u - 14.18u 17.00u - 17.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 11 december 14.25u - 14.40u 17.25u - 17.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 11 december 14.48u - 15.00u 17.48u - 18.00u Grand Prix van Abu Dhabi Zondag 12 december 14.00u 17.00u

Uitzending Formule 1 op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten of via Ziggo Sport Totaal

Start uitzending: 12.05 uur

De Formule 1-race in Abu Dhabi is op de Nederlandse televisie alleen te zien via Ziggo. De provider heeft de exclusieve uitzendrechten in handen en mag als enige live verslag uitbrengen van de race. Dit is de laatste race van Ziggo als F1-aanbieder, volgend jaar gaan de uitzendrechten in Nederland over naar de nieuwe streamingdienst Viaplay. Dit weekend kunnen klanten van Ziggo via kanaal 14 voor de laatste maal gratis naar alle actie kijken: de vrije trainingen, kwalificatie en allesbeslissende race worden live uitgezonden.

Formule 1 Abu Dhabi gratis kijken via Ziggo

Ziggo, de rechtenhouder van de Formule 1-uitzendingen in Nederland, heeft voor de allesbeslissende finale de betaalzenders voor heel Nederland opengesteld. Dat betekent dat ieder huishouden gratis naar de Zigg-kanalen kan kijken. Via Ziggo Sport op kanaal 14 of via Ziggo Sport Select is de Formule 1-actie drie dagen lang live en gratis te volgen.

F1-voorbeschouwing op Ziggo

De voorbeschouwing op de Grand Prix van Abu Dhabi op Ziggo begint zondagmiddag om 12.05 uur. De race gaat om 14.00 uur van start. Vanuit de studio in Hilversum bespreken presentator Rob Kamphues, vaste Formule 1-analist Robert Doornbos en enkele tafelgasten de belangrijkste zaken van het weekend. Er zal teruggeblikt worden op het volledige seizoen en uiteraard wordt er uitgebreid vooruitgeblikt op de aanstaande beslissingsrace. Daarnaast schakelt men enkele malen met de verslaggevers ter plaatse Olav Mol en Jack Plooij. Kort voor de start krijgt Mol voor de laatste maal het woord als commentator bij de race. Hij zal komend jaar niet te horen zijn bij Viaplay.

Formule 1 kijken zonder Ziggo

Wil je de Formule 1-finale in Abu Dhabi kijken maar liever niet via Ziggo? Dan is F1TV Pro het beste legale alternatief. Dit is de officiële streamingdienst van de Formule 1. Hier worden live alle trainingen, de kwalificatie en de race uitgezonden, inclusief uitgebreide voor- en nabeschouwingen. Ook kan je er de Formule 2 volgen, waar ook de beslissing in de titelstrijd valt. Daarnaast krijg je toegang tot extra features, zoals livetiming, driver tracker en kan je meekijken met je favoriete coureur via de onboardcamera. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar.

Het laatste F1-nieuws tijdens de GP van Abu Dhabi

Wil je in dit beslissende weekend volledig op de hoogte blijven van de ins en outs vanaf het circuit? Hou dan de dagelijkse F1-update op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland in de gaten. Van donderdag tot en met zondag bespreken Formule 1-journalist Ronald Vording en collega Koen Sniekers aan het einde van de dag de belangrijkste zaken. De actie op de baan komt aan bod, de meest opvallende uitspraken uit exclusieve interviews en besloten mediasessies, het laatste nieuws en uiteraard alles over de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton.

Hoe kan Max Verstappen wereldkampioen worden?

Resultaat Hamilton Wat heeft Verstappen nodig voor wereldtitel 1e (+ snelste ronde) Hamilton is hoe dan ook wereldkampioen 2e (+ snelste ronde) 1e 3e (+ snelste ronde) 2e 4e (+ snelste ronde) 3e 5e (+ snelste ronde) 4e 6e (+ snelste ronde) 5e 7e (+ snelste ronde) 6e 8e (+ snelste ronde) 7e 9e + snelste ronde 8e 9e 10e + snelste ronde 10e (+ snelste ronde) 9e 11e of lager Verstappen is hoe dan ook wereldkampioen